HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000
Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000     Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000     Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000     
Sociedad

Corredores complementarios tendrán nuevos servicios alimentadores en Lima y Callao

Concesionarios explicaron que un alimentador del Corredor Rojo llegará hasta el nuevo aeropuerto y otro del Corredor Amarillo volverá en el primer trimestre del 2026. 

Los corredores Rojo y Morad tendrán un paradero para que usuarios hagan conexión.
Los corredores Rojo y Morad tendrán un paradero para que usuarios hagan conexión. | Foto: Composición de El Popular

Hace 11 años, cuando empezó a ponerse en marcha el proyecto de los corredores complementarios se tenía el objetivo de que con sus 5.000 modernos buses se podría desplazar a las 19.000 combis y cústeres que tanto caos generan en las pistas de Lima y Callao.

No obstante, actualmente, la primera cifra apenas supera las 600 unidades y los accidentes mortales protagonizados por informales continúan. “Los corredores son un pequeño atisbo de avance. Se necesita reimpulsar sus servicios”, afirmó el director de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia. Y ese parece que será el camino próximo.

PUEDES VER: Corredor Rojo: nuevo servicio alimentador llegará al nuevo aeropuerto desde la segunda quincena de setiembre

lr.pe

El pasado martes, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, anunció una serie de mejoras en los corredores y, un día después, publicó una resolución que crea un grupo de trabajo para abordar la problemática del transporte urbano de Lima y Callao.

“La finalidad es licitar los paquetes de rutas pendientes de los corredores para atender a más zonas y ampliar nuevos servicios”, señaló el vocero del Corredor Rojo, Ángel Mendoza.

Mejoras en Corredor Rojo

Por ejemplo, desde la segunda quincena de setiembre, se pondrá en operación un nuevo servicio alimentador del Corredor Rojo que empezará en el óvalo de La Perla y llegará al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Serán 16 buses de 12 metros que circularán también por las avenidas Guardia Chalaca, Atalaya y Morales Duárez.

“Esta es una ruta de 20 kilómetros muy importante porque hacen faltan servicios de transporte público para el nuevo aeropuerto. Además, los vecinos del Callao la pedían para llegar al nuevo aeropuerto, no todo debe ser Lima”, explicó Mendoza.

Agregó que el pasaje del nuevo servicio será de S/1.20, y se podrá conectar con el servicio 201 que llega hasta el óvalo de La Perla desde Ate y La Molina.

“Eso quiere decir que los usuarios arribarán al nuevo aeropuerto desde Lima este con solo S/3.60 porque gastarán S/2.40 en el servicio troncal 201 y luego S/1.20 en el alimentador. Es un precio bajo; aunque estamos evaluando si se aplica un descuento tarifario”, manifestó el vocero del Corredor Rojo.

Agregó también que los pasajeros de los servicios 206, 209 (que llegan hasta La Marina con Universitaria) y 204 (hasta Faucett) podrán subirse sin pagar de más a los buses del 201 para terminar en el óvalo de La Perla y poder conectarse con el alimentador que llegará al aeropuerto.

A la fecha, el Corredor Rojo cuenta con 284 buses y espera recibir otras 15 nuevas unidades para ampliar el servicio 201 hasta Manchay (Pachacámac). “Ya no terminará en Musa (La Molina). Lo bueno es que los vecinos de Manchay podrán llegar a su destino y luego regresar pagando un solo pasaje, siempre y cuando se queden en esa zona”.

Otra novedad del Corredor Rojo es que su servicio 204 ya puede conectarse con la línea 404 del Corredor Morado, en el cruce de las avenidas Javier Prado con Brasil, aplicando descuentos tarifarios. “Si se toma el bus rojo en La Marina y se aborda el morado hacia SJL, o viceversa, se gastará S/3.50. Si se sube al morado desde Abancay y se conecta con el rojo hacia San Miguel se pagará S/2.50 y, si lo hace desde plaza Bolognesi, el precio será de S/2”, dijo Mendoza.

Cambios en Corredor Azul

En el caso del Corredor Azul, también se pondrá en marcha un nuevo servicio alimentador que llegará hasta el límite de San Martín de Porres (SMP) y el Callao.

El representante del Corredor Azul, Luis Morán, explicó que, desde el lunes 1 de setiembre, 20 buses empezarán su recorrido en el paradero Ica, en la avenida Tacna. Desde ese punto, circularán por las avenidas Garcilaso, Uruguay, Venezuela, Arica, Naciones Unidas, Argentina, Dueñas y Perú hasta llegar al cruce de Quilca con Faucett.

Morán afirmó que el nuevo servicio costará S/2; sin embargo, aclaró que los usuarios se beneficiarán con la integración tarifaria. “Los usuarios que salen del Rímac (con el 301) o de Miraflores (con los demás servicios) no pagarán más al subirse al nuevo alimentador. Podrán ir hasta el Callao por solo S/2.40”.

Agregó que, si los usuarios se suben primero al alimentador, por ejemplo, en Dueñas, y luego se conectan con el servicio 301 hacia Miraflores o el Rímac, solo pagarán S/0.40, que es la diferencia de la tarifa de la ruta alimentadora y la troncal. “Esta es la ventaja de tener un sistema integrado de transporte”, dijo.

“Se beneficiarán los estudiantes de las instituciones de la avenida Arequipa porque llegarán al Callao pagando medio pasaje (S/1.20), y viceversa”, precisó.

Reactivación del Corredor Amarillo

A estos cambios, se suma la reactivación del Corredor Amarillo prevista para el primer trimestre del 2026. Serán 92 buses que circularán por dos rutas. Se están ajustando detalles.

Notas relacionadas
Discrepancias entre la MML y la ATU retrasan ampliación norte del Metropolitano

Discrepancias entre la MML y la ATU retrasan ampliación norte del Metropolitano

LEER MÁS
Más congresistas solicitan renuncia de titulares del Minedu y MIMP por casos de niñas awajún

Más congresistas solicitan renuncia de titulares del Minedu y MIMP por casos de niñas awajún

LEER MÁS
Los dos trenes que esperan en el norte y sur chico

Los dos trenes que esperan en el norte y sur chico

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El suboficial peruano que ganó S/50.000 en 'EVDLV', pero terminó preso por sus declaraciones sobre la PNP: ¿a qué se dedica ahora?

El suboficial peruano que ganó S/50.000 en 'EVDLV', pero terminó preso por sus declaraciones sobre la PNP: ¿a qué se dedica ahora?

LEER MÁS
Accidente en Vía de Evitamiento: poste cae a la altura de Acho y genera congestión vehicular

Accidente en Vía de Evitamiento: poste cae a la altura de Acho y genera congestión vehicular

LEER MÁS
Ampliación del Metropolitano: MTC responsabiliza a gestión de López Aliaga por 12 estaciones inoperativas

Ampliación del Metropolitano: MTC responsabiliza a gestión de López Aliaga por 12 estaciones inoperativas

LEER MÁS
Mujer dejó auto estacionado 20 minutos en supermercado de SJL y se lo desmantelaron: robo asciende los S/22.000

Mujer dejó auto estacionado 20 minutos en supermercado de SJL y se lo desmantelaron: robo asciende los S/22.000

LEER MÁS
Resultados Simulacro San Marcos 2026-I: consulta puntajes de la prueba del 23 y 24 de agosto

Resultados Simulacro San Marcos 2026-I: consulta puntajes de la prueba del 23 y 24 de agosto

LEER MÁS
MTC brindará mayores beneficios en la licencia a conductores con un buen historial de manejo: los cambios al Reglamento

MTC brindará mayores beneficios en la licencia a conductores con un buen historial de manejo: los cambios al Reglamento

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Sociedad

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Mi expareja me dejó a su hijo y yo me hice cargo, ¿puedo denunciarla por pensión de alimentos?

Peruana transformó basural de SJM en un huerto y hoy triunfa con emprendimiento de plantas medicinales: "Nadie apostaba por esto"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota