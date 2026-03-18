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Choferes de combis de la ruta Lima-Callao denuncian que 'Al Qaeda' amenaza con matarlos si no pagan S/10 diarios

La banda criminal estaría detrás de la muerte de Darío Espinoza, quien fue baleado el 16 de marzo a pocos metros del centro comercial Minka.

Los transportistas señalan a Johan del Río Vílchez como el presunto responsable de las extorsiones.
Los transportistas señalan a Johan del Río Vílchez como el presunto responsable de las extorsiones. | Foto: Latina.

Transportistas de la ruta Lima–Callao paralizaron sus actividades para realizar un plantón en la avenida Faucett, en el Callao, y denunciar que son víctimas de extorsiones constantes por parte de una organización criminal que se hace llamar ‘Al Qaeda y Perú Unido’, la cual les exige el pago diario de cupos bajo amenazas de muerte.

El temor se ha agravado tras el asesinato del conductor Darío Espinoza León (52), quien fue atacado a balazos en su vehículo cuando transitaba cerca del Centro Comercial Minka.

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Extorsionadores exigen que todos paguen para no atentar

Según diversos conductores, los cobros extorsivos aumentaron en las últimas semanas. “Primero nos cobraban S/8, ahora nos cobran S/10. Todos los días nos mandan mensajes de que nos van a matar”, relató una de las afectadas.

Además, indicaron que el riesgo alcanza a todos los trabajadores: “Si hay 250 carros, quieren que los 250 abonen. Si diez no colaboran; por esos, pagan pato todos”, advirtió otra víctima.

Los choferes señalan a Johan del Río Vílchez como el presunto responsable de estos hechos. “Es la única persona responsable y su familia, quien está haciendo todo este derramamiento de sangre, con un grupo de menores de edad”, manifestó una de las denunciantes.

De acuerdo con los agraviados, la víctima más reciente intentó evitar ser detectada por los sicarios al modificar los números y letras de la placa de su vehículo. Sin embargo, esta medida no impidió el crimen.

Asimismo, precisaron que, pese a que en 2025 la organización Perú Unido fue desarticulada, su presunto cabecilla habría logrado escapar y continuar operando. “Ellos les pagan para que vayan a quemar los carros, manden mensajes, maten a las personas”, sostuvo una de las trabajadoras.

El asesinato de Espinoza se suma a otros hechos violentos registrados recientemente en el sector. Los transportistas recordaron que, antes de este caso, también fue acribillada Maritza Talaverano, cobradora de la empresa Ramón Castilla, cuando la unidad en la que laboraba se detuvo en el pasaje El Sol.

“No es la primera vez porque hace tres semanas acabaron con la vida de otro compañero nuestro también y es constante”, afirmó un chofer.

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