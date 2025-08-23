Corredores complementarios tendrán nuevos servicios alimentadores en Lima y Callao

Los corredores Rojo y Morad tendrán un paradero para que usuarios hagan conexión. | Foto: Composición de El Popular

Los corredores Rojo y Morad tendrán un paradero para que usuarios hagan conexión. | Foto: Composición de El Popular

Hace 11 años, cuando empezó a ponerse en marcha el proyecto de los corredores complementarios se tenía el objetivo de que con sus 5.000 modernos buses se podría desplazar a las 19.000 combis y cústeres que tanto caos generan en las pistas de Lima y Callao.

No obstante, actualmente, la primera cifra apenas supera las 600 unidades y los accidentes mortales protagonizados por informales continúan. “Los corredores son un pequeño atisbo de avance. Se necesita reimpulsar sus servicios”, afirmó el director de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia. Y ese parece que será el camino próximo.

El pasado martes, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, anunció una serie de mejoras en los corredores y, un día después, publicó una resolución que crea un grupo de trabajo para abordar la problemática del transporte urbano de Lima y Callao.

“La finalidad es licitar los paquetes de rutas pendientes de los corredores para atender a más zonas y ampliar nuevos servicios”, señaló el vocero del Corredor Rojo, Ángel Mendoza.

Mejoras en Corredor Rojo

Por ejemplo, desde la segunda quincena de setiembre, se pondrá en operación un nuevo servicio alimentador del Corredor Rojo que empezará en el óvalo de La Perla y llegará al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Serán 16 buses de 12 metros que circularán también por las avenidas Guardia Chalaca, Atalaya y Morales Duárez.

“Esta es una ruta de 20 kilómetros muy importante porque hacen faltan servicios de transporte público para el nuevo aeropuerto. Además, los vecinos del Callao la pedían para llegar al nuevo aeropuerto, no todo debe ser Lima”, explicó Mendoza.

Agregó que el pasaje del nuevo servicio será de S/1.20, y se podrá conectar con el servicio 201 que llega hasta el óvalo de La Perla desde Ate y La Molina.

“Eso quiere decir que los usuarios arribarán al nuevo aeropuerto desde Lima este con solo S/3.60 porque gastarán S/2.40 en el servicio troncal 201 y luego S/1.20 en el alimentador. Es un precio bajo; aunque estamos evaluando si se aplica un descuento tarifario”, manifestó el vocero del Corredor Rojo.

Agregó también que los pasajeros de los servicios 206, 209 (que llegan hasta La Marina con Universitaria) y 204 (hasta Faucett) podrán subirse sin pagar de más a los buses del 201 para terminar en el óvalo de La Perla y poder conectarse con el alimentador que llegará al aeropuerto.

A la fecha, el Corredor Rojo cuenta con 284 buses y espera recibir otras 15 nuevas unidades para ampliar el servicio 201 hasta Manchay (Pachacámac). “Ya no terminará en Musa (La Molina). Lo bueno es que los vecinos de Manchay podrán llegar a su destino y luego regresar pagando un solo pasaje, siempre y cuando se queden en esa zona”.

Otra novedad del Corredor Rojo es que su servicio 204 ya puede conectarse con la línea 404 del Corredor Morado, en el cruce de las avenidas Javier Prado con Brasil, aplicando descuentos tarifarios. “Si se toma el bus rojo en La Marina y se aborda el morado hacia SJL, o viceversa, se gastará S/3.50. Si se sube al morado desde Abancay y se conecta con el rojo hacia San Miguel se pagará S/2.50 y, si lo hace desde plaza Bolognesi, el precio será de S/2”, dijo Mendoza.

Cambios en Corredor Azul

En el caso del Corredor Azul, también se pondrá en marcha un nuevo servicio alimentador que llegará hasta el límite de San Martín de Porres (SMP) y el Callao.

El representante del Corredor Azul, Luis Morán, explicó que, desde el lunes 1 de setiembre, 20 buses empezarán su recorrido en el paradero Ica, en la avenida Tacna. Desde ese punto, circularán por las avenidas Garcilaso, Uruguay, Venezuela, Arica, Naciones Unidas, Argentina, Dueñas y Perú hasta llegar al cruce de Quilca con Faucett.

Morán afirmó que el nuevo servicio costará S/2; sin embargo, aclaró que los usuarios se beneficiarán con la integración tarifaria. “Los usuarios que salen del Rímac (con el 301) o de Miraflores (con los demás servicios) no pagarán más al subirse al nuevo alimentador. Podrán ir hasta el Callao por solo S/2.40”.

Agregó que, si los usuarios se suben primero al alimentador, por ejemplo, en Dueñas, y luego se conectan con el servicio 301 hacia Miraflores o el Rímac, solo pagarán S/0.40, que es la diferencia de la tarifa de la ruta alimentadora y la troncal. “Esta es la ventaja de tener un sistema integrado de transporte”, dijo.

“Se beneficiarán los estudiantes de las instituciones de la avenida Arequipa porque llegarán al Callao pagando medio pasaje (S/1.20), y viceversa”, precisó.

Reactivación del Corredor Amarillo

A estos cambios, se suma la reactivación del Corredor Amarillo prevista para el primer trimestre del 2026. Serán 92 buses que circularán por dos rutas. Se están ajustando detalles.