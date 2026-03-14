Inseguridad: Remanentes de ‘Los Dessa’ y ‘La Federación’ conforman la temible ‘Coalición Criminal’

Dante Arias llevaba más de un mes sin saber nada del préstamo gota a gota que había cancelado en enero hasta que, el miércoles último, el vendedor de sandalias recibió un mensaje y se llevó una terrible sorpresa.

“¡Saludos de tu presta fácil!”. Con estas palabras una banda criminal anunciaba su regreso a los alrededores de San Martín de Porres, uno de los distritos del cono norte de Lima. Esto fue seguido de una demanda para refinanciar la deuda que tenía.

TE RECOMENDAMOS TC DEFINE EL FUTURO DE CERRÓN Y ELIO RIERA EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

La pesadilla de Dante Arias terminó este jueves cuando la policía detuvo a ocho sujetos de nacionalidad venezolana, colombiana y peruana que pertenecían a una organización peligrosa denominada ‘La Coalición Criminal’ vinculada a las estructuras delictivas ‘Los Dessa’ y ‘La Federación’, facciones asociadas a la organización criminal transnacional ‘Tren de Aragua’, explicó el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal.

PUEDES VER:Puno: Detienen a 11 policías por extorsionar a contrabandistas



Esta coalición, dice el official, venía dedicándose a los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego (TIA), tráfico ilícito de drogas (TID), extorsión, préstamos usureros bajo la modalidad gota a gota y banda criminal,

Los detenidos son Luis Alexander Marín Aguirre (36), Miguel Eduardo García Nijares (36), Luis Fernando Flores Oballos (34), Luis Alfredo Rabelo Muñoz (39), Junior Moisés Valdiris González (28), Roger Antonio Pereira Ávila (31), todos ellos de nacionalidad venezolana- También fueron arrestados el peruano Omar Castillo Tapia (28) y el colombiano Andrés Camilo Grisales Londoño.

Este último dijo que tiene cinco años radicando en Perú y admitió que se dedica al préstamo gota a gota. “Tengo más de 90 clientes”, confesó.

Se les incautó una pistola Glock, calibre .380 ACP, serie N° VDY270, otra pistola artesanal, tres explosivos, municiones, 8 celulares, 2 balanzas grameras y diversos volantes utilizados para la captación de víctimas bajo la modalidad delictiva ‘gota a gota’.

La Coalición Criminal también venía dedicándose a la extorsión en agravio de empresas de transporte público, asociaciones de mototaxistas y establecimientos comerciales.

Dicha organización tendría como zona de influencia el distrito de San Martín de Porres, donde intimidaban y exigían pagos ilícitos a empresas de choferes y a comerciantes, empleando amenazas, violencia y mecanismos de cobro propios de organizaciones criminales.

PUEDES VER: Inseguridad Ciudadana: El crimen organizado crece, cambia y se perfecciona

De acuerdo con información policial, los imputados fueron traídos desde Venezuela y Colombia para cumplir con las funciones de prestamistas de dinero. Al llegar a Lima, se les asignó a cada uno un barrio para realizar el ilícito.

El general Revoredo resaltó que los detenidos pertenecen a una de las organizaciones criminales más importantes del cono norte de Lima. También comentó que si no se cancelaba el dinero, procedían a las amenazas y a los disparos.

Explicó que la investigación comenzó por una denuncia de un ciudadano que fue amenazado por los sujetos. Los procesos se desarrollaron en conjunto con la Fiscalía.

También mencionó que luego de las primeras detenciones, “pudimos establecer que había más sujetos involucrados, los que sustituían la función, tales como los que reunían el dinero o cobraban, otros que amenazaban y otros que eran captadores y que repartían volante a pequeños comerciantes”, dijo.