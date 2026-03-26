Magaly Medina responde a Onelia Molina tras audio difundido en su programa y aclara: “Ella nos llamó, nosotros no”
La conductora se pronunció luego de que Onelia señalara que la conversación mostrada en su programa fue privada y sostuvo que la influencer fue quien tomó la iniciativa de comunicarse con su equipo.
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Luego de que Onelia Molina se pronunciara en su pódcast sobre un audio suyo emitido en Magaly TV, La Firme, la conductora de espectáculos respondió a la influencer, quien aseguró que la conversación no estaba destinada a hacerse pública.
En la reciente emisión de su programa, Magaly Medina se tomó unos minutos para dirigirse a la también influencer y cuestionar su versión sobre lo ocurrido.
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Magaly responde a Onelia Molina tras audio difundido
La popular 'Urraca' inició refiriéndose a las palabras de Molina, quien en su pódcast Doble Sentido señaló que no sabía que la conversación con el reportero sería emitida en televisión nacional, aunque aseguró que dijo la verdad en todo momento.
“Onelia salió en su pódcast justamente a hablar sobre lo que nosotros pusimos al aire […] pensó que era una conversación privada y no una entrevista. Cuando tú hablas con un periodista, los periodistas no son tus amigos. Son reporteros que van en busca de la noticia”, sostuvo.
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En esa misma línea, la conductora fue enfática al afirmar que fue la propia Onelia quien tomó la iniciativa de comunicarse con su equipo.
Si vamos a hablar la verdad, ella llamó, nosotros no la llamamos. Llamó a contarnos lo que ha escuchado. ¿Por qué? Pues puede estar motivada por diferentes cosas: por cólera, por rabia, por deseos de revancha”, comentó.
Onelia se pronuncia sobre audio difundido en Magaly TV, La Firme
En su pódcast, Onelia Molina explicó que la conversación con uno de los reporteros de Magaly se realizó bajo la premisa de confidencialidad y que no se trató de una entrevista formal.
“Lamentablemente, me hicieron una llamada, la cual pensé que era privada, pero no fue privada, fue grabada sin mi consentimiento. Pero bueno, así son las cosas. Igual yo no mentí, no dije algo que no es. Las cosas fueron así y ya. No, no digo mentiras”, afirmó.
Asimismo, evitó profundizar sobre posibles acciones legales, señalando que cualquier decisión al respecto será manejada en el ámbito privado. No obstante, indicó que esta situación la llevará a ser más cautelosa con su entorno y las personas con las que mantiene comunicación.