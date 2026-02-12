Madre de joven que quedó en UCI tras atropello en Javier Prado sufrió infarto por la conmoción, según familiar: “La van a operar”
Según indicó el padre de la víctima, el conductor involucrado en el accidente no ha asumido los gastos y el monto cubierto por el SOAT estaría por agotarse. A ello se suma ahora el costo de la intervención quirúrgica que deberá afrontar ante la delicada situación de su esposa.
Una verdadera pesadilla vive Arturo Guerrero, padre del joven de 21 años que fue atropellado por un adulto mayor en la avenida Javier Prado, en el distrito de San Isidro. Lo que empezó como un grave accidente de tránsito terminó por golpear a toda su familia. Mientras su hijo lucha por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), ahora su esposa también enfrenta un delicado cuadro de salud, luego de sufrir un infarto en medio de la tensión.
Según contó don Arturo al medio Latina, su esposa empezó a sentirse mal hace dos días. Fue trasladada a una clínica, donde la estabilizaron y regresó a casa. Sin embargo, al día siguiente volvió a descompensarse y tuvo que ser internada de emergencia. “La van a operar ahora”, contó visiblemente afectado el hombre, mientras esperaba que lo llamaran para ingresar a verla. Asimismo, instó a los ciudadanos a apoyarlo económicamente para enfrentar los elevados gastos. “Mi número es el 940 469 504. Le agradezco el apoyo”, expresó.
Madre de joven atropellado sufre infarto
El padre explicó que el deterioro de la salud de su cónyuge ocurrió en medio del estrés por la situación de su hijo. La familia enfrenta así dos emergencias médicas al mismo tiempo.
Otro problema que le preocupa son los gastos médicos. La familia no tenía previsto enfrentar costos tan altos ni imaginar que, al mismo tiempo, dos de sus integrantes terminarían hospitalizados y en estado delicado.
Fernando Guerrero continúa en UCI tras accidente en la avenida Javier Prado
En paralelo, Fernando Guerrero sigue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Aunque permanece inconsciente, su padre destacó que existen señales alentadoras. “Gracias a Dios, sí hay esperanza. Ya está empezando a mover las extremidades, ya está reaccionando”, señaló.
Padre de joven atropellado pide apoyo porque los gastos para el tratamiento son muy elevados. Foto: composición LR/ Latina
Cabe recordar que el joven fue embestido por un vehículo conducido por José Amaya de Dios, de 81 años. De acuerdo con el testimonio del padre y las imágenes de seguridad, el auto invadió la berma antes de impactarlo. “Se ve bien claro que el señor es el que ocasiona el accidente”, afirmó Guerrero.
SOAT cubriría gastos hasta este 12 de febrero y familia pide apoyo
El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) cubre los gastos médicos, pero Arturo teme que el monto se agote pronto. “Creo que este 12 de febrero se agota. Voy a preguntar cómo está el estado de cuenta y para ver cómo sigue su atención”, explicó.
Ante este panorama, la familia también busca respaldo legal, ya que el hombre que ocasionó el accidente hasta el momento no se pronuncia sobre el tema.