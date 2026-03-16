Techos por desplomarse y paredes rajadas entre las deficiencias de colegios. | Captura Latina

Techos por desplomarse y paredes rajadas entre las deficiencias de colegios. | Captura Latina

Más de 6 millones de estudiantes de colegios públicos a nivel nacional retornan a clases este lunes 16 de marzo en el inicio del año escolar 2026. Sin embargo, no todos los locales de Educación Básica Regular recibirán a sus alumnos en condiciones adecuadas.

De acuerdo con una investigación del programa Punto Final, de las 55.609 escuelas estatales del país, el 48% (26.692) presentan daños o deficiencias estructurales, según cifras de la Dirección General de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (Minedu).

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Gravedad en regiones

Entre los casos más críticos se encuentran los centros de enseñanza Julio C. Tello en Paucarpata (Arequipa) y Jorge Basadre en Utcubamba (Amazonas). En el primer caso, se detectaron techos carcomidos, vidrios rotos y desagües colapsados; mientras que en el segundo recinto, construido hace apenas tres años, se hallaron paredes inclinadas y riesgo de colapso. La situación también se repite en la institución San Salvador en Pucallpa (Ucayali) que tiene salones sin cobertura superior, sin piso y sin ventanas.

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Nicolás Ochoa, vocero de la Contraloría General de la República, mostró evidencias de defectos estructurales y de espacios que no reúnen condiciones para ser utilizados, pese a haber sido recientemente edificados. “Hemos encontrado establecimientos que ya tienen hundimiento y también tenemos aulas inhabitables por defectos de construcción”, afirmó.

Falencias en la capital

El panorama coincide con los hallazgos de la Contraloría que, tras inspeccionar 1.120 colegios en el país, detectó que 780 presentan grietas, rajaduras o debilitamientos en su infraestructura. Además, cientos de locales tienen techos en mal estado y espacios para dictar clases que no pueden utilizarse.

En el caso de Lima Metropolitana, las condiciones precarias se mantienen en las instituciones 3047 República de Canadá en Comas, el Inca Garcilaso de la Vega en Collique, y el 2071 César Vallejo de Los Olivos, así como en el colegio 22 de septiembre, ubicado en Ate, donde el patio es de tierra y solo cuentan con una pequeña cancha de cemento construida gracias al aporte de los padres de familia.

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