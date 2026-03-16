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Padres pasan la noche afuera de colegio en San Juan de Lurigancho para asegurar vacantes en inicio del año escolar

Los padres del colegio Nicolás Copérnico denuncian fallas en el sistema de matrícula y la ausencia de vacantes en diversos centros educativos del distrito, lo que deja a muchos estudiantes sin acceso a educación pública.

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Padres buscan solución en el Ministerio de Educación ante falta de cupos escolares | La República

La falta de vacantes en colegios públicos de San Juan de Lurigancho marcó el inicio del año escolar 2026. Aproximadamente 75 padres de familia pasaron la noche en los exteriores del colegio Nicolás Copérnico, ubicado en la zona de Canto Rey, con la esperanza de asegurar un cupo para sus hijos.

Las familias indicaron que llevan más de un mes intentando matricular a sus hijos en distintas instituciones educativas del distrito sin obtener resultados. Según denunciaron, el proceso de inscripción presentó constantes fallas en el sistema y no generó vacantes adicionales, lo que dejó a decenas de estudiantes sin acceso a una plaza en planteles estatales.

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Incertidumbre por nuevas vacantes en el colegio Nicolás Copérnico

La situación se agravó cuando se anunció, a través de un aviso en la puerta de la institución, la habilitación de 60 nuevas vacantes para dos secciones de primero de secundaria, bajo una convocatoria abierta. Sin embargo, los padres de familia señalan que no se ha explicado con claridad qué estudiantes podrán acceder.

Ante esta situación, varios vecinos optaron por realizar vigilias desde la noche anterior. Muchos de ellos explicaron que no cuentan con recursos económicos para pagar una institución privada, por lo que dependen exclusivamente de conseguir un cupo en el sistema público.

“La matrícula fue a nivel general. Hemos participado en tres colegios y fuimos negados. Por la desesperación fuimos a la UGEL”, expresó un familiar ante América. De acuerdo con testimonios, el director del plantel informó que la escuela ya alcanzó el límite permitido de 360 estudiantes para este año escolar y que no puede atender todas las solicitudes presentadas.

“En un rato inician las clases. Todos estamos preparados. ¿Mi hija dónde va ir? ¿Dónde va a estudiar?”, expresó una madre indignada quien asegura que la matrícula digital ha perjudicado también en otras instituciones educativas de otros distritos. “No pedimos limosnas, estamos pidiendo educación para nuestros hijos”, expresó otra mamá.

Padres acudieron al Minedu en busca de una solución

Ante la falta de cupos, los tutores aseguraron que realizaron gestiones ante el Ministerio de Educación para solicitar una intervención. Durante estas coordinaciones se realizó una reunión con el ministro de Educación, un viceministro y el congresista Segundo Montalvo en el lugar.

Tras el encuentro, se informó que se evaluaría atender los casos de los estudiantes que no lograron su admisión en otras escuelas del sector, entre ellos El Bosque y Arguedas.

Pese a los compromisos anunciados, los familiares sostienen que la aplicación de estas medidas depende de la gestión del colegio Nicolás Copérnico. Por ello, indicaron que continuarán en los exteriores del plantel hasta obtener una respuesta concreta que garantice la asignación de vacantes de sus hijos.

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