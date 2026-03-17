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De paciente a futuro médico: superó la apendicitis, su enfermedad lo inspiró y logró el primer puesto en San Marcos

Cristhian Piero Mauricio Solórzano, joven de 20 años de Puente Piedra, obtuvo el primer puesto en Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con 1.628,875 puntos.

Joven de Puente Piedra ingresa a Medicina Humana en San Marcos tras superar apendicitis aguda
Joven de Puente Piedra ingresa a Medicina Humana en San Marcos tras superar apendicitis aguda | La República/Andina

Cristhian Piero Mauricio Solórzano, joven de 20 años vecino de Puente Piedra, alcanzó una vacante a la carrera de Medicina Humana durante el proceso de admisión 2026-I de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Con un rendimiento sobresaliente, logró 1.628,875 puntos en una de las especialidades más exigentes de la Decana de América, tras una historia personal marcada por una apendicitis aguda que lo llevó al quirófano y despertó en él la vocación de salvar vidas.

El examen congregó a 27.735 postulantes que compitieron por una de las 5.804 vacantes disponibles en las 81 escuelas profesionales. La evaluación, desarrollada en cuatro fechas, tuvo su jornada final con 4.656 aspirantes a Medicina Humana, donde Solórzano logró ingresar a una de las 108 plazas y posicionarse en el primer lugar.

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¿Cómo una enfermedad marcó su vocación?

Su decisión de estudiar medicina no surgió en un salón de clases, sino en una sala de emergencias. Cuando afrontó una apendicitis que requirió intervención inmediata, comprendió el impacto que puede tener un médico en la vida de una persona. Aquella experiencia se convirtió en el punto de partida de su objetivo: ayudar a otros como alguna vez lo hicieron con él.

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Actualmente, ese episodio no solo forma parte de su historia, sino que orienta sus metas profesionales. Incluso proyecta especializarse en áreas vinculadas al sistema abdominal, una elección directamente relacionada con lo que vivió.

Cristhian Mauricio Solórzano contó que su decisión de estudiar medicina surgió luego de enfrentar una apendicitis que requirió una operación de emergencia

Cristhian Mauricio Solórzano contó que su decisión de estudiar medicina surgió luego de enfrentar una apendicitis que requirió una operación de emergencia

¿Qué sacrificios hubo detrás del primer puesto?

El camino hacia este logro no fue sencillo. Este fue su quinto intento para ingresar a San Marcos y también el último, tras el ultimátum de sus padres. Durante más de dos años, mantuvo una rutina exigente de estudio, que iniciaba a las 8.00 a. m. y se extendía hasta las 11.00 p. m., con escasos momentos de descanso.

La disciplina fue determinante, pero también el control emocional. Comprendió que no todo se basaba en memorizar contenidos, sino en saber cuándo hacer pausas y retomar con claridad. Redujo salidas, limitó su vida social y priorizó su meta, sin dejar de compartir momentos importantes con su familia.

“Al inicio dormía ocho horas, pero en el último año reduje mi descanso a cinco o seis horas. Estudiaba prácticamente todo el día, desde la mañana hasta la noche, con pausas para almorzar o descansar un momento”, expresó a Andina. A veces, lo mejor era dejar de estudiar un momento, despejar la mente y regresar luego con más fuerza”. 

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¿Quiénes lo acompañaron en este proceso?

Nacido en Huacho y residente en Puente Piedra desde hace 15 años, encontró en su entorno familiar su principal respaldo. Su padre, taxista, y su madre, dedicada al hogar y a una bodega familiar, lo apoyaron en cada intento.

“Mis padres siempre estuvieron apoyándome”, recuerda. Ese acompañamiento fue clave para mantenerse firme, incluso cuando el ingreso parecía lejano.

El día del examen acudió a la universidad junto a ellos y su pareja. Horas más tarde, una llamada confirmó la noticia: no solo había logrado ingresar, sino que obtuvo el primer puesto. La celebración, sencilla pero significativa, se realizó en su hogar.

El estudiante natural de Huacho logró el primer puesto en Medicina Humana durante el proceso de admisión

El estudiante natural de Huacho logró el primer puesto en Medicina Humana durante el proceso de admisión

¿Qué mensaje deja a otros postulantes?

Tras varios intentos, Solórzano tiene claro que la constancia marca la diferencia. Por ello, envía un mensaje directo a quienes aún buscan una vacante: no rendirse.

“Esta carrera es muy demandante y la perseverancia es clave. A veces creemos que estamos lejos, pero podemos estar más cerca de lo que pensamos”, reflexiona.

Hoy, quien alguna vez fue paciente inicia su formación para convertirse en médico. Su historia no solo refleja un ingreso exitoso, sino también cómo una experiencia difícil puede transformarse en el impulso para cambiar vidas.

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