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Joven de 27 años viaja a fiesta patronal en Huánuco por invitación de su primo y es encontrado muerto en un río: su familia exige justicia

Según el informe de la necropsia, Saúl Suárez presentaba visibles signos de tortura, lo que sugiere que fue víctima de una feroz agresión en Tingo María.

Saúl Suárez Criollo fue visto por última vez con vida por el amigo de su primo con quien asistió a la fiesta patronal.
Saúl Suárez Criollo fue visto por última vez con vida por el amigo de su primo con quien asistió a la fiesta patronal. | Foto: composición LR/Domingo D

Saúl Loander Suárez Criollo, un joven entrenador de mascotas de 27 años, fue hallado sin vida el último 20 de enero en el río Monzón, a 44 kilómetros de Tingo María, en la región Huánuco, luego de asistir a una fiesta patronal en el centro poblado Maravillas. Según la necropsia, el conocido ‘Ángel de los perros’ presentaba fracturas en la cabeza, múltiples heridas en el tórax y evidentes signos de tortura, lo que indicaría que habría sido víctima de una agresión mortal.

Mirla Suárez, hermana mayor del fallecido, relató que Saúl fue invitado por su primo para acudir a dicha festividad; sin embargo, un día antes del evento, este último desistió de participar, por lo que decidió viajar solo desde la vivienda de su madre hasta el valle del Monzón. En ese lugar se reunió con Adderly Prado Silva, mejor amigo de su pariente, quien lo acompañó a la actividad y le brindó alojamiento en su hogar.

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En los videos difundidos en redes sociales y recopilados por su familia, se observa al estudiante de Comercio Exterior bailando en una ronda durante la fiesta folclórica. Su último registro fue a las 4:20 a.m. del 18 de enero.

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“Él sale en la fiesta. Está bailando contento y el último video que tengo es el de la madrugada. No hay mucha gente, pero sí un grupito, pero se le ve lúcido, no como una persona que no pueda caminar (por los efectos del alcohol)”, explicó Mirla en una entrevista para Domingo al Día.

El último contacto antes de su desaparición

La versión brindada por Adderly ante la Policía señala que Saúl Suárez Criollo se separó del grupo alrededor de las 5:00 a. m. y que, minutos después, lo encontró recostado en el suelo. Tras ayudarlo, ambos regresaron a su domicilio para descansar. Sin embargo, al despertar a las 10:00 a. m. y no encontrarlo, llamó a su mejor amigo, primo del fallecido, para indicarle que este se había retirado de su inmueble.

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“Nos retiramos casi a las 6:00 a.m. Yo lo llevo a mi casa. No estaba borracho al 100% porque nos hemos ido caminando los dos. Yo le digo que se lave el polo porque tenía excremento (…) Yo me levanto a las 10 de la mañana y le pregunto a mis papás si había subido (al segundo piso donde él se quedaba) y me dicen que no. Ahí yo llamo a mi amigo (su primo) y le digo que no está, que se ha desaparecido y no fue a dormir (…) Por allá no pasan estas cosas”, señaló al medio mencionado.

Sus familiares no consideran que esta versión sea verosímil ni que guarde coherencia con lo ocurrido, pues sería la última persona que estuvo con él. La Fiscalía Provincial Mixta de Monzón dispuso una investigación preliminar por 120 días por el presunto delito de homicidio contra quienes resulten responsables. En tanto, su padre y hermanas esperan que el caso se esclarezca y se identifique a los autores del crimen.

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