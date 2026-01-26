Inteligencia Artificial llega a San Marcos: habrá 57 vacantes en su nueva carrera

Según el cronograma establecido por la Oficina Central de Admisión de la UNMSM, las inscripciones estarán abiertas hasta el 16 de febrero. | Difusión | Composición LR

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció la creación de la Escuela Profesional de Inteligencia Artificial, que funcionará en la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, como parte de su oferta académica orientada a la formación de profesionales en esta área tecnológica.

La decana de dicha facultad, Luzmila Pró Concepción, explicó a Andina que la implementación de esta nueva carrera responde al impacto de la inteligencia artificial en distintos sectores y a la política institucional de promover nuevas especialidades académicas.

¿Cuántas vacantes ofrecerá la carrera de Inteligencia Artificial?

Para su primer proceso de admisión, la carrera de Inteligencia Artificial ofrecerá 57 vacantes, distribuidas entre las modalidades de primeros puestos, ingreso regular, personas con discapacidad y traslados internos y externos. Las inscripciones están abiertas hasta el 26 de febrero, según el cronograma de la Oficina Central de Admisión de la UNMSM.

En cuanto al perfil del ingresante, se mantendrá el estándar académico de la universidad, con énfasis en habilidades lógico-matemáticas, razonamiento, ética y responsabilidad. El plan de estudios tendrá una duración de cinco años, organizados en diez ciclos académicos. Los dos primeros ciclos corresponden a estudios generales, mientras que los siguientes incluyen cursos como programación, estadística, matemática discreta, sistemas operativos, bases de datos, investigación operativa y asignaturas de especialización en inteligencia artificial.

La nueva carrera ofrecerá 57 vacantes. Foto: Andina

La Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática cuenta con aulas equipadas y laboratorios especializados que permitirán una formación práctica, además de un Micro Data Center, destinado al desarrollo de proyectos y soluciones tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial. El vicedecano de Investigación y Posgrado, Carlos Edmundo Navarro, señaló que la nueva carrera busca formar profesionales capaces de desarrollar soluciones propias en inteligencia artificial, contribuyendo a reducir la dependencia tecnológica del país.

