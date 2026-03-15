Dueña de bus incendiado por 'Los Mexicanos' afirma que era su único sustento y que se lo dejó su esposo fallecido: “Era como un hijo”

Mujer que perdió su unidad señaló que la empresa venía recibiendo amenzas por el cobro de cupos. | Foto: Silvana Quiñonez/Panamericana/Composición LR

Mujer que perdió su unidad señaló que la empresa venía recibiendo amenzas por el cobro de cupos. | Foto: Silvana Quiñonez/Panamericana/Composición LR

Edulia, una persona dedicada al transporte público, denunció que perdió su bus luego de que fuera incendiado por extorsionadores en Lima. La mujer aseguró que la unidad era su forma de ganar dinero y que, tras el fallecimiento reciente de su esposo, se quedó sin una fuente de ingresos para cubrir gastos y deudas pendientes.

La propietaria contó que laboraba como cobradora y que el vehículo representaba años de esfuerzo familiar. Tras el ataque, indicó que ya formalizó la denuncia y pidió que se aceleren las investigaciones, además de solicitar respaldo de las autoridades porque no cuenta con otra actividad que le permita sostenerse.

TE RECOMENDAMOS TC DEFINE EL FUTURO DE CERRÓN Y ELIO RIERA EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Edulia, dueña del bus incendiado: “Era parte de mi vida, como uno de mis hijos”

La mujer relató que el vehículo ocupó más de 15 años de su vida y que tardó en terminar de pagarlo. Contó que, en su último día de trabajo, recaudó S/110 en una jornada marcada por el alto costo del combustible. Asimismo, señaló que horas antes del ataque se despidió de la unidad: “Nos vemos mañana. Que Dios te bendiga”.

Edulia también informó que su esposo falleció hace menos de un mes tras una enfermedad prolongada asociada al Alzheimer. Explicó que los ingresos del transporte le permitían solventar gastos y deudas vinculadas con ese proceso.

Amenazas contra empresas de transporte: investigaciones por posibles extorsiones en rutas de Lima

En El Agustino, la madrugada del jueves 12 de marzo, un bus de la empresa ETSIBOSA se incendió en el paradero de Puente Nuevo, en la vía Evitamiento y en sentido sur a norte.

De acuerdo con los reportes, el conductor estaba dentro de la unidad cuando se inició el fuego y resultó herido al quedar expuesto a las llamas. Testigos lo auxiliaron para ponerlo a salvo; sin embargo, no logró sobrevivir.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.