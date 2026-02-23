Examen de admisión UNFV será el 29 de marzo: estas son las 60 carreras y vacantes disponibles para este 2026
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 18 de marzo. Los pagos se podrán realizar a través de Bancom, Luqea o BCP, según la modalidad de examen elegida.
La Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) fijó para el domingo 29 de marzo la realización de su examen de admisión 2026, proceso en el que se ofrecerán 4.251 vacantes distribuidas en 60 carreras universitarias. Del total de plazas, 2.991 corresponden al examen ordinario, 801 al examen extraordinario en sus distintas modalidades y 459 al Centro Preuniversitario de la propia casa de estudios, según el detalle difundido en el portal institucional.
En la modalidad ordinaria, los egresados de colegios públicos deberán pagar S/450 por derecho de inscripción, mientras que los postulantes provenientes de instituciones privadas abonarán S/650. El pago podrá efectuarse en agencias del Bancom (antes Banco de Comercio), mediante la billetera digital Luqea o a través de las plataformas del BCP.
¿Cuáles son las 60 carreras universitarias de la UNFV?
- Administración
- Administración de Negocios Internacionales
- Marketing
- Contabilidad
- Finanzas
- Economía
- Derecho
- Ciencia Política
- Sociología
- Trabajo Social
- Ciencias de la Comunicación
- Psicología
- Educación Inicial
- Educación Primaria
- Educación Secundaria – Lengua y Literatura
- Educación Secundaria – Matemática
- Educación Secundaria – Historia y Geografía
- Educación Secundaria – Filosofía y Ciencias Sociales
- Educación Física
- Filosofía
- Lingüística
- Literatura
- Historia
- Arqueología
- Matemática
- Física
- Química
- Biología
- Medicina Humana
- Enfermería
- Obstetricia
- Nutrición
- Odontología
- Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica
- Terapia Física y Rehabilitación
- Terapia de Lenguaje
- Radiología
- Optometría
- Arquitectura
- Ingeniería Civil
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería de Sistemas
- Ingeniería Informática
- Ingeniería Electrónica
- Ingeniería de Telecomunicaciones
- Ingeniería Mecatrónica
- Ingeniería de Transportes
- Ingeniería Geográfica
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Ecoturismo
- Ingeniería Pesquera
- Ingeniería en Acuicultura
- Ingeniería Alimentaria
- Ingeniería Agroindustrial
- Oceanografía
- Contabilidad Pública (mención)
- Contabilidad de Gestión (mención)
- Gestión Pública
- Estadística
- Bibliotecología y Ciencias de la Información
Las modalidades del examen extraordinario de la UNFV
El examen extraordinario contempla modalidades como ingreso por primer y segundo puesto de educación secundaria, traslados internos y externos, segunda carrera profesional y deportistas calificados. También incluye a beneficiarios del Plan Integral de Reparaciones (Ley 28592), víctimas e hijos de víctimas del terrorismo (Ley 27277) y personas con discapacidad, entre otros grupos, quienes deberán realizar el pago conforme a los códigos establecidos para cada caso.
De acuerdo con el cronograma oficial, el abono por derecho de admisión podrá realizarse hasta el lunes 16 de marzo, mientras que el registro de postulantes estará habilitado hasta el miércoles 18 de marzo mediante la página web de la Oficina Central de Admisión.
