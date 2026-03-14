ATU implementará transporte especial para escolares en el Rímac desde este lunes 16: ¿cuáles serán las rutas?
Iniciativa busca facilitar el traslado de estudiantes de cinco colegios y tendrá una tarifa de S/0,50.
- ¡De película! Mamá se infiltra en red de prostitución para salvar a su hija
- Multas de hasta S/ 1,19 millones y comunidades afectadas: el historial ambiental de la Transportadora de Gas del Perú
A pocos días del inicio del año escolar 2026 en los colegios públicos, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que habilitará un servicio especial para estudiantes. La iniciativa, denominada ‘Cole Bus’, tiene como objetivo facilitar el traslado de los alumnos de cinco centros educativos ubicados en el distrito del Rímac.
El proyecto iniciará operaciones este lunes 16 de marzo y, como en periodos anteriores, se brindará con buses del corredor Azul, que partirán desde paraderos cercanos a los colegios al término de la jornada educativa. Además, beneficiará principalmente a niños y adolescentes que residen en urbanizaciones como Flor de Amancaes, El Bosque, El Altillo, Ciudad y Campo, entre otras zonas, donde se concentra un alto porcentaje de la población estudiantil.
TE RECOMENDAMOS
TC DEFINE EL FUTURO DE CERRÓN Y ELIO RIERA EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026
PUEDES VER: Colegios tendrán más profesores: Minedu destina millonaria inversión para crear más de 1.400 plazas docentes
Año escolar en instituciones públicas inicia el 16 de marzo. Foto: Minedu
Los centros educativos incluidos en la iniciativa son:
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
- María Parado de Bellido
- Ricardo Bentín
- Esther Cáceres
- Leoncio Prado
- Virgen del Carmen.
De acuerdo con la ATU, esta iniciativa ofrecerá una tarifa de S/0.50 para los estudiantes y de S/1.00 para sus acompañantes, mediante el uso de las tarjetas del Metropolitano o Lima Pass.
En ese sentido, la entidad recomendó a los padres de familia verificar que las tarjetas de sus hijos cuenten con saldo suficiente para evitar inconvenientes durante el viaje.
Revisa las rutas
- I.E. Ricardo Bentín
Ruta y paraderos desde Totoritas hasta Flor de Amancaes. Foto: ATU
- I.E. Esther Cáceres, Leoncio Prado y Virgen del Carmen
Ruta y paraderos desde Cecilia de Risco hasta Flor de Amancaes. Foto: ATU
- I.E. María Parado de Bellido
Ruta y paraderos desde Antón Sánchez hasta Flor de Amancaes. Foto: ATU
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.