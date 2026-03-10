HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 10 de marzo | LR+ Noticias

Sociedad

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 10 de marzo 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

El Pozo Buenazo de La Kábala podría tener un nuevo ganador este martes 10 de marzo, con un acumulado que alcanza los S/ 811,977.

Conoce los resultados de la Kábala para hoy, 10 de marzo
Conoce los resultados de la Kábala para hoy, 10 de marzo | Foto: composición LR

Este martes 10 de marzo, el Pozo Buenazo de La Kábala podría encontrar a su nuevo ganador. Luego de una jornada marcada por la expectativa en todo el país por los S/ 811,977 acumulados, Intralot dará a conocer en las próximas horas la combinación ganadora y los resultados finales del sorteo.

Notas relacionadas
Sorteo de la Kábala en vivo hoy 7 de marzo 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 7 de marzo 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

LEER MÁS
Sorteo de la Kábala en vivo hoy 5 de marzo 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 5 de marzo 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

LEER MÁS
Kábala en vivo: mira los números ganadores y premios del sorteo del martes 3 de marzo

Kábala en vivo: mira los números ganadores y premios del sorteo del martes 3 de marzo

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Reordenamiento de ATU genera caos y congestión vehicular en paraderos de la av. Abancay: "Ya voy 40 minutos"

Reordenamiento de ATU genera caos y congestión vehicular en paraderos de la av. Abancay: "Ya voy 40 minutos"

LEER MÁS
Municipalidad de Magdalena retira cámaras de velocidad de la MML tras ola de reclamos por multas a conductores

Municipalidad de Magdalena retira cámaras de velocidad de la MML tras ola de reclamos por multas a conductores

LEER MÁS
Reniec, EsSalud y más: estas son las instituciones del Estado que seguirán atendiendo pese al anuncio del trabajo virtual en Lima y Callao

Reniec, EsSalud y más: estas son las instituciones del Estado que seguirán atendiendo pese al anuncio del trabajo virtual en Lima y Callao

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Chiclayo: asesinan a joven padre en Chongoyape para robar su motocicleta

Científicos de EE.UU. crean un material de acero que protegería edificios y puentes durante un terremoto: no necesita electricidad

Científicos australianos transforman cáscaras de maní en un material clave para mejorar baterías de celulares: todo en 10 minutos

Sociedad

Chiclayo: asesinan a joven padre en Chongoyape para robar su motocicleta

Examen de Admisión San Marcos 2026-II: postulantes con nombres de futbolistas icónicos como Messi, Ronaldo y Zidane ingresan a la carrera de Ingeniería de Minas

Temblor HOY, 11 de marzo, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Poder Judicial libera con fallo 'express' a 'Negro Marín', rival de 'El Monstruo', tras ser extraditado de España

Candidata al Senado pide espacio para comunidad LGBTIQ+: “Estamos aquí para cambiar al país”

Fuerza Popular y Avanza País se aprovechan de crisis energética para condicionar el voto de confianza

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025