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Joven de Ecuador alquiló auto en Lima y le robaron S/10.000: dinero de la garantía habría sido usado en reconocida tienda de acabados

Según la víctima, la empresa retuvo su garantía con el argumento de un supuesto exceso de velocidad detectado por un sistema propio y no por una autoridad policial.

El joven lleva 4 meses pidiendo el reembolso de la garantía que pagó por el servicio.
El joven lleva 4 meses pidiendo el reembolso de la garantía que pagó por el servicio. | Foto: composición LR/ ATV Noticias

Bryan Zambrano, un joven ecuatoriano, denunció haber sido víctima de un presunto fraude tras alquilar una camioneta de alta gama de la empresa Car Rental Luxury Latam S.A.C. durante su viaje a Lima. Según su testimonio, el 3 de noviembre de 2025 pagó S/212 por el servicio y entregó una garantía de S/10.000; sin embargo, dicho dinero habría sido utilizado para realizar compras en una reconocida tienda de acabados.

Todo ocurrió cuando buscaba un vehículo para pasear con su familia durante su estadía en la capital. Aunque aseguró que entregó la unidad en buenas condiciones, la empresa le informó que debía retener el importe de respaldo durante 60 días, conforme a lo estipulado en el contrato, debido a un aparente exceso de velocidad. Según denunció, el reporte que sustentaba dicha acusación fue elaborado con un sistema propio de la compañía y no por un agente policial.

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“Después de dos días me respondieron y me envian un documento donde ellos habían detectado que me había excedido la velicidad en ciertos puntos (de Lima). Era un sistema propio de ellos”, comentó la víctima en una entrevista con ATV Noticias.

Dinero de garantía habría sido usado en compras

Al cumplirse el plazo estipulado, Bryan revisó los movimientos de su cuenta bancaria y descubrió que el pago de los S/10.000 no había sido registrado como depósito de seguridad, sino como una cuantiosa compra en una reconocida tienda de acabados para el hogar. De acuerdo con su denuncia, la empresa le indicó que debía abonar ese monto a través de un enlace de pago que le proporcionaron, mecanismo que habría sido utilizado para concretar la operación.

“Cuando iba a pagar la garantía, me dicen que el aparato para cobrar con tarjeta de crédito no le servía y que en el transcurso del día me iban a mandar un link de pago para poder hacer la transferencia (…) Casinelli a adjuntado una serie de facturas al banco indicando que yo he hecho una compra de S/10.152. Ellos me enviaron el enlace engañándome que era una retencion (de la garantía) pero en mi tarjeta de crédito sale que es un consumo”, explicó.

Empresa registra más de 30 sanciones ante Indecopi

Según el portal virtual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), la empresa Car Rental Luxury Latam S.A.C. acumula 33 sanciones en los últimos cuatro años. Solo en 2025, la firma fue sancionada en 16 ocasiones por la entidad reguladora. En total, las multas impuestas ascienden a 67,73 UIT, lo que equivale aproximadamente a S/372.515.

denuncia, INDECOPI

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