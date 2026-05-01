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Sociedad

Joven filtraba datos de su jefa a banda de su pareja y un militar para extorsionarla por S/70.000

A pesar de su arresto, la joven fue liberada por un juez, lo que causó indignación en la víctima. La empresaria ha cerrado sus locales y opera desde casa, realizando transmisiones en vivo para su negocio.

Empresaria del rubro de cosméticos víctima de red de extorsión en su entorno laboral
Empresaria del rubro de cosméticos víctima de red de extorsión en su entorno laboral | Captura ATV
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Una empresaria del rubro de cosméticos fue víctima de una red de extorsión que operaba desde su propio entorno laboral. Una joven, identificada como Naomi Okuma Fasanato, filtraba información confidencial a una banda criminal integrada por su pareja y un cabo en actividad del Ejército peruano, con la que exigían el pago de S/70.000 como cuota inicial.

La Policía Nacional detuvo a los presuntos implicados en el Centro de Lima, cuando realizaban labores de reglaje cerca de uno de los locales de la víctima. Entre los intervenidos figuran Richard Cornejo González (18), militar en actividad; la extrabajadora de 19 años; y Junior Rodríguez Cueva (23).

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Extrabajadora filtró datos clave a red criminal

De acuerdo con la investigación policial, la detenida cumplía un rol central dentro de la organización al actuar como informante de la extorsión. Desde su puesto, e incluso después de dejar el empleo, facilitaba detalles sobre los movimientos de la propietaria, así como información sensible de ella y de los trabajadores.

Este contenido era utilizado por la banda para enviar mensajes amenazantes, exigir el pago de S/70.000 y amedrentar al personal, con el fin de generar temor y afectar las operaciones del negocio.

Según la PNP, los sospechosos fueron intervenidos en el jirón Callao, en el Cercado de Lima, a bordo de una camioneta y muy cerca de uno de los establecimientos de la empresaria, ubicados en Lince y el Centro de Lima.

En ese momento, los investigados realizaban seguimiento a la víctima, lo que permitió a las autoridades confirmar su participación en el esquema de extorsión iniciado a comienzos de 2026.

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Víctima cierra locales tras amenazas

Antes de la intervención policial, la afectada ya había detectado indicios de que la extorsión provenía de su entorno cercano. Un detalle en particular despertó sus sospechas: la forma en que la joven se dirigía a ella.

"Esta chica me decía 'señorita Jenny', y en varias oportunidades le pedí que me llamara 'señora', como el resto. Nunca cambió. Esa fue la pieza clave", relató a ATV.

Pese a su detención, la extrabajadora quedó en libertad horas después por disposición judicial, lo que generó indignación en la víctima. "Yo lloro no de miedo, sino de impotencia", declaró al citado medio.

Tras lo ocurrido, decidió cerrar sus dos locales y reiniciar su actividad desde su vivienda, donde ahora realiza transmisiones en vivo para sostener su negocio.

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