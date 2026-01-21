HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

¿Cuál es la carrera, después de Medicina, que es la mejor pagada en el Perú? Sueldo puede superar los S/8.400 mensuales, según el MTPE

La plataforma 'Mi Carrera' del MTPE ofrece datos sobre salarios por especialidad, edad y experiencia. Además, brinda asistencia para jóvenes que deseen conocer cuáles son las profesiones más demandadas del país.

Medicina lidera el ranking de ingresos, seguido de Odontología, que presenta un promedio mensual de S/4.970 para adultos mayores y S/4.732 para jóvenes profesionales.
Medicina lidera el ranking de ingresos, seguido de Odontología, que presenta un promedio mensual de S/4.970 para adultos mayores y S/4.732 para jóvenes profesionales. | Foto: Andina

Después de Medicina, Odontología es la carrera mejor pagada en el Perú, según los datos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). De acuerdo con la plataforma 'Mi Carrera', los profesionales de esta especialidad pueden registrar ingresos mensuales que superan los S/8.400, principalmente en el grupo de adultos con mayor experiencia laboral.

Asimismo, los datos del MTPE muestran que, tanto en el grupo de jóvenes como en el de adultos, esta especialidad mantiene remuneraciones por encima del promedio, consolidándose entre las opciones a considerar al elegir una carrera profesional.

Después de Medicina: ¿qué carrera lidera los ingresos profesionales en el país?

Según el ranking del MTPE, Odontología se posiciona en el segundo lugar de carreras con mayores ingresos en el Perú, después de Medicina. A nivel nacional, los profesionales adultos de 30 años a más registran un ingreso promedio mensual de S/4.970, con un rango que puede llegar hasta los S/8.405, dependiendo del tipo de empleo, la especialización y la experiencia acumulada.

En el caso de los jóvenes entre 18 y 29 años, Odontología también se mantiene entre las profesiones mejor remuneradas, con un ingreso promedio de S/4.732 mensuales y montos que pueden variar entre S/1.200 y S/7.413. Esta disciplina logra superar a diversas ingenierías y otras ramas de la salud en el tramo inicial de la trayectoria laboral, posicionándose como una de las opciones académicas más rentables en el mercado peruano actual.

Odontologíoa es la segunda carrera con mayores ingresos en el Perú, según portal del MTPE.

Odontologíoa es la segunda carrera con mayores ingresos en el Perú, según portal del MTPE.

Ranking de carreras universitarias con mayores ingresos mensuales a nivel nacional

El listado elaborado por el MTPE muestra un conjunto amplio de carreras con ingresos elevados en el mercado laboral peruano. Entre las mejor remuneradas figuran:

  • Medicina, con ingresos promedio superiores a los S/8.300 en adultos.
  • Odontología, como la segunda carrera mejor pagada a nivel nacional.
  • Obstetricia, con ingresos que superan los S/5.300 en profesionales adultos.
  • Ingeniería de Sistemas y Cómputo, con sueldos que pueden pasar los S/8.000 en mayores de 30 años.
  • Ingeniería de Telecomunicaciones, Geología e Ingeniería Minera, con altos rangos salariales en la etapa adulta.
  • Derecho y Economía, que muestran incrementos importantes conforme avanza la experiencia laboral.

