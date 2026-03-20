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Sociedad

Joven de 19 años muere y dos personas quedan heridas tras balacera desatada por barristas en losa deportiva de SJL

Durante el ataque se realizaron más de 15 disparos contra el grupo de personas donde se encontraban las víctimas.

Las autoridades manejan la hipótesis de que el crimen se trataría de un ajuste de cuentas.
Las autoridades manejan la hipótesis de que el crimen se trataría de un ajuste de cuentas. | Composición LR | Difusión

La violencia vinculada a barras de fútbol vuelve a irrumpir en Lima con un nuevo episodio fatal. La noche del 18 de marzo, una losa deportiva del asentamiento humano Las Casuarinas de Nueva Vida, en San Juan de Lurigancho, se convirtió en escenario de una balacera que dejó un joven de 19 años fallecido y dos heridos de 23 y 17 años.

Los agraviados fueron trasladados rápidamente al centro de salud más cercano. El atentado, ejecutado por tres sujetos armados, reaviva la preocupación por el avance de estas organizaciones, que ya no restringen sus enfrentamientos a los estadios, sino que llevan la violencia a espacios públicos.

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Ataque directo y fuga inmediata

De acuerdo con los reportes preliminares, los agresores llegaron al lugar y dispararon directamente contra un grupo de personas reunidas en la losa deportiva. Se realizaron más de 15 disparos en cuestión de segundos, lo que generó caos y pánico entre los presentes, quienes intentaron huir para ponerse a salvo.

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Según las primeras indagaciones, las víctimas estarían vinculadas a entornos barristas, lo que respalda la línea de investigación de un posible ajuste de cuentas contra una banda rival.

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Violencia que se expande fuera de los estadios

El caso no es aislado. En los últimos meses, los enfrentamientos entre barras han escalado en intensidad y han pasado de riñas callejeras a ataques con armas de fuego.

Lo más preocupante es que estos hechos se trasladan a zonas residenciales, afectan directamente a vecinos y familias y generan una creciente sensación de inseguridad.

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