Examen de admisión UNFV será el 29 de marzo: estas son las 60 carreras y vacantes disponibles para este 2026

La Universidad Nacional Federico Villarreal fijó su examen de admisión para el 29 de marzo. | La República | Carlos Felix

La Universidad Nacional Federico Villarreal fijó su examen de admisión para el 29 de marzo. | La República | Carlos Felix

La Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) fijó para el domingo 29 de marzo la realización de su examen de admisión 2026, proceso en el que se ofrecerán 4.251 vacantes distribuidas en 60 carreras universitarias. Del total de plazas, 2.991 corresponden al examen ordinario, 801 al examen extraordinario en sus distintas modalidades y 459 al Centro Preuniversitario de la propia casa de estudios, según el detalle difundido en el portal institucional.

En la modalidad ordinaria, los egresados de colegios públicos deberán pagar S/450 por derecho de inscripción, mientras que los postulantes provenientes de instituciones privadas abonarán S/650. El pago podrá efectuarse en agencias del Bancom (antes Banco de Comercio), mediante la billetera digital Luqea o a través de las plataformas del BCP.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI SE QUEDA SIN 'CUCO' COMUNISTA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Un solo colegio de Lima logra seis de los ocho primeros puestos en el examen de admisión de la UNI con original método

¿Cuáles son las 60 carreras universitarias de la UNFV?

Administración Administración de Negocios Internacionales Marketing Contabilidad Finanzas Economía Derecho Ciencia Política Sociología Trabajo Social Ciencias de la Comunicación Psicología Educación Inicial Educación Primaria Educación Secundaria – Lengua y Literatura Educación Secundaria – Matemática Educación Secundaria – Historia y Geografía Educación Secundaria – Filosofía y Ciencias Sociales Educación Física Filosofía Lingüística Literatura Historia Arqueología Matemática Física Química Biología Medicina Humana Enfermería Obstetricia Nutrición Odontología Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica Terapia Física y Rehabilitación Terapia de Lenguaje Radiología Optometría Arquitectura Ingeniería Civil Ingeniería Industrial Ingeniería de Sistemas Ingeniería Informática Ingeniería Electrónica Ingeniería de Telecomunicaciones Ingeniería Mecatrónica Ingeniería de Transportes Ingeniería Geográfica Ingeniería Ambiental Ingeniería en Ecoturismo Ingeniería Pesquera Ingeniería en Acuicultura Ingeniería Alimentaria Ingeniería Agroindustrial Oceanografía Contabilidad Pública (mención) Contabilidad de Gestión (mención) Gestión Pública Estadística Bibliotecología y Ciencias de la Información

Las modalidades del examen extraordinario de la UNFV

El examen extraordinario contempla modalidades como ingreso por primer y segundo puesto de educación secundaria, traslados internos y externos, segunda carrera profesional y deportistas calificados. También incluye a beneficiarios del Plan Integral de Reparaciones (Ley 28592), víctimas e hijos de víctimas del terrorismo (Ley 27277) y personas con discapacidad, entre otros grupos, quienes deberán realizar el pago conforme a los códigos establecidos para cada caso.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

De acuerdo con el cronograma oficial, el abono por derecho de admisión podrá realizarse hasta el lunes 16 de marzo, mientras que el registro de postulantes estará habilitado hasta el miércoles 18 de marzo mediante la página web de la Oficina Central de Admisión.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.