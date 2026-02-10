Conductor que embistió a joven fue detenido por la Policía. | Captura América

Un accidente de tránsito se registró cuando el conductor de un auto que transitaba por la avenida Javier Prado Oeste, en el distrito de San Isidro, perdió el control e impactó abruptamente a un peatón que esperaba sobre la berma central para cruzar.

El hecho ocurrió cerca de la intersección con la calle Los Ficus en horas de la mañana del 9 de febrero. Tras el siniestro, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo al conductor, un adulto mayor de 81 años, e inició una investigación para determinar las causas de lo ocurrido.

Cámaras captaron el accidente

En imágenes del servicio de videovigilancia de la Municipalidad de San Isidro, se observa al vehículo desviarse de su carril e invadir la vereda donde se encontraba el transeúnte, un joven de 21 años, quien fue desplazado varios metros y acabó tendido sobre el pavimento producto del impacto.

Posteriormente, la unidad continúa su curso hasta chocar contra un árbol, donde finalmente se detiene. El conductor, que desciende en ese momento, se muestra confundido y camina lento. Además, habría presentado signos de desorientación y tambaleo, según relataron algunos testigos.

Peatón afectado está fuera de peligro

El incidente generó alarma entre los transeúntes, quienes intentaron ofrecer ayuda inmediata al herido. Posteriormente, este fue trasladado de urgencia por una ambulancia del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) a la Clínica Internacional. Su estado de salud actual es estable y se encuentra fuera de peligro, según confirmó Jorge Mosto, subgerente de Tránsito de la Municipalidad de San Isidro.

Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad serán entregadas a las autoridades competentes como parte de las investigaciones de ley. En tanto, el conductor involucrado permanecerá en calidad de detenido.

