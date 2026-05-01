Temblor en Lima: sismo de magnitud 4,0 remeció Cañete esta madrugada, según IGP

Un sismo de magnitud 4,0 se registró a las 03:13 horas a 24 kilómetros al noreste de Calango, en Cañete. El temblor de este 1 de mayo tuvo una profundidad de 90 kilómetros, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

Reporte del IGP sobre el último temblor en Lima. Foto: IGP en X

¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

El epicentro del temblor del viernes 1 de mayo se localizó a 24 kilómetros al noreste de Calango, Cañete, en el departamento de Lima.

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¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.

Atender a menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad.

Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.

Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.

Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.

Uno de los implementos que debes tener a la mano es la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados y radio portátil, entre otros.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.

Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo y medicamentos para algún integrante de la familia.

Dinero en efectivo: de preferencia, monedas.

Abrigo: manta polar y calzado.

Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada y chocolates.

Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves y fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.

Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete y mascarillas.

Artículos específicos: de uso femenino, para bebés, para niñas y niños, y para adultos mayores.

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