¡Presta atención! Pluz Energía Perú realizará cortes de luz hasta el 22 de marzo en 15 distritos de Lima y Callao: revisa si tu zona será afectada
La empresa recomienda a los residentes planificar sus actividades, ya que la interrupción del servicio está programada entre el 19 y el 22 de marzo de 2026.
Como parte de sus trabajos de mantenimiento y mejoras en la red, la empresa Pluz Energía Perú anunció en su portal oficial y en sus redes sociales que realizará una interrupción del servicio durante varios días en 15 distritos de Lima Metropolitana y Callao.
La suspensión se ejecutará en tiempos diferenciados de hasta nueve horas, por lo que la empresa distribuidora pidió a los usuarios tomar en cuenta la programación y así evitar inconvenientes. Revisa el listado completo aquí.
TE RECOMENDAMOS
NUEVO GABINETE DE BALCÁZAR Y EL TC BAJO SOSPECHA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026
¿Cuáles son los distritos afectados por la restricción?
Según información de Pluz Energía Perú, entre los sectores que no contarán con luz figuran:
Jueves 19 de marzo
Distrito: Lima (Cercado)
Hora: Desde las 0.00 hasta las 8.00 a. m.
Zonas: Jr. Apurímac cdras. 3, 4, 5; Jr. Roosevelt cdras. 2, 3; Jr. Pachitea cdra. 3; Jr. Sandía cdra. 1; Jr. Bambas cdras. 4, 5; Jr. Cotabambas cdra. 2; Jr. Puno cdras. 3, 4; Jr. Lampa cdras. 8, 9, 10, 11; Av. Nicolás de Piérola cdras. 11, 12, 13; Jr. Lino Cornejo cdra. 2; Jr. Azángaro cdras. 7, 8, 9, 10; Jr. Colmena cdra. 11.
Distrito: Comas
Hora: Desde las 8.30 a. m. hasta las 6.30 p. m.
Zonas: Psje. 9 de Octubre cdras. 1, 2, 3; Av. Arnaldo Márquez cdras. 2, 3, 4, 5, 6; A. H. Collique mzs. 55, 57, 64, 66, 67, 68, 68C, 68D, 82, 83C, 83D, 83E, 84B, 84D, 84E, 84F, 84I, 84K, 84L, 87, 89, 97A, 97B; Jr. Áncash cdras. 4, 5, 6; Av. Julio C. Tello cdras. 1, 3; Av. Revolución cdras. 14, 15, 16, 17, 18; Av. Santa Rosa cdras. 7, 8, 9, 10, 11; Jr. Bernardo Alcedo cdras. 2, 3, 4, 5, 6; Jr. Cerro de Pasco cdras. 2, 4, 5; Jr. César Vallejo cdra. 1; Jr. José Santos Chocano cdras. 1, 2, 3, 4; Jr. Ricardo Palma cdras. 1, 2; Jr. Chiclayo cdra. 1; Psje. Yungay cdras. 1, 2; A. H. Permanente de la Agrup. de Fam. Los Sauces mz. C1; A. H. Los Sauces mzs. A, B; Jr. Hipólito Unanue cdras. 1, 4, 5; Jr. Pachacútec cdras. 2, 4; A. H. III Zona de Collique mzs. A, B, C; A. H. Los Jardines mz. A; A. H. Milagro de Jesús, amp. comité 33 III zona Collique mzs. J9, J10, J11, J12, J13; P. J. Collique 5.ª zona mzs. A, C1, D1, E1, E2, E3, F, G1, J, K, LL, O, P; P. J. Collique 3.ª zona mzs. 56G, 68A, 76, 83A, 84C, 84E, 84F, 84H, A, B, C, D, E.
Distrito: Puente Piedra
Hora: Desde las 8.30 a. m. hasta las 6.30 p. m.
Zonas: Urb. La Ribera del río Chillón mzs. A, B, C, CH, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, W.
Callao
Hora: Desde las 9.00 hasta las 5.00 p. m.
Zonas: A. H. Alan García mzs. E, F.
Distrito: Los Olivos / San Martín de Porres
Hora: Desde la 1.00 p. m. hasta las 5.00 p. m.
Zonas: Jr. Las Acacias cdra. 7; Av. Carlos Izaguirre cdras. 6, 7; Jr. José Santos Chocano cdras. 10, 11; calle Las Ficarías cdra. 38; Jr. Los Castaños cdra. 7; Jr. José Manuel Pereyra cdra. 5; urb. Las Palmeras mzs. A, B, C, F; Psje. Los Fobos cdra. 1; Jr. Los Azafrán cdra. 7.
Distrito: Pueblo Libre
Hora: Desde la 1.00 p. m. hasta las 3.30 p. m.
Zonas: Jr. Gral. Artigas cdras. 0, 5, 6; Av. Bolívar con Jr. Artigas; Av. Sucre cdra. 1; Av. Gral. José María Egúsquiza cdras. 9, 10; Av. Gral. Córdova cdras. 9, 10; calle José María Morellos cdra. 1; calle Bernardino Gutiérrez (ex José Olmedo) cdra. 1; Av. Bolívar cdra. 9; Jr. Huaraz cdra. 1.
Distrito: San Juan de Lurigancho
Hora: Desde las 8.30 a. m. hasta las 6.30 p. m.
Zonas: Urb. Mcal. Cáceres sct. mzs. A1, A2, A3, C8, C9, C10, C11.
Arica (Barranca)
Hora: Desde las 8.00 a. m. hasta las 5.30 p. m.
Zonas: Pasaje Limoncillo, pasaje Tuticán, pasaje Navarro, calle Nicolás de Piérola cuadra 7, ubicados en el distrito de Barranca.
Distrito: Huacho
Hora: Desde las 8.00 a. m. hasta las 3.00 p. m.
Zonas: Centro poblado San Juan, ubicado en el distrito de Végueta.
Corte de luz en Lima y Callao.Foto: Andina
Viernes 20 de marzo
Distrito: Puente Piedra
Hora: Desde las 8.00 a. m. hasta las 6.00 p. m.
Zonas: Asoc. Viv. Portales Jardines Valle Chillón Mzs. A1, A2, B, B2, C, C1, C2, D, D1, D2, E, E1, E2, F, F2, G, G1, H, H1, H2, I, I1, J, J1, J2, K, K1, K2, L2, LL2, M2, N1, N2, Ñ1, Ñ2, O1, O2, Asoc. Viv. Los Portales de Chillón Mzs. A1, B1, C1, D, D1, E PRIMA, E1, E1 PRIMA, F, F1, G, G1, H, H1, I, I1, J, J1, K, K1, L, L1, LL1, M1, N1, Ñ1, O1, Lot. Villa Mercedes Mzs. A, B, C, D y E.
Distrito: Bellavista
Hora: Desde las 9.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.
Zonas: Jr. Alfonso Ugarte Cdra. 5, 6 y 8, Jr. Elías Aguirre Cdra. 6, Jr. Grau Cdras. 5, 6, 7, 8 y 9, Jr. Túpac Amaru Cdras. 3, 4 y 5, Jr. Olaya Cdras. 4 y 6, Jr. Maranga Cdras. 5 y 6, Jr. Mcal. Castilla Cdras. 4, 5 y 6, Av. José Gálvez Cdras. 3, 4 y 5, Jr. Cahuide Cdra. 3, Jr. Colina Cdras. 4 y 5, Jr. Zarumulla Cdra. 2.
Distrito: Santa Rosa de Quives
Hora: Desde las 9.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.
Zonas: C. P. Huanchipuquio Bajo Ramadales Ramal D, C. P. y Huachipuquio El Roble 2 MZ. D.
Distrito: Callao
Hora: Desde las 9.30 a. m. hasta las 5.00 p. m.
Zonas: PSJE Mendoza Costado CTL Villar 890 SJT.
Distrito: Los Olivos
Hora: Desde las 8.00 a. m. hasta las 6.00 p. m.
Zonas: Urb. Pro Lima MZS. A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H1, I, J, L, LL, M, N, O, P y Q.
Distrito: Arica
Hora: Desde las 8.30 a. m. hasta las 5.00 p. m.
Zonas: Jr. Miguel Grau Cdras. 4 y 5, Jr. San Martín de Porras Cdras. 3, 4 y 5, Jr. Ramón Zavala Cdras. 4 y 5, Jr. Santiago Antúnez de Mayolo y Jr. Inca Garcilaso de la Vega 1 y 2 (ubicados en el distrito de Barranca).
Sábado 21 de marzo
Distrito: Puente Piedra
Hora: Desde las 8.00 a. m. hasta las 6.00 p. m.
Zonas: Asoc. Prop. El Dorado mz. A1, Asoc. Sumac Pata sct. Zapallal mz. R2.
Distrito: Independencia
Hora: Desde las 9.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.
Zonas: A. H. Bellavista mzs. A, A1, A2, B, C, D, E, F, G, H, I, I1, J, K, L, M, N, O, Q, R, S, T. A. H. Señor de los Milagros II etapa mzs. A, B, C, D, E, E1, F, F2, G, G1, H, H2, I, I1, I2, I3, J, J1, K, K1, L, L1.
Distrito: Huaral
Hora: Desde las 8.00 a. m. hasta las 4.00 p. m.
Cliente PM0312 (S: 1799694); ubicado en el distrito de Huaral.
Domingo 22 de marzo
Distrito: Supe
Hora: Desde las 0.00 hasta las 6.00 a. m.
Clientes 75141U (S: 3010661) y 75140U (S: 3010663); ubicados en el distrito de Supe Puerto.