HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Principal sospechoso del triple asesinato en "Los Rojitos" asegura que empeñó las armas días antes de su detención

Tras la detención del presunto autor del ataque, parte de la flota de la empresa “Los Rojitos” volvió a operar, aunque solo el 40% de las unidades está en circulación.

El investigado declaró que tenía dos armas registradas, pero afirmó que las empeñó días antes del crimen.
El investigado declaró que tenía dos armas registradas, pero afirmó que las empeñó días antes del crimen. | Foto: Latina

Junior Wilfredo Huamaní Tapia, señalado por la Policía Nacional del Perú (PNP) como presunto autor del ataque a balazos contra una combi de la empresa “Los Rojitos”, declaró que posee dos armas de fuego registradas a su nombre, pero sostuvo que las habría empeñado días antes del crimen. El hecho ocurrió la noche del martes 17 de marzo en San Juan de Miraflores, donde murieron tres personas. Actualmente, Huamaní Tapia permanece detenido en la Dirincri, en la avenida España.

Según fuentes policiales, esa versión fue tomada como un intento de construir una coartada y forma parte de las diligencias para determinar si alguna de esas armas estuvo vinculada al ataque.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI DEFIENDE A SUS SENTENCIADOS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Tras la captura, la PNP informó que parte de la flota de la empresa de transporte retomó operaciones, aunque solo alrededor del 40% volvió a circular mientras continúan las investigaciones.

PUEDES VER: Estudiante de VES ganó medalla de oro en Olimpiada Mundial de Matemática y logró admisión en prestigiosa universidad de EE. UU.

lr.pe

Presunto autor de los asesinatos se habría deshecho de las armas tras el asesinato

De acuerdo con la policía, el investigado afirmó ante los agentes que cuenta con dos armas legalmente inscritas, pero indicó que ya no las tenía porque las habría entregado como préstamo días antes del atentado. Esa declaración quedó bajo verificación, ya que los peritajes buscan establecer qué arma se utilizó y si existe relación con armamento registrado o con piezas añadidas.

En el marco de la intervención, los agentes incautaron objetos que serán sometidos a análisis pericial. Entre ellos figura un dispositivo que, según explicó el comandante general Óscar Arriola, permitiría modificar el funcionamiento de un arma para realizar disparos de manera automática, con capacidad de efectuar hasta 30 disparos en 10 segundos. Esta información será corroborada por especialistas.

PUEDES VER: Presunto autor del triple crimen de ‘Los Rojitos’ participa en recreación del asesinato en San Juan de Miraflores

lr.pe

PNP capturó al presunto autor del triple asesinato tras 10 días de seguimiento

La PNP señaló que la detención se realizó luego de labores de vigilancia y un seguimiento previo al operativo. En la intervención, los agentes indicaron que el sospechoso coincidía con la descripción del atacante registrada en cámaras y que residía a una cuadra y media del lugar donde se produjo el crimen, elemento que se sumó a otros indicios revisados por los investigadores.

Las pericias también incluyen la reconstrucción de los desplazamientos observados en video: el atacante habría llegado a pie desde la parte posterior de la zona y habría contado con apoyo de una motocicleta para facilitar la fuga. Además, la Policía informó sobre presuntos vínculos familiares del detenido con organizaciones criminales del norte, como “Los Trujillanos” y “Los Compadres”. También precisó que el caso pasará a la unidad especializada para continuar con peritajes antropométricos, revisión de evidencias y análisis de equipos móviles.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Joven de 19 años muere y dos personas quedan heridas tras balacera desatada por barristas en losa deportiva de SJL

Joven de 19 años muere y dos personas quedan heridas tras balacera desatada por barristas en losa deportiva de SJL

LEER MÁS
La mujer que fue asesinada tras participar en un exitoso talk show de EEUU con su exesposo y la amante

La mujer que fue asesinada tras participar en un exitoso talk show de EEUU con su exesposo y la amante

LEER MÁS
Joven de 27 años viaja a fiesta patronal en Huánuco por invitación de su primo y es encontrado muerto en un río: su familia exige justicia

Joven de 27 años viaja a fiesta patronal en Huánuco por invitación de su primo y es encontrado muerto en un río: su familia exige justicia

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estudiante de VES ganó medalla de oro en Olimpiada Mundial de Matemática y logró admisión en prestigiosa universidad de EE. UU.

Estudiante de VES ganó medalla de oro en Olimpiada Mundial de Matemática y logró admisión en prestigiosa universidad de EE. UU.

LEER MÁS
Hijo de pasajera fallecida en ataque a ‘Los Rojitos’ en San Juan de Miraflores también fue asesinado por delincuentes

Hijo de pasajera fallecida en ataque a ‘Los Rojitos’ en San Juan de Miraflores también fue asesinado por delincuentes

LEER MÁS
Escolar de 14 años fallece durante clase de educación física en Áncash: fue trasladada de emergencia, pero no había médico

Escolar de 14 años fallece durante clase de educación física en Áncash: fue trasladada de emergencia, pero no había médico

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Principal sospechoso del triple asesinato en "Los Rojitos" asegura que empeñó las armas días antes de su detención

ONPE entregará listas de votantes a Fuerza Popular por supuesto fraude electoral en 2021

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Sociedad

Reniec bajo la lupa por errores en DNI electrónico: detectan documentos sin certificado digital activado

Presunto autor del triple crimen de ‘Los Rojitos’ participa en recreación del asesinato en San Juan de Miraflores

Beca 18-2026: fechas de la segunda fase y lista de institutos superiores para postular

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ONPE entregará listas de votantes a Fuerza Popular por supuesto fraude electoral en 2021

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Balcázar dijo que Jerí compró a EEUU cazas F-16, pero luego Palacio lo rectificó

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025