La obra queda suspendida hasta la emisión de un informe técnico | Composición LR | Andina

La comuna limeña anunció la paralización de la Nueva Vía Rápida Javier Prado-Begonias-Sánchez Carrión, luego de un reciente encuentro con la alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, y representantes vecinales del distrito. Durante el diálogo se acordó la conformación de una Comisión Técnica Evaluadora que elaborará un informe especializado sobre la obra.

En ese contexto, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, comunicó la suspensión temporal de las obras, mientras se elabora dicho análisis. “Hasta que esta Comisión presente su investigación, el proyecto queda interrumpido”, precisó a través de su cuenta oficial en X.

Comunicado sobre la suspensión de la obra. Foto: MML

Obra del nuevo puente vehicular en San Isidro queda interrumpida

A mediados del 2025, la MML, a través de Invermet, presentó la propuesta de construir un puente vehicular elevado en San Isidro con el objetivo de optimizar la conectividad y la seguridad vial, como parte de un plan más amplio que contempla hasta 20 viaductos. Esta intervención consistía en una vía de 1,8 km de extensión, con dos carriles por sentido entre la calle Las Begonias y la avenida Arenales, además de paraderos distribuidos a lo largo del tramo. Aunque el inicio de los trabajos estaba previsto para diciembre, el municipio decidió detener el proceso.

La administración edil sostuvo que esta medida forma parte de su política de puertas abiertas. “Reiteramos nuestra plena disposición de mantener diálogo con los vecinos y autoridades de la ciudad capital, enfocados en la búsqueda del bien común”, expresaron respecto al proyecto valorado en S/269 millones. Según estimaciones, la iniciativa beneficiaría a 590.000 ciudadanos mediante la reducción del tiempo de desplazamiento.

Oposición de vecinos en la avenida Javier Prado

El martes 4 de febrero, vecinas y vecinos de San Isidro, Jesús María, Lince y zonas cercanas realizaron una manifestación en el Parque Alfonso Ugarte, ubicado en Javier Prado Oeste, en rechazo a la ejecución de tres viaductos elevados promovidos por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

Esta convocatoria se produjo tras una marcha y vigilia pacífica realizada la noche anterior, en la que residentes expresaron dudas sobre la eficacia de las estructuras para descongestionar el tráfico y advirtieron sobre potenciales impactos negativos en el entorno urbano, el medio ambiente y la economía local. Los manifestantes sostienen que se trata de un modelo de infraestructura desfasado, que no resuelve las causas del problema y simplemente traslada la congestión a otros puntos críticos.

Asimismo, denunciaron que los proyectos —que implicarían una inversión cercana a los S/550 millones— presentan redundancia presupuestal, interferencias con las futuras Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y una evaluación limitada de alternativas, según lo han señalado informes de la Contraloría, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Invermet y la propia Municipalidad de San Isidro.

También alertaron que la ejecución conllevaría la eliminación de más de 300 árboles y la afectación de aproximadamente 5.000 m² de áreas verdes, sin contar con medidas de mitigación ambiental adecuadas.

