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Le pagaron S/6.000: capturan a sicario de 18 años que asesinó a dirigente en Manchay

Franklin Cueva Villareal acabó con la vida del líder comunitario Alejandro Meza Sánchez el 14 de marzo en Pachacámac, cuando este conducía su automóvil por la avenida La Unión.

El homicida fue seguido por drones del Ejército.
El homicida fue seguido por drones del Ejército. | Foto: composición LR/Difusión.

El sábado 14 de marzo, alrededor de las 12.10 p. m., Alejandro Meza Sánchez, líder de la asociación de vivienda San Judas Tadeo, fue asesinado mientras regresaba a su hogar, en el distrito de Pachacámac. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), el hecho delictivo se realizó bajo encargo de una banda criminal cuyo objetivo era apoderarse de terrenos en las zonas altas de Manchay.

El dirigente comunitario conducía su automóvil por la avenida La Unión tras participar en una reunión con otros representantes, cuando dos desconocidos a bordo de una motocicleta se acercaron al vehículo y uno de ellos disparó tres veces. Como resultado del atentado, una mujer que lo acompañaba resultó herida de bala en el brazo.

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Vecinos indicaron que no era la primera vez que la víctima era agredida y que en 2025 también fue atacada a tiros. Sin embargo, afirmaron que en esa ocasión portaba un arma con la cual pudo defenderse.

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Sicario fue seguido por drones

Horas después del atentado, el presunto homicida, identificado como Franklin Cueva Villareal, de 18 años, regresó a su hogar para visitar a su pareja e hijo, sin saber que estaba siendo rastreado por las autoridades. El Comando de Inteligencia del Ejército lo siguió y vigiló utilizando drones con cámaras infrarrojas.

Así, descubrieron que en su residencia había escondido la ropa y el arma usada en el crimen. Cuando los agentes estuvieron listos, rodearon la vivienda e irrumpieron sin previo aviso. El detenido opuso resistencia durante su arresto.

Según la PNP, este sería el tercer asesinato por encargo cometido por el sicario, bajo la orden de ‘Los Chukis’ de Manchay, quienes le habrían pagado S/6.000 por acabar con la vida del dirigente.

“Ha sido objeto de múltiples intervenciones y arrestos por delitos como tráfico de drogas, tenencia de municiones y armas de fuego. Estaría relacionado con otros actos vinculados a extorsiones”, declaró para Latina el coronel Carlos Morales, jefe de la División de Investigación de Homicidios.

Violencia en Pachacámac

El gerente municipal de Pachacámac, Hugo Soto, expresó su pesar por la muerte de Meza Sánchez y señaló que en el distrito se registran constantes ataques debido a modalidades delictivas como el tráfico de terrenos y las extorsiones. Según el municipio, solo en 2025 se documentaron 14 asesinatos cometidos por sicarios en la zona. Además, se informó que, incluso, funcionarios municipales han sido amenazados.

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