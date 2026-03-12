Los Mexicanos incendian buses para extorsionar a transportistas: tres ataques en menos de 48 horas

Ola de atentados no cesa. Hasta el jueves 12 de marzo, se reportaron tres buses de transporte público incendiados en Lima en menos de 48 horas. Según información de la policía, los ataques son atribuidos a la banda criminal Los Mexicanos, quienes se dedican a la extorsión contra el gremio de transportistas y se graban durante los asaltos para más tarde amedrentar a sus próximas víctimas. En Villa El Salvador, los delincuentes fueron captados acercándose a la unidad con placa B1U737, de la empresa Sol de Oro, estacionada cerca de un grifo Primax, en el cruce de la avenida María Reiche con Pastor Sevilla. Después de incendiar el vehículo, huyeron en motocicletas.

Además, en la madrugada del 11 de marzo, miembros del serenazgo del distrito registraron otro ataque a una unidad de la misma compañía, con placa B6K-750, estacionada en el Óvalo Lomas. Según el informe, los agresores prendieron fuego al bus desde el interior luego de haberlo secuestrado, con el fin de forzar a los trabajadores a "alinearse" y abonar el dinero extorsionado.

Por otra parte, una unidad de ETSIBOSA, con placa AFV-742, fue consumida por las llamas en el paradero de Puente Nuevo, en el sentido sur-norte, en El Agustino. El conductor resultó herido al quedar atrapado en las llamas mientras descansaba dentro del vehículo. Horas antes, los trabajadores también habían sido amenazados por la banda mencionada, que exigió un pago de S/20 diarios por cada chofer.

Cámaras captan a extorsionadores en VES

Manuel Ramírez, gerente de seguridad ciudadana de Villa El Salvador, solicitó el apoyo de la Policía Nacional luego de que se registraran dos incendios en unidades de transporte público dentro de su jurisdicción. Indicó que, a pesar de contar con 50 vehículos, más de 1.000 cámaras y unos 650 efectivos de serenazgo, no puede intervenir sin respaldo policial.

Presuntos extorsionadores responsables del incendio del bus de la empresa Sol de Oro en VES

"Tenemos todo el equipo listo para actuar rápidamente, pero no recibimos la respuesta esperada. Por eso, hemos sufrido tres atentados en las últimas horas", explicó el gerente, refiriéndose a los dos buses siniestrados y al conductor asesinado de la empresa Santa Catalina.

En este contexto, los dos atacantes responsables del incendio del bus Sol de Oro fueron grabados por las cámaras de seguridad del distrito la madrugada del 12 de marzo. Uno de ellos llevaba un maletín de reparto con el fin de pasar desapercibido, mientras su acompañante manejaba la moto. Al acercarse al vehículo estacionado, le prendieron fuego antes de huir del lugar, mientras testigos alertaban a las autoridades.

En ambos incidentes ocurridos en Villa El Salvador se desplegaron cisternas de la municipalidad a fin de apagar el siniestro que consumía los vehículos. Asimismo, se contó con la presencia de bomberos y efectivos de la Policía Nacional en los dos hechos. En los dos incidentes no se reportaron heridos; sin embargo, sí hubo daños materiales.

Conductor herido tras incendio de bus en El Agustino

La unidad de la empresa ETSIBOSA quedó completamente calcinada e inoperativa a causa de las llamas. Los testigos del hecho afirmaron que tuvieron que intervenir y rescatar al chofer, quien habría salido del vehículo con quemaduras. Asimismo, el fuego alcanzó algunos puestos cercanos de venta de frutas y golosinas.

Bus de la empresa ETSIBOSA terminó completamente calcinado

Pese a que inicialmente los bomberos indicaron que se trataría de una fuga de gas, después se conoció que eran víctimas de extorsiones por parte de Los Mexicanos, a quienes se les atribuye este incidente en medio de la creciente ola de ataques al sector de transporte.

“Va para todos los choferes de Sol de Oro, Nuevo Perú, Pegaso Exprés, San Felipe, Chico Rico y todos los que no se quieran alinear con nosotros. A partir de hoy van a pagar S/20 diarios cada uno. El que no quiera va para homicidio, así que ustedes verán. Los vamos a matar uno por uno”, se escucha decir en uno de los videos extorsivos difundidos por esta banda.

Empresa Santa Catalina paraliza labores por asesinato

La empresa de transporte público Santa Catalina suspendió sus operaciones tras el asesinato a balazos de su conductor, Michel Hurtado Serna (44), en el paradero inicial de la ruta 23 en Villa El Salvador, a las 3.30 p. m. del miércoles 11 de marzo. La interrupción del servicio duró 24 horas.

Según testimonios de los trabajadores recogidos por La República, cada chofer paga entre S/20 y S/30 diarios a extorsionadores. Sin embargo, sus empleadores no se comunicarían con ellos para brindar mayores explicaciones sobre el cobro de cupos.

Por otro lado, los choferes precisaron que tres de sus compañeros fueron baleados durante el 2025 y que uno de ellos se debate entre la vida y la muerte hasta la actualidad.

Dicho trabajador fue identificado como Arturo Álvarez, quien debe costear el pago del hospital por su propia cuenta luego de haber sido víctima de la criminalidad que aqueja el sector de transporte.



