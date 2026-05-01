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Sociedad

Chofer de minivan atropella y mata a madre de familia en SJL: otras 4 personas resultaron heridas

La mujer perdió la vida en su intento por proteger con su cuerpo a sus dos menores hijos. Entre los heridos se encuentran dos niños de 2 y 8 años. El conductor habría estado ebrio y ya se encuentra detenido.

Accidente en San Juan de Lurigancho causó la muerte de Vilma Pachas.
Accidente en San Juan de Lurigancho causó la muerte de Vilma Pachas. | Composición LR / Captura Latina
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Una madre de familia falleció y otras cuatro personas resultaron heridas tras ser atropelladas por el chofer de una minivan en el distrito de San Juan de Lurigancho. El hecho se registró la noche del 30 de abril, en la víspera del Día del Trabajador.

Las víctimas fueron impactadas por la unidad cuando se retiraban de una broastería. El conductor habría cometido el accidente en presunto estado de ebriedad, tras salir de una empresa textil en la que celebraban con motivo de la fecha festiva.

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Un muerto y cuatro heridos

Según Latina, el incidente se produjo cuando el conductor, identificado como Giovani de la Cruz Falcón, tomó su vehículo luego de salir de la compañía y, en su intento por retroceder, se subió a la vereda y terminó embistiendo al grupo de personas que salía del local de comida.

Vilma Pachas Alvarado (39 años) se llevó la peor parte. La mujer perdió la vida al intentar proteger con su cuerpo a sus dos pequeños hijos de 4 y 6 años. Su esposo resultó herido, al igual que otra madre de familia y dos niños de 2 y 8 años, quienes son atendidos en la Clínica San Juan Bautista.

Conductor habría estado ebrio

De acuerdo con los resultados del dosaje etílico, el responsable de la unidad se encontraba en estado de ebriedad al momento del accidente. El hombre permanece detenido en la comisaría de La Huayrona mientras se realizan las diligencias correspondientes.

Después, será trasladado a la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional (PNP), que será la encargada de recopilar los registros de las cámaras de videovigilancia de la zona para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.

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