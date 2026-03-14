HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO la segunda vuelta por el DECANATO del CAL
Sigue EN VIVO la segunda vuelta por el DECANATO del CAL     Sigue EN VIVO la segunda vuelta por el DECANATO del CAL     Sigue EN VIVO la segunda vuelta por el DECANATO del CAL     
EN VIVO

Delia Espinoza vs Humberto Abanto: segunda vuelta por el DECANATO del CAL

Sociedad

ATU implementará transporte especial para escolares en el Rímac desde este lunes 16: ¿cuáles serán las rutas?

Iniciativa busca facilitar el traslado de estudiantes de cinco colegios y tendrá una tarifa de S/0,50.

ATU facilita movilidad estudiantil en el Rímac.
ATU facilita movilidad estudiantil en el Rímac. | Foto: composición LR/ATU

A pocos días del inicio del año escolar 2026 en los colegios públicos, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que habilitará un servicio especial para estudiantes. La iniciativa, denominada ‘Cole Bus’, tiene como objetivo facilitar el traslado de los alumnos de cinco centros educativos ubicados en el distrito del Rímac.

El proyecto iniciará operaciones este lunes 16 de marzo y, como en periodos anteriores, se brindará con buses del corredor Azul, que partirán desde paraderos cercanos a los colegios al término de la jornada educativa. Además, beneficiará principalmente a niños y adolescentes que residen en urbanizaciones como Flor de Amancaes, El Bosque, El Altillo, Ciudad y Campo, entre otras zonas, donde se concentra un alto porcentaje de la población estudiantil.

TE RECOMENDAMOS

TC DEFINE EL FUTURO DE CERRÓN Y ELIO RIERA EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Colegios tendrán más profesores: Minedu destina millonaria inversión para crear más de 1.400 plazas docentes

lr.pe
Año escolar en instituciones públicas inicia el 16 de marzo. Foto: Minedu

Año escolar en instituciones públicas inicia el 16 de marzo. Foto: Minedu

Los centros educativos incluidos en la iniciativa son:

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
  • María Parado de Bellido
  • Ricardo Bentín
  • Esther Cáceres
  • Leoncio Prado
  • Virgen del Carmen.

De acuerdo con la ATU, esta iniciativa ofrecerá una tarifa de S/0.50 para los estudiantes y de S/1.00 para sus acompañantes, mediante el uso de las tarjetas del Metropolitano o Lima Pass.

En ese sentido, la entidad recomendó a los padres de familia verificar que las tarjetas de sus hijos cuenten con saldo suficiente para evitar inconvenientes durante el viaje.

Revisa las rutas

  • I.E. Ricardo Bentín
Ruta y paraderos desde Totoritas hasta Flor de Amancaes. Foto: ATU

Ruta y paraderos desde Totoritas hasta Flor de Amancaes. Foto: ATU

  • I.E. Esther Cáceres, Leoncio Prado y Virgen del Carmen
Ruta y paraderos desde Cecilia de Risco hasta Flor de Amancaes. Foto: ATU

Ruta y paraderos desde Cecilia de Risco hasta Flor de Amancaes. Foto: ATU

  • I.E. María Parado de Bellido
Ruta y paraderos desde Antón Sánchez hasta Flor de Amancaes. Foto: ATU

Ruta y paraderos desde Antón Sánchez hasta Flor de Amancaes. Foto: ATU

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Metropolitano se unirá con las futuras líneas 2, 3 y 8 del Metro de Lima por la Estación Central

Metropolitano se unirá con las futuras líneas 2, 3 y 8 del Metro de Lima por la Estación Central

LEER MÁS
Conductor intentó incendiar su vehículo para evitar que sea llevado al depósito: circulaba sin SOAT y tenía multas por más de S/250.000

Conductor intentó incendiar su vehículo para evitar que sea llevado al depósito: circulaba sin SOAT y tenía multas por más de S/250.000

LEER MÁS
Demoras y largas filas en estación Javier Prado del Metropolitano por bus malogrado en hora punta

Demoras y largas filas en estación Javier Prado del Metropolitano por bus malogrado en hora punta

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡De película! Mamá se infiltra en red de prostitución para salvar a su hija

¡De película! Mamá se infiltra en red de prostitución para salvar a su hija

LEER MÁS
Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II del 14 de marzo: link oficial para conocer puntajes y lista de ingresantes

Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II del 14 de marzo: link oficial para conocer puntajes y lista de ingresantes

LEER MÁS
Poder Judicial ordena 30 meses de impedimento de salida del país para el 'Negro Marín'

Poder Judicial ordena 30 meses de impedimento de salida del país para el 'Negro Marín'

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

ATU implementará transporte especial para escolares en el Rímac desde este lunes 16: ¿cuáles serán las rutas?

DNI amarillo con fecha vigente continúa siendo válido para trámites escolares, confirma Reniec

Trabajador municipal de San Luis es asesinado por sus vecinos tras reclamarles por auto mal estacionado: esposa pide justicia

Sociedad

DNI amarillo con fecha vigente continúa siendo válido para trámites escolares, confirma Reniec

Trabajador municipal de San Luis es asesinado por sus vecinos tras reclamarles por auto mal estacionado: esposa pide justicia

Multas de hasta S/ 1,19 millones y comunidades afectadas: el historial ambiental de la Transportadora de Gas del Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: abogados tendrán hasta las 4 p.m para acercase a votar

Fiscalía ejecuta allanamientos y detiene a 11 policías por permitir paso de camiones con mercadería de contrabando

Forsyth propone gobernar desde regiones, marca distancia con Jerí y cuestiona al Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025