Salud mental en alerta: 7 de cada 10 casos de ansiedad y depresión laboral afectan a mujeres, advierte EsSalud

Problemas de salud mental en el trabajo afectan mayormente a mujeres en Perú | EsSalud

Problemas de salud mental en el trabajo afectan mayormente a mujeres en Perú | EsSalud

En el marco del Día del Trabajo, los problemas de salud mental vinculados al empleo muestran una tendencia en alza y con un claro sesgo de género. En Perú, siete de cada diez casos de ansiedad y depresión laboral afectan a mujeres, según datos de EsSalud, que reporta más de 114.000 pacientes atendidos entre 2020 y abril de 2026.

El incremento no es menor. En solo cinco años, las atenciones pasaron de 13.937 a 20.703 casos anuales, lo que supone un crecimiento cercano al 50%. Detrás de estas cifras predominan diagnósticos como ansiedad generalizada (62.000 casos), episodios depresivos (22.000) y trastornos de adaptación (19.000), todos estrechamente ligados a condiciones laborales adversas.

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La carga invisible que recae sobre las mujeres

Para la psiquiatra Jessica Málaga del Hospital Almenara, la explicación no está solo en el trabajo formal. La llamada 'doble jornada' —empleo remunerado más responsabilidades domésticas— sigue marcando una diferencia estructural.

A esto se suma un cambio en la forma de entender la salud mental. La mayor detección de casos responde, en parte, a que hoy se reconoce al trabajador como una persona integral y no solo como un indicador de productividad.

Estrés laboral: señales que ya no se pueden ignorar

Ambientes laborales hostiles, jefaturas autoritarias, sobrecarga de tareas y falta de flexibilidad aparecen como factores recurrentes detrás de estos cuadros. En ese contexto, EsSalud alerta sobre síntomas que suelen normalizarse: insomnio, cansancio persistente, irritabilidad o desmotivación.

También hay manifestaciones físicas —dolores de cabeza, tensión muscular, taquicardia— que suelen pasar desapercibidas, pero que evidencian un deterioro emocional sostenido.

Frente a este escenario, la especialista insiste en que la prevención no puede recaer solo en el trabajador. Las empresas tienen un rol clave en la identificación de riesgos psicosociales y en la reducción de la sobrecarga laboral. 'No se trata de exigir más, sino de intervenir a tiempo', subraya.

El reto, añade, pasa también por promover liderazgos más empáticos que permitan detectar situaciones de acoso, violencia o discriminación, factores que muchas veces están en el origen de estos trastornos.

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