Familiares de conductor fallecido por ataque de 'Los Mexicanos' reciben amenazas en pleno velorio

El ataque, registrado por cámaras, fue perpetrado por sujetos en motocicletas que incendiaron la unidad del chofer. | Fuente: Panamericana/Silvana Quiñonez /Composición LR

El ataque, registrado por cámaras, fue perpetrado por sujetos en motocicletas que incendiaron la unidad del chofer. | Fuente: Panamericana/Silvana Quiñonez /Composición LR

Los familiares de un conductor de la empresa Etsibosa, que murió tras el incendio provocado dentro de su unidad en El Agustino, denunciaron que volvieron a ser intimidados mientras realizaban el velorio. Según sus testimonios, las advertencias estarían vinculadas a la organización criminal que se presenta como 'Los Mexicanos'.

El caso ocurre en medio de denuncias de extorsión contra trabajadores del transporte. Dirigentes del sector y parientes de la víctima señalan que las amenazas no se detuvieron con el crimen y piden respuestas concretas de las autoridades para proteger a conductores y empresas que, afirman, siguen bajo presión.

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'Los Mexicanos' buscarían impedir denuncias de la familia a través de mensajes y amedrentamiento

Durante la despedida del chofer, los deudos reportaron la presencia de personas sospechosas en una moto lineal cerca del lugar. También indicaron que recibieron mensajes que buscaban impedir cualquier declaración pública, con advertencias contra quienes hablen con la prensa. Un familiar aseguró que el entorno atraviesa horas de miedo por posibles represalias.

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El ataque que terminó con la vida del conductor quedó registrado por cámaras de seguridad. De acuerdo con lo descrito por la familia, llegaron cuatro sujetos en dos motocicletas hasta donde el trabajador se encontraba descansando dentro del vehículo. Luego de rociar combustible, arrojaron un artefacto incendiario que generó una explosión y el fuego se expandió rápidamente. Su hijo sostuvo que la víctima no alcanzó a reaccionar y pidió que el hecho no quede impune.

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'Los Mexicanos' intimidan a choferes de empresas de transporte mostrando fichas de DNI

La empresa Etsibosa sigue recibiendo mensajes intimidatorios, según denunciaron dirigentes de transporte. De acuerdo con el gremio, los extorsionadores habrían ingresado a canales de comunicación usados por la compañía, posiblemente suplantando la identidad de conductores o personal administrativo.

Como parte de esas amenazas, los remitentes envían copias de los DNI de trabajadores para mostrar que tienen acceso a información personal. El objetivo, señalan los denunciantes, es reforzar el amedrentamiento con advertencias de nuevos ataques.

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