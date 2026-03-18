Chats delatan a sicarios del Callao que hacían ‘trabajos’ en el Vraem hasta por S/4.000

Los Malditos de Centenario también son desplazados al Vraem, según chats.

Los Malditos de Centenario también son desplazados al Vraem, según chats.

“’Sangre’, una ‘chamba’ (trabajo) en Pichary (Pichari) para bajar a dos h…(pagan) 4 mil (soles). Allá te darán hospedaje y pasaje, confírmame. Jala a uno, allá te dan todo hermano. Ya he ido yo, solo que a mí ya me sacan por allá. Jala a uno más”.

La petición le llegó por medio de un mensaje de WhatsApp y ponía sobre la mesa un plan y una propuesta criminal: interceptar y asesinar a dos sujetos en Pichari, el distrito amazónico de la provincia de La Convención, en Cusco, situado en el corazón del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

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Aquel diálogo del domingo 8 de marzo fue puesto al descubierto este jueves, diez días después, tras la captura de cinco integrantes de la banda criminal ‘Los Malditos de Centenario’, entre ellos un menor de edad.

Las autoridades atribuyen este aumento de casos de sicariato en el Vraem a varios factores, entre ellos el recrudecimiento de disputas entre bandas criminales por el control de rutas de narcotráfico y territorios de cultivo ilícito, pero también a venganzas y ajuste de cuentas.

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La presencia de grupos que se desplazan desde el Callao y el debilitamiento de la presencia estatal en algunas áreas del Vraem viene creando un entorno propenso para la expansión de la violencia en esa región Amazónica.

Para llegar a Anderson Edgardo Castañeda Herrera (27) alias Ñaja, Harrison Javier Castañeda Herrera (23) alias Harrison, Darius Jorkaef Moretti Flores (19) alias Bomba’, Johader Soldevilla Rodríguez (20) alias Yohader, y S.M.O.B., de 17 años, la policía tuvo que allanar 9 inmuebles por orden judicial. Otro de los menores que integraría esta red es D.J.C.T., de 17 años.

El resultado de los actos de investigación permitió identificar los sectores de Centenario, Puerto Nuevo y la avenida Argentina, en el Callao, como las principales zonas de operación de esta banda criminal, dijo el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

La noche del martes y la madrugada del miércoles no fue una más en Callao. Hubo un gran despliegue de policías.

Al miedo que se vive a diario en Lima y Callao, se sumó el temor por las muertes continuas de transportistas, inocentes, y las amenazas de concretar nuevos crímenes.

La banda criminal ‘Los Malditos de Centenario’ es investigada por los presuntos delitos contra la tranquilidad pública-paz pública (banda criminal), contra la vida, el cuerpo y la salud (sicariato), contra la seguridad pública (tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, tenencia ilegal de materiales peligros y explosivos) y otros delitos conexos.

TRES ACTOS CRIMINALES

Uno de los crímenes por los que eran buscados es el cometido contra Sebastián Alexander Valladolid Fonseca, cometido el 11 de setiembre del 2025 en el pasaje Altamar, en el AH Puerto Nuevo, en el Callao.

Según los investigadores los autores fueron Aron del Rosario y Harrison Castañeda, mientras que Sandro (menor de edad) fue quien conducía el vehículo usado en el crimen.

”Visto los videos, el testigo protegido indicó que la persona quien condujo el vehículo color azul (mototaxi) era Sandro, asimismo, a bordo se encontraban Aron del Rosario Guerrero, alias Cabezón, y Harrison Castañeda Herrera.

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La referida mototaxi salió de la gruta Santa Rosa del barrio de Centenario, con dirección a Puerto Nuevo, se dirigió por la calle Miguel Capurro, continúo por calle Guadalupe y llegó hasta el pasaje Altamar, lugar donde Sebastián Valladolid fue acribillado por Aron y Harrison, reveló un oficial.

Otro de los atentados investigados fue el que cometieron contra Jeremi Wilman Ramos, el 22 de octubre del 2025 en el pasaje San Pedro, en el AH Ciudadela Chalaca. De acuerpo a la policía, participaron Aron del Rosario, Anderson Castañeda y Yohader Soldevilla.

Otras de sus víctimas en el mismo lugar fue Edson Jair Vega Acosta, quien fue interceptado el 16 de enero pasado por los sujetos identificados como Dayron Corbacho, Jerson Salazar y alias Zurdo.

La víctima fue emboscada y perseguida por los agresores quienes en reiteradas ocasiones y a corta distancia le dispararon.