A pocos días del inicio del año escolar 2026 en los colegios públicos, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que habilitará un servicio especial para estudiantes. La iniciativa, denominada ‘Cole Bus’, tiene como objetivo facilitar el traslado de los alumnos de cinco centros educativos ubicados en el distrito del Rímac.

El proyecto iniciará operaciones este lunes 16 de marzo y, como en periodos anteriores, se brindará con buses del corredor Azul, que partirán desde paraderos cercanos a los colegios al término de la jornada educativa. Además, beneficiará principalmente a niños y adolescentes que residen en urbanizaciones como Flor de Amancaes, El Bosque, El Altillo, Ciudad y Campo, entre otras zonas, donde se concentra un alto porcentaje de la población estudiantil.

TE RECOMENDAMOS TC DEFINE EL FUTURO DE CERRÓN Y ELIO RIERA EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Año escolar en instituciones públicas inicia el 16 de marzo. Foto: Minedu

Los centros educativos incluidos en la iniciativa son:

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

María Parado de Bellido

Ricardo Bentín

Esther Cáceres

Leoncio Prado

Virgen del Carmen.

De acuerdo con la ATU, esta iniciativa ofrecerá una tarifa de S/0.50 para los estudiantes y de S/1.00 para sus acompañantes, mediante el uso de las tarjetas del Metropolitano o Lima Pass.

En ese sentido, la entidad recomendó a los padres de familia verificar que las tarjetas de sus hijos cuenten con saldo suficiente para evitar inconvenientes durante el viaje.

Revisa las rutas

I.E. Ricardo Bentín

Ruta y paraderos desde Totoritas hasta Flor de Amancaes. Foto: ATU

I.E. Esther Cáceres, Leoncio Prado y Virgen del Carmen

Ruta y paraderos desde Cecilia de Risco hasta Flor de Amancaes. Foto: ATU

I.E. María Parado de Bellido

Ruta y paraderos desde Antón Sánchez hasta Flor de Amancaes. Foto: ATU

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.