HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Lluvias en Perú: regiones en emergencia tras inicio de Fenómeno El Niño
Lluvias en Perú: regiones en emergencia tras inicio de Fenómeno El Niño     Lluvias en Perú: regiones en emergencia tras inicio de Fenómeno El Niño     Lluvias en Perú: regiones en emergencia tras inicio de Fenómeno El Niño     
Hallan cuerpo de Marleni Rucana, suboficial PNP desaparecida en Áncash
Hallan cuerpo de Marleni Rucana, suboficial PNP desaparecida en Áncash     Hallan cuerpo de Marleni Rucana, suboficial PNP desaparecida en Áncash     Hallan cuerpo de Marleni Rucana, suboficial PNP desaparecida en Áncash     
EN VIVO

López Aliaga vs Acuña: La guerra en TikTok rumbo a Elecciones 2026 | Epicentro Electoral - Réplica

Sociedad

Demoras en el Metropolitano: congestión en Plaza Ramón Castilla retrasa hasta 12 minutos las rutas A y C en ambos sentidos

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) indicó a los usuarios tomar las medidas de prevención correspondientes y pidió comprensión ante las molestias ocasionadas.

Se reportan demoras de 12 minutos por tráfico en estación Castilla del Metropolitano
Se reportan demoras de 12 minutos por tráfico en estación Castilla del Metropolitano | Silvana Quiñonez / La República | Referencial

La noche de este viernes 27 de febrero, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) alertó que, debido al intenso tráfico en la Plaza Ramón Castilla, los buses de las rutas A y C del Metropolitano registran demoras aproximadas de hasta 12 minutos en ambos sentidos. La entidad pidió comprensión a los usuarios ante las molestias ocasionadas por esta situación.

Notas relacionadas
Amplían horario del Metropolitano por concierto de Alejandro Sanz: rutas y paraderos este 25 y 26 de febrero

Amplían horario del Metropolitano por concierto de Alejandro Sanz: rutas y paraderos este 25 y 26 de febrero

LEER MÁS
ATU retira a perros de la estación Naranjal del Metropolitano en jaulas sin avisar a voluntarios: "No sabemos dónde están"

ATU retira a perros de la estación Naranjal del Metropolitano en jaulas sin avisar a voluntarios: "No sabemos dónde están"

LEER MÁS
Horno sobre ruedas: solo el 33% de los buses del Metropolitano cuenta con "sistema de ventilación" desde el 2019

Horno sobre ruedas: solo el 33% de los buses del Metropolitano cuenta con "sistema de ventilación" desde el 2019

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hallan cuerpo de Marleni Rucana, la suboficial PNP desaparecida en Áncash: su colega confesó el crimen

Hallan cuerpo de Marleni Rucana, la suboficial PNP desaparecida en Áncash: su colega confesó el crimen

LEER MÁS
Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

LEER MÁS
Reportan caída de parte del techo por posible fuga de agua del Mall Plaza Bellavista

Reportan caída de parte del techo por posible fuga de agua del Mall Plaza Bellavista

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Científicos chinos presentan la impresión 3D más rápida del mundo: tecnología crea objetos en solo 0,6 segundos

[Vía L1 Max] Melgar vs Los Chankas EN VIVO HOY por la Liga 1 2026: ¡doblete de Abdiel Ayarza!

Polémica en 'Yo soy': imitadores de Jowell y Randy habrían sido expulsados tras supuesto intento de agresión en Latina

Sociedad

Faltan 384 Centros de Salud Mental Comunitarios a nivel nacional para atender óptimamente a pacientes

Emergencia por lluvias en Perú EN VIVO: más de 800 zonas críticas en Lima, Cajarmarca, Tumbes y Piura tras inicio de El Niño costero 2026

Reniec habilita duplicado de DNI azul a electrónico desde casa: olvídate de las colas y conoce quiénes pueden hacerlo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Carlos Álvarez reconoce relación con Montesinos en los 90: "De ahí a ser fujimorista nada que ver"

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Virgilio Acuña lanza dura crítica a su hermano César Acuña: “Es el mayor cómplice de todos los problemas del Perú”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025