Sicarios acribillan a chofer y cobrador de combi frente a centro comercial Minka, en el Callao
Ambas víctimas fueron trasladadas de emergencia al hospital Alberto Leonardo Barton. El estado de los sujetos es reservado.
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Un chofer y un cobrador de combi, aún no identificados, resultaron gravemente heridos tras recibir varios impactos de bala a pocos metros del centro comercial Minka, ubicado en la avenida Argentina, en el Callao. De acuerdo con la información preliminar, dos sujetos a bordo de una moto lineal siguieron al vehículo para luego desatar el tiroteo y darse a la fuga.
Autoridades y personal médico se apersonaron a los exteriores del mall para las diligencias del caso. Según el reporte, el conductor habría manejado inconsciente luego de recibir un disparo certero. Por su parte, el cobrador terminó herido por un impacto de bala en su brazo.
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Conductor y chofer herido tras balacera
Tras el tiroteo, el conductor de la unidad impactó contra los exteriores del centro comercial debido a la gravedad de sus heridas. Por su parte, los testigos auxiliaron al cobrador, a quien lo llevaron cargado hacia el nosocomio.
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Combi baleada en la avenida Argentina deja dos heridos
En tanto, el chofer de la unidad fue trasladado por el patrullero de la Policía Nacional del Perú hasta el mismo centro médico que su compañero.
Los implicados en el ataque huyeron a bordo de una moto lineal. Las autoridades no descartan que el caso esté ligado al cobro de cupos, debido a los antecedentes delictivos reportados en la zona.
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