HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
Mira EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Pollada bailable en Mendiburu desata debate social | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

Los Mexicanos incendian buses para extorsionar a transportistas: tres ataques en menos de 48 horas

Dos ataques se registraron en Villa El Salvador y uno en El Agustino, donde el conductor resultó herido por el fuego que consumió su unidad.

Tres buses incendiados y un conductor asesinado en las últimas 24 horas
Tres buses incendiados y un conductor asesinado en las últimas 24 horas | Composición LR | Marco Cotrina

Ola de atentados no cesa. Hasta el jueves 12 de marzo, se reportaron tres buses de transporte público incendiados en Lima en menos de 48 horas. Según información de la policía, los ataques son atribuidos a la banda criminal Los Mexicanos, quienes se dedican a la extorsión contra el gremio de transportistas y se graban durante los asaltos para más tarde amedrentar a sus próximas víctimas. En Villa El Salvador, los delincuentes fueron captados acercándose a la unidad con placa B1U737, de la empresa Sol de Oro, estacionada cerca de un grifo Primax, en el cruce de la avenida María Reiche con Pastor Sevilla. Después de incendiar el vehículo, huyeron en motocicletas.

Además, en la madrugada del 11 de marzo, miembros del serenazgo del distrito registraron otro ataque a una unidad de la misma compañía, con placa B6K-750, estacionada en el Óvalo Lomas. Según el informe, los agresores prendieron fuego al bus desde el interior luego de haberlo secuestrado, con el fin de forzar a los trabajadores a "alinearse" y abonar el dinero extorsionado.

TE RECOMENDAMOS

TC DEFINE EL FUTURO DE CERRÓN Y ELIO RIERA EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Por otra parte, una unidad de ETSIBOSA, con placa AFV-742, fue consumida por las llamas en el paradero de Puente Nuevo, en el sentido sur-norte, en El Agustino. El conductor resultó herido al quedar atrapado en las llamas mientras descansaba dentro del vehículo. Horas antes, los trabajadores también habían sido amenazados por la banda mencionada, que exigió un pago de S/20 diarios por cada chofer.

PUEDES VER: Empresa Santa Catalina paraliza labores tras asesinato de su chofer: conductores pagan hasta S/30 diarios por cupo

lr.pe

Cámaras captan a extorsionadores en VES

Manuel Ramírez, gerente de seguridad ciudadana de Villa El Salvador, solicitó el apoyo de la Policía Nacional luego de que se registraran dos incendios en unidades de transporte público dentro de su jurisdicción. Indicó que, a pesar de contar con 50 vehículos, más de 1.000 cámaras y unos 650 efectivos de serenazgo, no puede intervenir sin respaldo policial.

Presuntos extorsionadores responsables del incendio del bus de la empresa Sol de Oro en VES

Presuntos extorsionadores responsables del incendio del bus de la empresa Sol de Oro en VES

"Tenemos todo el equipo listo para actuar rápidamente, pero no recibimos la respuesta esperada. Por eso, hemos sufrido tres atentados en las últimas horas", explicó el gerente, refiriéndose a los dos buses siniestrados y al conductor asesinado de la empresa Santa Catalina.

En este contexto, los dos atacantes responsables del incendio del bus Sol de Oro fueron grabados por las cámaras de seguridad del distrito la madrugada del 12 de marzo. Uno de ellos llevaba un maletín de reparto con el fin de pasar desapercibido, mientras su acompañante manejaba la moto. Al acercarse al vehículo estacionado, le prendieron fuego antes de huir del lugar, mientras testigos alertaban a las autoridades.

En ambos incidentes ocurridos en Villa El Salvador se desplegaron cisternas de la municipalidad a fin de apagar el siniestro que consumía los vehículos. Asimismo, se contó con la presencia de bomberos y efectivos de la Policía Nacional en los dos hechos. En los dos incidentes no se reportaron heridos; sin embargo, sí hubo daños materiales.

PUEDES VER: Bus de la empresa ETSIBOSA es incendiado en El Agustino: conductor resulta herido tras quedar envuelto en llamas

lr.pe

Conductor herido tras incendio de bus en El Agustino

La unidad de la empresa ETSIBOSA quedó completamente calcinada e inoperativa a causa de las llamas. Los testigos del hecho afirmaron que tuvieron que intervenir y rescatar al chofer, quien habría salido del vehículo con quemaduras. Asimismo, el fuego alcanzó algunos puestos cercanos de venta de frutas y golosinas.

Bus de la empresa ETSIBOSA terminó completamente calcinado

Bus de la empresa ETSIBOSA terminó completamente calcinado

Pese a que inicialmente los bomberos indicaron que se trataría de una fuga de gas, después se conoció que eran víctimas de extorsiones por parte de Los Mexicanos, a quienes se les atribuye este incidente en medio de la creciente ola de ataques al sector de transporte.

“Va para todos los choferes de Sol de Oro, Nuevo Perú, Pegaso Exprés, San Felipe, Chico Rico y todos los que no se quieran alinear con nosotros. A partir de hoy van a pagar S/20 diarios cada uno. El que no quiera va para homicidio, así que ustedes verán. Los vamos a matar uno por uno”, se escucha decir en uno de los videos extorsivos difundidos por esta banda.

PUEDES VER: Empresa Santa Catalina paraliza labores tras asesinato de su chofer: conductores pagan hasta S/30 diarios por cupo

lr.pe

Empresa Santa Catalina paraliza labores por asesinato

La empresa de transporte público Santa Catalina suspendió sus operaciones tras el asesinato a balazos de su conductor, Michel Hurtado Serna (44), en el paradero inicial de la ruta 23 en Villa El Salvador, a las 3.30 p. m. del miércoles 11 de marzo. La interrupción del servicio duró 24 horas.

Según testimonios de los trabajadores recogidos por La República, cada chofer paga entre S/20 y S/30 diarios a extorsionadores. Sin embargo, sus empleadores no se comunicarían con ellos para brindar mayores explicaciones sobre el cobro de cupos.

Por otro lado, los choferes precisaron que tres de sus compañeros fueron baleados durante el 2025 y que uno de ellos se debate entre la vida y la muerte hasta la actualidad.

Dicho trabajador fue identificado como Arturo Álvarez, quien debe costear el pago del hospital por su propia cuenta luego de haber sido víctima de la criminalidad que aqueja el sector de transporte.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Empresa Santa Catalina paraliza labores tras asesinato de su chofer: conductores pagan hasta S/30 diarios por cupo

Empresa Santa Catalina paraliza labores tras asesinato de su chofer: conductores pagan hasta S/30 diarios por cupo

LEER MÁS
Sicarios asesinan a chofer de bus de la empresa Santa Catalina en Villa El Salvador

Sicarios asesinan a chofer de bus de la empresa Santa Catalina en Villa El Salvador

LEER MÁS
Escasez de gas natural paraliza recolección de más de 500 toneladas de basura en Villa El Salvador

Escasez de gas natural paraliza recolección de más de 500 toneladas de basura en Villa El Salvador

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos de Lima desde el 12 al 18 de marzo por mantenimiento preventivo de reservorios

Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos de Lima desde el 12 al 18 de marzo por mantenimiento preventivo de reservorios

LEER MÁS
¿Habrá paro nacional hoy 12 de marzo tras lo anunciado por el Gobierno sobre el gas? Esto dicen los gremios de transporte

¿Habrá paro nacional hoy 12 de marzo tras lo anunciado por el Gobierno sobre el gas? Esto dicen los gremios de transporte

LEER MÁS
Pluz Energía anuncia corte de luz del 12 al 15 de marzo en Lima y Callao: conoce si tu distrito será uno de los afectados

Pluz Energía anuncia corte de luz del 12 al 15 de marzo en Lima y Callao: conoce si tu distrito será uno de los afectados

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Los Mexicanos incendian buses para extorsionar a transportistas: tres ataques en menos de 48 horas

Congreso EN VIVO: Pleno debate el pedido inhabilitación contra Delia Espinoza por 10 años

López Chau no tiene 13% ni Mario Vizcarra más de 12% en intención de voto: encuestadora no está registrada ante el JNE

Sociedad

Calor se incrementará en la costa peruana y noches serán más sofocantes, alerta Senamhi: estas serán las REGIONES más afectadas

Colas desde la madrugada en Reniec: usuarios denuncian que por tercer día les dicen que no hay sistema

Beca 18-2026: preseleccionados tendrán otra oportunidad para competir por una vacante

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso EN VIVO: Pleno debate el pedido inhabilitación contra Delia Espinoza por 10 años

PJ condena a 20 años de prisión a tres terroristas del círculo de confianza del camarada José

¿Cambió tu local de votación? ONPE reubica casi 200 lugares a nivel nacional para Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025