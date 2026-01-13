HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Corredor Rosado del ATU conectará el Callao en tres carriles segregados: estaría listo en 3 meses

Los ejes propuestos, Venezuela–Grau, Bertello–Carlos Izaguirre y Tomás Valle, alcanzarán un total de 20 kilómetros. Además, se evaluarán servicios alimentadores del Metropolitano que ingresarán al Callao.

El Corredor Rosado permitiría la segregación de carriles en los ejes Venezuela–Grau, Bertello–Carlos Izaguirre y Tomás Valle.
El Corredor Rosado permitiría la segregación de carriles en los ejes Venezuela–Grau, Bertello–Carlos Izaguirre y Tomás Valle. | Difusión

El Corredor Rosado de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) conectará el Callao mediante tres ejes con carriles segregados y podría estar operativo en un plazo de tres meses, de acuerdo con una de las propuestas técnicas presentadas durante una reunión de trabajo entre la Municipalidad Provincial del Callao y la ATU.

La iniciativa, considerada de corto plazo, plantea la segregación de carriles en los ejes Venezuela–Grau, Bertello–Carlos Izaguirre y Tomás Valle, por lo que alcanzaría una extensión aproximada de 20 kilómetros dentro del Primer Puerto. De forma complementaria, se evaluó la incorporación de servicios alimentadores del Metropolitano que ingresarían al Callao por las avenidas Tomás Valle, Carlos Izaguirre y Los Alisos, con un recorrido total proyectado de 13,7 kilómetros.

Estas propuestas fueron expuestas en una reunión encabezada por el alcalde provincial del Callao, Pedro Spadaro Phillips, y el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, en la que se analizaron alternativas de transporte masivo para fortalecer la conexión entre el Callao y Lima, así como articular estos proyectos con la futura Línea 7 del Metro de Lima.

PUEDES VER: Vecinos de Miraflores rechazan posible concesión del Complejo Manuel Bonilla y denuncian falta de tiempo e información sobre su privatización

lr.pe

¿Qué otras propuestas presentó la ATU?

Además del Corredor Rosado, la ATU presentó una segunda propuesta para el periodo 2027–2028 denominada Corredor Amarillo, que recorrería las avenidas 225 y Topógrafos, con una extensión de 7,2 kilómetros, con el objetivo de mejorar la conectividad en el distrito de Ventanilla. A largo plazo, para los años 2029–2030, se planteó la Ruta Verde, que contempla la incorporación de buses eléctricos en los ejes Óscar R. Benavides, Nicolás de Piérola y Miguel Grau, a lo largo de 25 kilómetros, como parte de una estrategia de transporte sostenible.

Para viabilizar estas iniciativas, se identificó la necesidad de ejecutar obras de infraestructura vial complementarias, como el mejoramiento de la prolongación Naranjal en el tramo Néstor Gambetta–Paramonga, la optimización de ejes viales existentes, la construcción del puente Naranjal–Chillón y la mejora de intersecciones en la avenida Néstor Gambetta.

