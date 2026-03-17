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Carril Bus Rosado: ATU pone en marcha vía exclusiva que conectará el transporte público de Lima y Callao

La primera etapa se implementa en la avenida Tomás Valle y forma parte de una red prevista de ocho carriles exclusivos.

Con señalización específica y elementos segregadores, el bus rosado facilitará la identificación de los transportes.
Con señalización específica y elementos segregadores, el bus rosado facilitará la identificación de los transportes. | Foto: Andina/ATU/Composición LR

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) inició el 17 de marzo de 2026 la implementación del primer carril bus rosado en la avenida Tomás Valle, con el fin de mejorar la circulación del transporte público y reducir tiempos de viaje entre el Callao y Lima. La medida se aplica a unidades de transporte público y también permite el tránsito de taxis autorizados.

La intervención se realiza sobre una vía de 6,1 kilómetros, que va desde la avenida Faucett (Callao) hasta la avenida Túpac Amaru (Independencia) y atraviesa Los Olivos y San Martín de Porres. La ATU informó que el carril exclusivo atenderá a usuarios de 57 rutas delimitadas que circulan por Tomás Valle.

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De Faucett a Angélica Gamarra: el primer tramo operativo del carril bus rosado

En la primera etapa, el carril bus rosado funcionará entre las avenidas Faucett y Angélica Gamarra, en el Callao. En ese tramo se completaron los trabajos de señalización y se habilitaron 12 paraderos para el embarque y desembarque de pasajeros.

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La ATU indicó que las labores continúan en el resto de la avenida Tomás Valle y que la habilitación integral de la vía está prevista antes de fines de marzo. Las empresas autorizadas mantendrán su operación habitual y su flota, con la diferencia de que contarán con un espacio preferencial para circular en ambos sentidos.

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¿Cómo se identificará el carril bus rosado?: buses marcados y elementos segregadores en la vía

El carril exclusivo estará señalizado con una franja azul sobre la calzada, además de señalización vertical. Para delimitarlo, se instalarán elementos segregadores como bolardos, delineadores y bordillos, según lo informado por la ATU.

De forma progresiva, los buses autorizados incorporarán una franja rosada en la parte delantera para facilitar su identificación por parte de los usuarios. Durante los primeros días, personal de la ATU orientará en los paraderos sobre el funcionamiento del carril y se desplegarán fiscalizadores para evitar el ingreso de vehículos particulares o servicios no autorizados. La entidad citó como antecedente una medida similar en la avenida Abancay, donde se reportó una reducción de viaje de 14 a 19 minutos en transporte público, según la ATU.

Paradero con la identificación de corredor rosado en la nueva vía hacia el Callao.

Paradero con la identificación de corredor rosado en la nueva vía hacia el Callao. | Foto: Instagram ATU

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