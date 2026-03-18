El general Arriola sostuvo que las extorsiones durante los primeros meses del 2026 han disminuido. | Composición LR | Difusión

El general Arriola sostuvo que las extorsiones durante los primeros meses del 2026 han disminuido. | Composición LR | Difusión

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, aseguró que el porcentaje de homicidios se ha reducido en un 9,2% en lo que va del año respecto al mismo periodo de los últimos 3 años. Sin embargo, esta cifra contrasta con la realidad diaria de la ciudad luego del triple asesinato cometido contra dos pasajeros y el chofer de la combi conocida como ‘Los Rojitos’ en San Juan de Miraflores el pasado martes 17 de marzo.

“En ningún momento (nos está sobrepasando). Todo lo contrario y debe quedar bien claro. En este momento, se tiene (una reducción) del 9.2% respecto al 2025, 2024 y 2023 en el mismo periodo desde el 1 de enero hasta el 17 de marzo (…) las cifras son clarísimas”, sostuvo en declaración a la prensa. Asimismo, afirmó que las extorsiones también se redujeron en un 36%.

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Casi 400 denuncias por homicidio a nivel nacional

Los incidentes contra el transporte público han estado a la orden del día, ya sean asesinatos de choferes o ataques a unidades de empresas como Real Star, Etsibosa, Translicsa, entre otros. Sin embargo, el gral. Arriola hizo hincapié en que estos hechos delictivos se han reducido.

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Pese a las declaraciones de la autoridad policial, el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana registró un total de 383 denuncias por homicidio entre enero y febrero del 2026 a nivel nacional. Asimismo, el Sistema de Información de Defunciones contabilizó 181 asesinatos solo en Lima durante el mismo lapso del presente año.

Las últimas víctimas fueron el chofer Jorge Luis Félix Vargas (23) y dos pasajeras, Olinda Quispe (49) y Asunción Quispe (28), quienes fueron atacadas a balazos por un sicario cuando se encontraban a bordo de una combi de la empresa San Pedro de Pamplona.

Según el reporte policial, el vehículo de placa CRN-345 cubría su ruta habitual hasta Villa María del Triunfo cuando fue interceptado en el cruce de las avenidas Miguel Iglesias y Andrés Avelino Cáceres. Tras abrir fuego, el sujeto huyó a bordo de una motocicleta de color negro.

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Habla madre de chofer de ‘Los Rojitos’ asesinado

La progenitora del transportista expresó su indignación ante la inseguridad que cobró la vida de su hijo. “No es posible que la policía no haga bien su trabajo… me da impotencia, no soy la única que ha perdido un ser querido”, afirmó.

La madre indicó que Jorge Luis combinaba su empleo con su educación y mostraba un gran compromiso con su familia. “Mi hijo era un muchacho muy alegre, era dedicado a sus estudios y su trabajo. Iba a la iglesia, ayudaba a sus padres, se sentía orgulloso de nosotros. Me decía que este año lograríamos muchas cosas”, recordó.

Agregó que el conductor trabajaba en la combi para poder financiar su formación académica. “Este año terminaba su carrera, si trabajaba en ese carro, era para poder costear los pagos de su estudio. Él me decía: ‘Mamita, yo trabajo para pagar. Yo mismo tengo que ser defensor de mis cosas, no necesito que tú me mantengas’”.

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