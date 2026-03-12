La madrugada del jueves 12 de marzo, un bus de transporte público de la empresa ETSIBOSA se incendió en el paradero de Puente Nuevo, en el distrito de El Agustino. Según información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 3.00 a. m. en la vía Evitamiento, en el sentido de sur a norte, generando alarma entre vecinos de la zona.

Producto del incendio, el conductor de la unidad resultó herido luego de quedar envuelto en llamas mientras se encontraba al interior del vehículo. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del fuego.

De acuerdo con información policial, el chofer se encontraba descansando dentro del bus antes de iniciar su jornada laboral cuando se produjo el incendio. La unidad terminó completamente calcinada tras ser consumida por las llamas.

Algunos testigos que se percataron de lo sucedido intervinieron para rescatar al conductor, quien habría salido del vehículo con quemaduras. El fuego también alcanzó algunos puestos cercanos de venta de frutas y golosinas, lo que generó daños materiales entre los comerciantes del lugar.

Según el primer reporte de los bomberos que atendieron la emergencia, una posible fuga de gas podría haber originado el incendio. Sin embargo, las autoridades no descartan que el hecho haya sido provocado, en medio de los recientes casos de extorsión que vienen afectando al sector del transporte público en Lima.

Sujetos queman bus de empresa de transporte Real Star en Villa El Salvador

En paralelo, otro hecho violento contra el transporte público fue reportado en Villa El Salvador, en el cruce de las avenidas Mariano Pastor con Maria Reiche, donde una unidad de la empresa Real Star fue atacada cuando circulaba por una vía del distrito.

Según información policial, sujetos a bordo de una motocicleta habrían lanzado un objeto que provocó el incendio del vehículo. Horas antes del ataque, transportistas de esta empresa habrían recibido un video en el que presuntos extorsionadores mostraban armas y exigían el pago de S/20 diarios por cada unidad para permitirles continuar operando. Las autoridades investigan si ambos casos podrían estar vinculados a las redes de extorsión que operan contra empresas de transporte en la capital.

