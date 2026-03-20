Principal sospechoso del triple asesinato en "Los Rojitos" asegura que empeñó las armas días antes de su detención

El investigado declaró que tenía dos armas registradas, pero afirmó que las empeñó días antes del crimen. | Foto: Latina

El investigado declaró que tenía dos armas registradas, pero afirmó que las empeñó días antes del crimen. | Foto: Latina

Junior Wilfredo Huamaní Tapia, señalado por la Policía Nacional del Perú (PNP) como presunto autor del ataque a balazos contra una combi de la empresa “Los Rojitos”, declaró que posee dos armas de fuego registradas a su nombre, pero sostuvo que las habría empeñado días antes del crimen. El hecho ocurrió la noche del martes 17 de marzo en San Juan de Miraflores, donde murieron tres personas. Actualmente, Huamaní Tapia permanece detenido en la Dirincri, en la avenida España.

Según fuentes policiales, esa versión fue tomada como un intento de construir una coartada y forma parte de las diligencias para determinar si alguna de esas armas estuvo vinculada al ataque.

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Tras la captura, la PNP informó que parte de la flota de la empresa de transporte retomó operaciones, aunque solo alrededor del 40% volvió a circular mientras continúan las investigaciones.

Presunto autor de los asesinatos se habría deshecho de las armas tras el asesinato

De acuerdo con la policía, el investigado afirmó ante los agentes que cuenta con dos armas legalmente inscritas, pero indicó que ya no las tenía porque las habría entregado como préstamo días antes del atentado. Esa declaración quedó bajo verificación, ya que los peritajes buscan establecer qué arma se utilizó y si existe relación con armamento registrado o con piezas añadidas.

En el marco de la intervención, los agentes incautaron objetos que serán sometidos a análisis pericial. Entre ellos figura un dispositivo que, según explicó el comandante general Óscar Arriola, permitiría modificar el funcionamiento de un arma para realizar disparos de manera automática, con capacidad de efectuar hasta 30 disparos en 10 segundos. Esta información será corroborada por especialistas.

PNP capturó al presunto autor del triple asesinato tras 10 días de seguimiento

La PNP señaló que la detención se realizó luego de labores de vigilancia y un seguimiento previo al operativo. En la intervención, los agentes indicaron que el sospechoso coincidía con la descripción del atacante registrada en cámaras y que residía a una cuadra y media del lugar donde se produjo el crimen, elemento que se sumó a otros indicios revisados por los investigadores.

Las pericias también incluyen la reconstrucción de los desplazamientos observados en video: el atacante habría llegado a pie desde la parte posterior de la zona y habría contado con apoyo de una motocicleta para facilitar la fuga. Además, la Policía informó sobre presuntos vínculos familiares del detenido con organizaciones criminales del norte, como “Los Trujillanos” y “Los Compadres”. También precisó que el caso pasará a la unidad especializada para continuar con peritajes antropométricos, revisión de evidencias y análisis de equipos móviles.

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