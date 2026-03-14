HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Delia Espinoza vs Humberto Abanto: segunda vuelta por el DECANATO del CAL

Sociedad

Inseguridad: Remanentes de ‘Los Dessa’ y ‘La Federación’ conforman la temible ‘Coalición Criminal’

Seis venezolanos, un peruano y un colombiano integraban presunta red mafiosa dedicada al préstamo ‘gota a gota’, a la extorsión y al tráfico de armas. Les incautan dos pistolas, celulares, libretas con anotaciones.

La Policía detuvo a 8 presuntos .miembros de la Coalición Criminal.
La Policía detuvo a 8 presuntos .miembros de la Coalición Criminal.

Dante Arias llevaba más de un mes sin saber nada del préstamo gota a gota que había cancelado en enero hasta que, el miércoles último, el vendedor de sandalias recibió un mensaje y se llevó una terrible sorpresa.

“¡Saludos de tu presta fácil!”. Con estas palabras una banda criminal anunciaba su regreso a los alrededores de San Martín de Porres, uno de los distritos del cono norte de Lima. Esto fue seguido de una demanda para refinanciar la deuda que tenía.

TE RECOMENDAMOS

TC DEFINE EL FUTURO DE CERRÓN Y ELIO RIERA EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

La pesadilla de Dante Arias terminó este jueves cuando la policía detuvo a ocho sujetos de nacionalidad venezolana, colombiana y peruana que pertenecían a una organización peligrosa denominada ‘La Coalición Criminal’ vinculada a las estructuras delictivas ‘Los Dessa’ y ‘La Federación’, facciones asociadas a la organización criminal transnacional ‘Tren de Aragua’, explicó el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal.

PUEDES VER:Puno: Detienen a 11 policías por extorsionar a contrabandistas

Esta coalición, dice el official, venía dedicándose a los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego (TIA), tráfico ilícito de drogas (TID), extorsión, préstamos usureros bajo la modalidad gota a gota y banda criminal,

Los detenidos son Luis Alexander Marín Aguirre (36), Miguel Eduardo García Nijares (36), Luis Fernando Flores Oballos (34), Luis Alfredo Rabelo Muñoz (39), Junior Moisés Valdiris González (28), Roger Antonio Pereira Ávila (31), todos ellos de nacionalidad venezolana- También fueron arrestados el peruano Omar Castillo Tapia (28) y el colombiano Andrés Camilo Grisales Londoño.

Este último dijo que tiene cinco años radicando en Perú y admitió que se dedica al préstamo gota a gota. “Tengo más de 90 clientes”, confesó.

Se les incautó una pistola Glock, calibre .380 ACP, serie N° VDY270, otra pistola artesanal, tres explosivos, municiones, 8 celulares, 2 balanzas grameras y diversos volantes utilizados para la captación de víctimas bajo la modalidad delictiva ‘gota a gota’.

La Coalición Criminal también venía dedicándose a la extorsión en agravio de empresas de transporte público, asociaciones de mototaxistas y establecimientos comerciales.

Dicha organización tendría como zona de influencia el distrito de San Martín de Porres, donde intimidaban y exigían pagos ilícitos a empresas de choferes y a comerciantes, empleando amenazas, violencia y mecanismos de cobro propios de organizaciones criminales.

PUEDES VER: Inseguridad Ciudadana: El crimen organizado crece, cambia y se perfecciona

De acuerdo con información policial, los imputados fueron traídos desde Venezuela y Colombia para cumplir con las funciones de prestamistas de dinero. Al llegar a Lima, se les asignó a cada uno un barrio para realizar el ilícito.

El general Revoredo resaltó que los detenidos pertenecen a una de las organizaciones criminales más importantes del cono norte de Lima. También comentó que si no se cancelaba el dinero, procedían a las amenazas y a los disparos.

Explicó que la investigación comenzó por una denuncia de un ciudadano que fue amenazado por los sujetos. Los procesos se desarrollaron en conjunto con la Fiscalía.

También mencionó que luego de las primeras detenciones, “pudimos establecer que había más sujetos involucrados, los que sustituían la función, tales como los que reunían el dinero o cobraban, otros que amenazaban y otros que eran captadores y que repartían volante a pequeños comerciantes”, dijo.

Notas relacionadas
Puno: Detienen a 11 policías por extorsionar a contrabandistas

Puno: Detienen a 11 policías por extorsionar a contrabandistas

LEER MÁS
Anuncian inteligencia operativa, análisis forense y técnicas de investigación criminal para frenar la extorsión

Anuncian inteligencia operativa, análisis forense y técnicas de investigación criminal para frenar la extorsión

LEER MÁS
PNP y un nuevo plan de inteligencia e investigación para combatir la delincuencia

PNP y un nuevo plan de inteligencia e investigación para combatir la delincuencia

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II del 14 de marzo: link oficial para conocer puntajes y lista de ingresantes

Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II del 14 de marzo: link oficial para conocer puntajes y lista de ingresantes

LEER MÁS
¡De película! Mamá se infiltra en red de prostitución para salvar a su hija

¡De película! Mamá se infiltra en red de prostitución para salvar a su hija

LEER MÁS
Colegios tendrán más profesores: Minedu destina millonaria inversión para crear más de 1.400 plazas docentes

Colegios tendrán más profesores: Minedu destina millonaria inversión para crear más de 1.400 plazas docentes

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Real Madrid vs Elche EN VIVO HOY por LaLiga de España vía DSports: golazo de Federico Valverde para el 2-0

ATU implementará transporte especial para escolares en el Rímac desde este lunes 16: ¿cuáles serán las rutas?

DNI amarillo con fecha vigente continúa siendo válido para trámites escolares, confirma Reniec

Sociedad

ATU implementará transporte especial para escolares en el Rímac desde este lunes 16: ¿cuáles serán las rutas?

DNI amarillo con fecha vigente continúa siendo válido para trámites escolares, confirma Reniec

Trabajador municipal de San Luis es asesinado por sus vecinos tras reclamarles por auto mal estacionado: esposa pide justicia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: abogados tendrán hasta las 4 p.m para acercase a votar

Fiscalía ejecuta allanamientos y detiene a 11 policías por permitir paso de camiones con mercadería de contrabando

Forsyth propone gobernar desde regiones, marca distancia con Jerí y cuestiona al Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025