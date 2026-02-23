HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Examen de admisión UNFV será el 29 de marzo: estas son las 60 carreras y vacantes disponibles para este 2026

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 18 de marzo. Los pagos se podrán realizar a través de Bancom, Luqea o BCP, según la modalidad de examen elegida.

La Universidad Nacional Federico Villarreal fijó su examen de admisión para el 29 de marzo.
La Universidad Nacional Federico Villarreal fijó su examen de admisión para el 29 de marzo. | La República | Carlos Felix

La Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) fijó para el domingo 29 de marzo la realización de su examen de admisión 2026, proceso en el que se ofrecerán 4.251 vacantes distribuidas en 60 carreras universitarias. Del total de plazas, 2.991 corresponden al examen ordinario, 801 al examen extraordinario en sus distintas modalidades y 459 al Centro Preuniversitario de la propia casa de estudios, según el detalle difundido en el portal institucional.

En la modalidad ordinaria, los egresados de colegios públicos deberán pagar S/450 por derecho de inscripción, mientras que los postulantes provenientes de instituciones privadas abonarán S/650. El pago podrá efectuarse en agencias del Bancom (antes Banco de Comercio), mediante la billetera digital Luqea o a través de las plataformas del BCP.

¿Cuáles son las 60 carreras universitarias de la UNFV?

  1. Administración
  2. Administración de Negocios Internacionales
  3. Marketing
  4. Contabilidad
  5. Finanzas
  6. Economía
  7. Derecho
  8. Ciencia Política
  9. Sociología
  10. Trabajo Social
  11. Ciencias de la Comunicación
  12. Psicología
  13. Educación Inicial
  14. Educación Primaria
  15. Educación Secundaria – Lengua y Literatura
  16. Educación Secundaria – Matemática
  17. Educación Secundaria – Historia y Geografía
  18. Educación Secundaria – Filosofía y Ciencias Sociales
  19. Educación Física
  20. Filosofía
  21. Lingüística
  22. Literatura
  23. Historia
  24. Arqueología
  25. Matemática
  26. Física
  27. Química
  28. Biología
  29. Medicina Humana
  30. Enfermería
  31. Obstetricia
  32. Nutrición
  33. Odontología
  34. Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica
  35. Terapia Física y Rehabilitación
  36. Terapia de Lenguaje
  37. Radiología
  38. Optometría
  39. Arquitectura
  40. Ingeniería Civil
  41. Ingeniería Industrial
  42. Ingeniería de Sistemas
  43. Ingeniería Informática
  44. Ingeniería Electrónica
  45. Ingeniería de Telecomunicaciones
  46. Ingeniería Mecatrónica
  47. Ingeniería de Transportes
  48. Ingeniería Geográfica
  49. Ingeniería Ambiental
  50. Ingeniería en Ecoturismo
  51. Ingeniería Pesquera
  52. Ingeniería en Acuicultura
  53. Ingeniería Alimentaria
  54. Ingeniería Agroindustrial
  55. Oceanografía
  56. Contabilidad Pública (mención)
  57. Contabilidad de Gestión (mención)
  58. Gestión Pública
  59. Estadística
  60. Bibliotecología y Ciencias de la Información

Las modalidades del examen extraordinario de la UNFV

El examen extraordinario contempla modalidades como ingreso por primer y segundo puesto de educación secundaria, traslados internos y externos, segunda carrera profesional y deportistas calificados. También incluye a beneficiarios del Plan Integral de Reparaciones (Ley 28592), víctimas e hijos de víctimas del terrorismo (Ley 27277) y personas con discapacidad, entre otros grupos, quienes deberán realizar el pago conforme a los códigos establecidos para cada caso.

De acuerdo con el cronograma oficial, el abono por derecho de admisión podrá realizarse hasta el lunes 16 de marzo, mientras que el registro de postulantes estará habilitado hasta el miércoles 18 de marzo mediante la página web de la Oficina Central de Admisión.

