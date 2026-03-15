La última prueba de la UNMSM se desarrollará este domingo 15 de marzo | UNMSM

La última prueba de la UNMSM se desarrollará este domingo 15 de marzo | UNMSM

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) realiza este domingo 15 de marzo de 2026 la jornada final de su proceso de admisión, en la que los estudiantes aplicarán únicamente para la Escuela Profesional de Medicina Humana. Miles de jóvenes llegaron desde horas de la madrugada a la Ciudad Universitaria, la cual abrió sus puertas desde las 6.30 a. m. hasta las 8.30 a. m.

El examen se desarrolla entre las 10.00 y las 13.00 horas bajo estrictos protocolos de seguridad. Tras culminar la evaluación, la Oficina Central de Admisión (OCA) publicará los resultados oficiales mediante su plataforma digital.

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Link oficial para ver los resultados del examen de admisión UNMSM

Los postulantes podrán verificar si alcanzaron una vacante a través del enlace oficial, que será habilitado durante la tarde, una vez que finalice la evaluación. En la plataforma también se podrá consultar el puntaje obtenido, el puesto alcanzado en el orden de mérito y la lista completa de ingresantes por carrera.

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Para rendir la evaluación, se debe presentar el carné de inscripción impreso y el Documento Nacional de Identidad (DNI), de carácter obligatorio para ingresar al campus universitario.

Disponen buses gratuitos para movilidad

Según se pudo conocer, desde San Juan de Lurigancho se inscribieron 3.159 personas, seguido por San Martín de Porres con 2.016, Ate con 1.640, Comas con 1.424 y Cercado de Lima con 1.317. Estas cifras demuestran la importancia de reforzar la necesidad de medidas logísticas para garantizar el traslado y participación en las evaluaciones.

Por ello, como medida excepcional, la casa de estudios habilitó buses gratuitos para facilitar el acceso de jóvenes, docentes y personal administrativo durante las jornadas finales de la prueba. Esto en el contexto de desabastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV), que afectó al transporte público en Lima.

La rectora Jerí Ramón Ruffner informó que se dispusieron nueve unidades adquiridas en 2025 para apoyar la movilización de los participantes, las cuales partieron desde las 4:30 a.m. desde puntos estratégicos de la ciudad, entre ellos el Puente Santa Anita (intersección de la avenida Nicolás Ayllón con la Vía de Evitamiento), Metro de Próceres en SJL, la estación Miguel Grau y la estación Naranjal.

Cronograma del examen de admisión 2026-II

El proceso de admisión se desarrolló en varias fechas luego de algunas reprogramaciones. El cronograma establecido por la OCA fue el siguiente:

Sábado 7 de marzo: Área D (Ciencias Económicas y de la Gestión) y Área E (Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales).

Área D (Ciencias Económicas y de la Gestión) y Área E (Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales). Domingo 8 de marzo: Área B (Ciencias Básicas) y Área C (Ingenierías).

Área B (Ciencias Básicas) y Área C (Ingenierías). Sábado 14 de marzo: Área A (Ciencias de la Salud, excepto Medicina Humana).

Área A (Ciencias de la Salud, excepto Medicina Humana). Domingo 15 de marzo: Área A (Ciencias de la Salud, especialidad Medicina Humana).