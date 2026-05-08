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La ropa es tan cara en este país de América Latina que incluso el propio gobierno promueve comprarla en el extranjero

Sin embargo, esta liberalización impacta negativamente en la industria textil argentina, causando un descenso del 38% en ventas y cierre de más de 1.600 comercios.

La administración de Javier Milei redujo los aranceles a la ropa importada del 35% al 20%. Foto: Composición LR.
La administración de Javier Milei redujo los aranceles a la ropa importada del 35% al 20%. Foto: Composición LR.
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Argentina atraviesa una situación económica en la que la ropa local se ha vuelto excesivamente cara, lo que llevó incluso al propio gobierno a promover la compra de indumentaria en el extranjero. Según un informe de la consultora Fundar, el país tiene los precios de la ropa más altos de toda América Latina, con algunas prendas que cuestan hasta 95% más que en Brasil.

La alta carga impositiva, que incluye el 21% de IVA y el 1,2% del impuesto al cheque, junto con los aranceles a las importaciones, disparó los precios de la indumentaria local. Además, el 90% de las compras de ropa en Buenos Aires se realiza a crédito, lo que incrementa aún más el costo por los intereses.

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Gobierno de Argentina recomienda comprar ropa en el extranjero

Ante esta situación, la administración de Javier Milei redujo los aranceles a la ropa importada del 35% al 20% y habilitó el comercio electrónico internacional, lo que permitió que los argentinos compren prendas de marcas como Shein a precios más bajos. Esta medida responde a la necesidad de bajar los precios locales y aumentar la competencia.

Sin embargo, la apertura de importaciones ha generado una crisis en la industria textil local, que sufrió una caída en sus ventas del 38% y el cierre de más de 1.600 comercios en el último año. Los empresarios del sector advierten que esta liberalización puede llevar a la destrucción de la industria textil nacional.

El dilema es claro: mientras los consumidores celebran la posibilidad de comprar ropa más barata en el extranjero, la industria local enfrenta serias dificultades para competir. El gobierno, aunque promueve la compra en el exterior como solución, también enfrenta la presión de mantener la producción nacional.

La evolución de los precios en Argentina

En los últimos años, los precios de la ropa experimentaron una disminución significativa en términos de dólares, con una caída del 29,4% en el último año y del 39,3% desde noviembre de 2023, según datos de Infobae.

A pesar de esta reducción, el país sigue siendo el que tiene la ropa más cara de América Latina, incluso antes de la medida del gobierno de Milei, que recortó los aranceles a la importación de productos textiles del 35% al 20%. La razón principal de estos altos precios es una carga impositiva que incluye el 21% de IVA y otros impuestos adicionales, como el impuesto al cheque, que encarecen aún más los productos nacionales.

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