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Christian Cueva rompe su silencio sobre las agresiones a Pamela López y hace preocupante confesión: “Me equivoque”

Christian Cueva habló sobre Pamela López durante su participación en ‘Amor y fuego’.

Christian Cueva se presentó en 'Amor y fuego'. Foto: Composición LR/Willax/américa
Christian Cueva se presentó en 'Amor y fuego'. Foto: Composición LR/Willax/américa
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Christian Cueva concedió una extensa entrevista al programa 'Amor y fuego', donde habló sobre sus diversos escándalos mediáticos vinculados a personajes de la farándula. Además, contó detalles inéditos de su relación con Pamela López.

Uno de los temas más delicados abordados durante la conversación fue el de las imágenes en las que se le ve agrediendo a la madre de sus tres hijos. Un asunto sobre el que no se había pronunciado públicamente en su momento, pero que decidió aclarar en el espacio conducido por Rodrigo Gonzales 'Peluchín' y Gigi Mitre.

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Christian Cueva admite que se equivocó como hombre y hace fuerte confesión

Sobre el video en el que se le ve agrediendo a Pamela López, el futbolista reconoció que se equivocó. 'Yo, como hombre, me pude haber equivocado. Creo que esos momentos de mi vida, estoy aquí sentado para asumirlo y decir que me equivoqué, erré. Hay temas que quizás no te los puedo tocar porque son legales, que me impiden un poco eso', explicó con tranquilidad el exintegrante de la selección peruana.

Además, Christian Cueva confesó que no se trató de un solo episodio, sino de varias agresiones contra la madre de sus hijos. Sin embargo, no pudo extenderse en el tema debido a que su abogada, quien se encontraba en la entrevista, lo interrumpió y le pidió no continuar respondiendo, con el argumento de que el caso forma parte de un proceso legal.

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Gigi Mitre discute con abogada de Christian Cueva

La defensora de Christian Cueva pidió a los conductores que su patrocinado no profundizara sobre las agresiones que habría cometido contra Pamela López. 'Gigi, solo para aclarar acerca de tu pregunta. Nosotros quisiéramos expandirnos más, pero esto es parte de un proceso legal. No podemos tocar ese tema de la agresión', señaló.

La respuesta generó incomodidad en la presentadora, quien aseguró que la consulta no estaba relacionada con el proceso judicial. 'Bueno, al decirnos eso es como si estuvieran aceptando (que las agresiones contra López) sean verdad', comentó, lo que generó la inmediata reacción de la jurista. 'No hemos aceptado nada, Gigi', respondió.

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