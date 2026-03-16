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Sociedad

Padres bloquean carretera en Loreto el primer día de clases para exigir reconstrucción de colegio: “Exponen sus vidas”

La protesta incluyó pancartas y quema de llantas en la carretera Iquitos-Nauta, causando congestión vehicular. Los manifestantes exigieron atención inmediata de las autoridades educativas en el colegio N.º 60110 de Quistococha.

Padres de familia bloquean carretera en Loreto exigiendo reconstrucción de colegio por riesgo para estudiantes
Padres de familia bloquean carretera en Loreto exigiendo reconstrucción de colegio por riesgo para estudiantes | La República

Padres de familia del colegio N.º 60110 de Quistococha bloquearon desde las 4.00 a. m. de este lunes 16 de marzo el kilómetro 5 de la carretera Iquitos – Nauta en Loreto para exigir la reconstrucción del plantel, cuyo estado de infraestructura, según denunciaron, representa un riesgo para los estudiantes. La protesta se desarrolla en el primer día del inicio del año escolar 2026 y reunió a decenas de familias que reclamaron condiciones adecuadas para los cerca de 1.600 alumnos de primaria y secundaria que estudian en la institución.

Los manifestantes se concentraron en esta vía principal con pancartas y cánticos para demandar la intervención de las autoridades. Durante la movilización quemaron llantas en varios tramos de la carretera, lo que generó congestión vehicular y dejó varados a conductores y pasajeros que intentaban llegar a sus destinos.

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“Quieren que nuestros hijos entren a ese colegio exponiendo sus vidas. Luchamos por el derecho de nuestros hijos a una educación digna”, expresó Raúl Mendoza, padre de familia, a La República.

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Protesta incluyó medidas extremas

Durante la movilización, algunos padres realizaron acciones más radicales, como enterrarse parcialmente y encadenarse. Según los organizadores, cuatro personas —entre ellas dos mujeres— fueron atendidas en una posta médica luego de participar en estas medidas.

Tras el bloqueo de la carretera, los manifestantes se movilizaron cerca de 15 kilómetros hasta la sede del Gobierno Regional de Loreto para solicitar una respuesta a sus demandas. La jornada contó, además, con el respaldo de integrantes del gremio de Construcción Civil, quienes se sumaron al pedido de reconstrucción del plantel.

Irene, madre de familia, aseguró que el estado del centro educativo preocupa a las familias desde hace años. “Se está cayendo a pedazos. Cuando llueve se inunda y los niños caminan entre el agua; cuando hay sol, el techo se agrieta. Ahora luchamos por un espacio digno”, señaló.

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