La PNP enviará reportes semanales al MTC sobre las zonas afectadas con atentados. | Foto: Silvana Quiñonez/La República.

La PNP enviará reportes semanales al MTC sobre las zonas afectadas con atentados. | Foto: Silvana Quiñonez/La República.

Frente al aumento descontrolado de la extorsión y los ataques armados contra conductores y cobradores del transporte público, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó los lineamientos Técnicos para la elaboración, desarrollo y ejecución del Plan de Rutas Provisionales y Seguras, con el fin de reducir el riesgo de atentados contra los trabajadores del sector.

La iniciativa se oficializó mediante las resoluciones directoriales N.° 0009-2026-MTC/18 y N.° 0010-2026-MTC/18, publicadas en el diario oficial El Peruano. Ambas normas establecen los procedimientos para modificar temporalmente el trayecto de las unidades cuando exista amenaza hacia los choferes y usuarios, así como implementar estándares de seguridad en determinadas zonas.

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Funcionamiento del Plan de Rutas Provisionales

Los documentos señalan que el proceso para determinar qué trayectos serán intervenidos se llevará a cabo en varias etapas. La primera es una fase de evaluación, en la que se identificarán rutas, paraderos, terminales o tramos con mayor exposición a la extorsión o al sicariato.

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La Policía Nacional del Perú (PNP) reconocerá y delimitará las zonas de riesgo mediante el análisis de mapas del delito georreferenciados, reportes de inteligencia y sistemas de alerta del sector transporte. Semanalmente, remitirán esta información al MTC, que elaborará un informe técnico para determinar las áreas críticas y definir tanto las intervenciones como los cambios temporales en los recorridos.

Las autoridades considerarán factores como el nivel de amenaza delictiva, la exposición operativa del servicio, la importancia social (por ejemplo, si conecta hospitales, mercados o servicios básicos) y la viabilidad de desplegar medidas de resguardo. Bajo estos criterios, formularán un ranking que definirá qué espacios serán intervenidos con prioridad.

Posteriormente, se aplicarán medidas de protección, que se ejecutarán de forma progresiva según la disponibilidad tecnológica y presupuestal de las instancias competentes. El Ejecutivo propone certificar las 'rutas seguras', que deberán cumplir con estándares mínimos, como cámaras de videovigilancia, botones de pánico integrados a sistemas de monitoreo o mecanismos de alerta.

Las vías que cumplan los requisitos establecidos podrán solicitar su acreditación. El proceso será evaluado por un Comité Técnico de Seguridad del MTC y formalizado mediante resolución directoral.

La norma también indica que en el supuesto de aquellas rutas ubicadas en zonas de riesgo delictivo que no cuenten con espacios alternos para establecer recorridos provisionales, las autoridades deberán adoptar medidas adicionales, como patrullaje policial o el uso de cámaras de vigilancia, con el fin de garantizar el orden.

El plan tendrá una vigencia inicial de hasta 30 días calendario, prorrogable tras una evaluación técnica basada en el monitoreo y la evolución del peligro en el sector intervenido.

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