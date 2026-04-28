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Tres líneas de alimentadores del Metropolitano subirán pasaje a S/3.50: ¿cuáles son y desde cuando inicia el cobro?

El nuevo esquema unificado permitirá realizar un recorrido integrado desde diversos distritos hasta Villa El Salvador con un solo pago, siempre que se respete el tiempo límite de traslado.

Estas líneas de alimentadores del Metropolitano tendrán tarifica unificada.
Estas líneas de alimentadores del Metropolitano tendrán tarifica unificada. | Foto: composición LR
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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció un ajuste en el costo del pasaje en parte del sistema de buses alimentadores del Metropolitano en Lima. Dicha disposición establece un cobro único de S/3,50 por viaje en determinadas rutas, sin distinción del destino final dentro del recorrido, y entrará en vigencia este sábado 2 de mayo.

Estas rutas se añaden al grupo integrado por las líneas Bertello, Milagros de Jesús y Puente Piedra, donde ya rige esta tarifa unificada. La nueva medida busca simplificar el cálculo del pasaje al suprimir la distinción entre viajes con o sin conexión al corredor troncal.

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¿Qué rutas de alimentadores del Metropolitano aumentarán su tarifa a S/3,50?

La actualización del pasaje alcanzará a las rutas alimentadoras de Los Olivos, Puno y Naranjal. Antes de esta modificación, los pasajeros que no enlazaban con el servicio troncal pagaban S/1,50, mientras que quienes sí realizaban la integración asumían un monto más alto. Con el nuevo esquema, el cobro se unifica para todos los usuarios de estas líneas, sin importar el tipo de recorrido dentro del sistema.

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Sube pasaje a S/3,50 en tres líneas de alimentadores del Metropolitano.

¿Cómo funciona esta nueva tarifa unificada?

El nuevo esquema establece que el cobro de S/3,50 se realiza al momento de abordar el alimentador, mediante la validación de la tarjeta en el terminal Naranjal. Una vez efectuado el pago, no se aplicará ningún cargo adicional si el usuario decide continuar su viaje hacia el corredor troncal del Metropolitano.

Asimismo, la tarifa permite realizar un recorrido integrado desde distritos como Puente Piedra, Comas o Los Olivos hasta Villa El Salvador con un solo pago. Esta condición se cumple siempre que el traslado se complete dentro de un tiempo máximo de dos horas con dos minutos entre el uso del alimentador y el servicio principal.

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