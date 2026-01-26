HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Inteligencia Artificial llega a San Marcos: habrá 57 vacantes en su nueva carrera

Con 57 vacantes disponibles, las inscripciones de la nueva carrera están abiertas hasta el 26 de febrero, abarcando diversas modalidades de ingreso.

Según el cronograma establecido por la Oficina Central de Admisión de la UNMSM, las inscripciones estarán abiertas hasta el 16 de febrero.
Según el cronograma establecido por la Oficina Central de Admisión de la UNMSM, las inscripciones estarán abiertas hasta el 16 de febrero. | Difusión | Composición LR

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció la creación de la Escuela Profesional de Inteligencia Artificial, que funcionará en la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, como parte de su oferta académica orientada a la formación de profesionales en esta área tecnológica.

La decana de dicha facultad, Luzmila Pró Concepción, explicó a Andina que la implementación de esta nueva carrera responde al impacto de la inteligencia artificial en distintos sectores y a la política institucional de promover nuevas especialidades académicas.

TE RECOMENDAMOS

JERÍ EN APUROS: AMIGO DE TÍO JOHNNY CONSIGUIÓ CONTRATO CON PALACIO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Cada vez menos jóvenes quieren ser padres en Perú, según INEI: "Tener hijos no es sinónimo de éxito"

lr.pe

¿Cuántas vacantes ofrecerá la carrera de Inteligencia Artificial?

Para su primer proceso de admisión, la carrera de Inteligencia Artificial ofrecerá 57 vacantes, distribuidas entre las modalidades de primeros puestos, ingreso regular, personas con discapacidad y traslados internos y externos. Las inscripciones están abiertas hasta el 26 de febrero, según el cronograma de la Oficina Central de Admisión de la UNMSM.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

En cuanto al perfil del ingresante, se mantendrá el estándar académico de la universidad, con énfasis en habilidades lógico-matemáticas, razonamiento, ética y responsabilidad. El plan de estudios tendrá una duración de cinco años, organizados en diez ciclos académicos. Los dos primeros ciclos corresponden a estudios generales, mientras que los siguientes incluyen cursos como programación, estadística, matemática discreta, sistemas operativos, bases de datos, investigación operativa y asignaturas de especialización en inteligencia artificial.

ANDINA/Juan Carlos Guzmán

La nueva carrera ofrecerá 57 vacantes. Foto: Andina

PUEDES VER: Cierre de la Av. Javier Prado por once meses: este es el plan de desvíos que inicia el lunes 26 de enero

lr.pe

La Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática cuenta con aulas equipadas y laboratorios especializados que permitirán una formación práctica, además de un Micro Data Center, destinado al desarrollo de proyectos y soluciones tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial. El vicedecano de Investigación y Posgrado, Carlos Edmundo Navarro, señaló que la nueva carrera busca formar profesionales capaces de desarrollar soluciones propias en inteligencia artificial, contribuyendo a reducir la dependencia tecnológica del país.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Son falsas estas imágenes de los supuestos “dólares venezolanos” que desplazarían a los bolívares en Venezuela a partir de febrero

Son falsas estas imágenes de los supuestos “dólares venezolanos” que desplazarían a los bolívares en Venezuela a partir de febrero

LEER MÁS
UNI presenta más de 100 cursos online gratuitos sobre inteligencia artificial, ciencia, tecnología e innovación

UNI presenta más de 100 cursos online gratuitos sobre inteligencia artificial, ciencia, tecnología e innovación

LEER MÁS
FMI advierte 4 riesgos que podrían frenar el crecimiento de la economía mundial en 2026: no solo son los nuevos aranceles

FMI advierte 4 riesgos que podrían frenar el crecimiento de la economía mundial en 2026: no solo son los nuevos aranceles

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Madre escapa con su hija de facción del Tren de Aragua y revela red que secuestraba niños para trata de personas en Lima

Madre escapa con su hija de facción del Tren de Aragua y revela red que secuestraba niños para trata de personas en Lima

LEER MÁS
Cierre de la Av. Javier Prado por once meses: este es el plan de desvíos que inicia el lunes 26 de enero

Cierre de la Av. Javier Prado por once meses: este es el plan de desvíos que inicia el lunes 26 de enero

LEER MÁS
Bus del Metropolitano choca contra puente en estación México: reportan 46 heridos e intenso tráfico en la Vía Expresa

Bus del Metropolitano choca contra puente en estación México: reportan 46 heridos e intenso tráfico en la Vía Expresa

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rosa María Palacios sobre Jerí: “Dudo que entregue su celular, salvo que ya esté arreglado”

Futuro de Patricia Chirinos en manos del JNE: evaluarán apelación de candidatura al Senado este miércoles 28

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Sociedad

Bus del Metropolitano choca contra puente en estación México: reportan 46 heridos e intenso tráfico en la Vía Expresa

“Tengo una segunda oportunidad de vida”: joven sobrevive a grave lesión tras ser víctima de la inseguridad en Trujillo

Lima registró el día más caluroso del verano 2026: así seguirá la temperatura en los próximos días

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Rosa María Palacios sobre Jerí: “Dudo que entregue su celular, salvo que ya esté arreglado”

Futuro de Patricia Chirinos en manos del JNE: evaluarán apelación de candidatura al Senado este miércoles 28

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025