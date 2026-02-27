Demoras en el Metropolitano: congestión en Plaza Ramón Castilla retrasa hasta 12 minutos las rutas A y C en ambos sentidos
La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) indicó a los usuarios tomar las medidas de prevención correspondientes y pidió comprensión ante las molestias ocasionadas.
Se reportan demoras de 12 minutos por tráfico en estación Castilla del Metropolitano | Silvana Quiñonez / La República | Referencial
La noche de este viernes 27 de febrero, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) alertó que, debido al intenso tráfico en la Plaza Ramón Castilla, los buses de las rutas A y C del Metropolitano registran demoras aproximadas de hasta 12 minutos en ambos sentidos. La entidad pidió comprensión a los usuarios ante las molestias ocasionadas por esta situación.