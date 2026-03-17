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Sociedad

Padre de estudiante de San Marcos que murió en choque exige justicia: primo de su amigo conducía el vehículo y lo abandonó

El alumno de la UNMSM falleció cinco días después de quedar en estado de coma tras el fatal accidente en La Perla. Siete meses después del hecho, se llevó a cabo la pericia técnica para esclarecer lo ocurrido.

Joven estudiante de Biología de la UNMSM falleció tras permanecer 5 días en estado de coma.
Joven estudiante de Biología de la UNMSM falleció tras permanecer 5 días en estado de coma.

Claudio Alexis Arca García, de 18 años, cursaba el cuarto ciclo de Biología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), cuando un fatal accidente, ocurrido la madrugada del 31 de agosto de 2025, acabó con su vida. El vehículo en el que viajaba junto a otros tres compañeros se volcó en el circuito de playas de la Costa Verde, a la altura del ingreso a la Costanera, en el cruce de las avenidas Santa Rosa y La Paz.

Según declaraciones del padre del fallecido, una noche antes, el joven había sido invitado a una discoteca en Barranco por su amigo de infancia, Shigemitsu Nakamatsu, para celebrar el cumpleaños de su primo, Mateo Nakamatsu Teysuo. Este último era quien manejaba el automóvil bajo estado de ebriedad; de acuerdo con imágenes captadas en el lugar de los hechos.

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“A las 4 de la mañana tuvimos el último mensaje que decía que ya regresaba a la casa. Yo le había dado dinero para su taxi de ida y vuelta, sin saber que se iba a regresar con Teysuo. Se han regresado los cuatro por el circuito de playa. Iban a la salida de la avenida Santa Rosa. Ha sido tan fuerte el impacto porque venía a gran velocidad que le ha ganado la curva. El carro ha volado, ha pasado un muro de 80 centímetros y (el auto) invadió el otro lado. Mi hijo se llevó la peor parte. Quedó en estado de coma”, comentó para ATV Noticias.

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Conductor intentó darse a la fuga

De acuerdo con el parte policial elaborado por la Municipalidad de La Perla, compartido por el medio anteriormente mencionado, Teysuo no solo se encontraba bajo los efectos del alcohol, sino que habría aprovechado un momento de descuido de las autoridades para intentar abandonar el lugar de los hechos, dejando al universitario gravemente herido dentro de la unidad.

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“Nakamatsu Teysuo se encontraba en aparente avanzado estado etílico e intentó darse a la fuga a pie, queriéndose meter al mar, siendo retenido por personal motorizado de serenazgo en el circuito de playa Costa Verde a la altura de Jr. Washington; sin embargo, al demorarse en llegar la unidad policial, en el lugar hizo presencia familiares del conductor implicado llevándoselo a la fuerza”, se lee.

Familiares de la víctima cuestionan que el autor del accidente no haya sido trasladado a una comisaría tras el choque, sino que fuera ingresado en una clínica privada. Asimismo, ponen en duda la validez del dosaje etílico practicado al presunto responsable, ya que este se efectuó seis horas después del accidente, en un centro de salud privado, y arrojó un resultado negativo (0,00 g/L), pese a que el informe policial menciona que presentaba signos avanzados de haber ingerido alcohol.

Aunque Mateo Nakamatsu Teysuo es investigado por homicidio culposo, hoy, continúa en libertad y sin impedimento de salida del país.

“Él dejó a mi hijo agonizando. Él tenía que haber llamado. Como dicen los bomberos, mi hijo hubiera estado vivo, quizás con una lesión, pero vivo. Cinco días ha estado en estado de coma (…) Nosotros no queremos venganza, solo no encontramos justicia. Mi hijo era un muchacho estudioso. No se merecía que le pase eso por una irresponsabilidad (…) No tenía ni 15 días de que mi hijo había fallecido y se fueron a las discotecas”, comentó el padre de Claudio Arca.

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