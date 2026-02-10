HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

¿APP ya no apoyará a José Jerí? | Diego Pomareda en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Sociedad

Municipalidad de Lima suspende obras de la Nueva Vía Rápida Javier Prado: esperan la emisión de informe técnico

La obra Begonias-Sánchez Carrión queda paralizada tras una reunión con vecinos y la alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga. Se formará una Comisión Técnica Evaluadora.

La obra queda suspendida hasta la emisión de un informe técnico
La obra queda suspendida hasta la emisión de un informe técnico | Composición LR | Andina

La comuna limeña anunció la paralización de la Nueva Vía Rápida Javier Prado-Begonias-Sánchez Carrión, luego de un reciente encuentro con la alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, y representantes vecinales del distrito. Durante el diálogo se acordó la conformación de una Comisión Técnica Evaluadora que elaborará un informe especializado sobre la obra.

En ese contexto, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, comunicó la suspensión temporal de las obras, mientras se elabora dicho análisis. “Hasta que esta Comisión presente su investigación, el proyecto queda interrumpido”, precisó a través de su cuenta oficial en X.

TE RECOMENDAMOS

CÁRCELES DE LUJO Y NORMA YARROW SOLICITA CIERRE DEL DESPACHO DE JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Comunicado sobre la suspensión de la obra. Foto: MML

Comunicado sobre la suspensión de la obra. Foto: MML

PUEDES VER: Vecinos realizaron nuevo plantón contra viaductos en Javier Prado tras alertas de la Contraloría

lr.pe

Obra del nuevo puente vehicular en San Isidro queda interrumpida

A mediados del 2025, la MML, a través de Invermet, presentó la propuesta de construir un puente vehicular elevado en San Isidro con el objetivo de optimizar la conectividad y la seguridad vial, como parte de un plan más amplio que contempla hasta 20 viaductos. Esta intervención consistía en una vía de 1,8 km de extensión, con dos carriles por sentido entre la calle Las Begonias y la avenida Arenales, además de paraderos distribuidos a lo largo del tramo. Aunque el inicio de los trabajos estaba previsto para diciembre, el municipio decidió detener el proceso.

La administración edil sostuvo que esta medida forma parte de su política de puertas abiertas. “Reiteramos nuestra plena disposición de mantener diálogo con los vecinos y autoridades de la ciudad capital, enfocados en la búsqueda del bien común”, expresaron respecto al proyecto valorado en S/269 millones. Según estimaciones, la iniciativa beneficiaría a 590.000 ciudadanos mediante la reducción del tiempo de desplazamiento.

PUEDES VER: Inician desvíos por obras en la av. Javier Prado pese a críticas ciudadanas y de expertos por inviabilidad

lr.pe

Oposición de vecinos en la avenida Javier Prado

El martes 4 de febrero, vecinas y vecinos de San Isidro, Jesús María, Lince y zonas cercanas realizaron una manifestación en el Parque Alfonso Ugarte, ubicado en Javier Prado Oeste, en rechazo a la ejecución de tres viaductos elevados promovidos por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

Esta convocatoria se produjo tras una marcha y vigilia pacífica realizada la noche anterior, en la que residentes expresaron dudas sobre la eficacia de las estructuras para descongestionar el tráfico y advirtieron sobre potenciales impactos negativos en el entorno urbano, el medio ambiente y la economía local. Los manifestantes sostienen que se trata de un modelo de infraestructura desfasado, que no resuelve las causas del problema y simplemente traslada la congestión a otros puntos críticos.

Asimismo, denunciaron que los proyectos —que implicarían una inversión cercana a los S/550 millones— presentan redundancia presupuestal, interferencias con las futuras Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y una evaluación limitada de alternativas, según lo han señalado informes de la Contraloría, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Invermet y la propia Municipalidad de San Isidro.

También alertaron que la ejecución conllevaría la eliminación de más de 300 árboles y la afectación de aproximadamente 5.000 m² de áreas verdes, sin contar con medidas de mitigación ambiental adecuadas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Eventos por el Día del Amor y la amistad: lugares, horarios y guía sobre los mejores eventos, festivales y actividades de este fin de semana

Eventos por el Día del Amor y la amistad: lugares, horarios y guía sobre los mejores eventos, festivales y actividades de este fin de semana

LEER MÁS
La historia vuelve a salir a la luz: Municipalidad de Lima retoma excavaciones en el Arco del Puente y el Molino de Aliaga

La historia vuelve a salir a la luz: Municipalidad de Lima retoma excavaciones en el Arco del Puente y el Molino de Aliaga

LEER MÁS
Conciertos gratuitos en la Plaza de Armas por el Día del Pisco Sour: artistas y programación del 7 de febrero

Conciertos gratuitos en la Plaza de Armas por el Día del Pisco Sour: artistas y programación del 7 de febrero

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Caen 34 miembros de Los Pulpos durante operativo en Chile: banda exigía hasta US$14.000 en extorsiones

Caen 34 miembros de Los Pulpos durante operativo en Chile: banda exigía hasta US$14.000 en extorsiones

LEER MÁS
Sedapal confirma corte de agua en Lima por 12 horas este 11 de febrero: ¿cuáles serán las zonas afectadas?

Sedapal confirma corte de agua en Lima por 12 horas este 11 de febrero: ¿cuáles serán las zonas afectadas?

LEER MÁS
Temblor en Puno: sismo de magnitud 4,6 se sintió en Carabaya, según IGP

Temblor en Puno: sismo de magnitud 4,6 se sintió en Carabaya, según IGP

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

¿Qué dicen en materia cultural los planes de gobierno de Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Mario Vizcarra, Carlos Álvarez y Alfonso López Chau?

El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa sale de prisión y cumple arresto domiciliario en su casa en Maracaibo

Sociedad

Colegios pueden recibir multas de más de S/ 2.4 millones por imponer marcas de útiles y uniformes

Anillo Vial Periférico promete unir Ate y Callao en 30 minutos: ¿en qué etapa está?

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

PNP confirma requisitoria nacional contra Jorge Acurio tras condena por caso 'bolsas de cemento'

Congreso: empresarios chinos declararán mañana ante la Comisión de Fiscalización por caso Chifagate

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025