HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Sociedad

Suben pasajes del transporte público en S/0,50 por incremento del precio de combustibles

Debido a la crisis energética en el país, las empresas de transporte optaron por tomar medidas que les permitan seguir operando con normalidad. El desabastecimiento también se evidenció en los grifos de la ciudad.

Varias empresas de transporte público en Lima han anunciado incrementos en sus tarifas desde S/0,50, debido a la crisis energética y alza de combustibles.
Varias empresas de transporte público en Lima han anunciado incrementos en sus tarifas desde S/0,50, debido a la crisis energética y alza de combustibles. | Foto: Andina/difusión/Composición LR

Varias empresas de transporte público en Lima han informado incrementos en el costo de sus pasajes en S/0,50, en el marco de la crisis energética y el alza de combustibles. Los anuncios se difundieron entre el lunes 9 y el martes 10 de marzo de 2026, mediante avisos en las propias unidades y publicaciones en redes sociales.

Las compañías atribuyen la medida al encarecimiento de la gasolina y del diésel tras el desabastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV), vinculado a la deflagración en ductos asociados al traslado de gas hacia Lima, y a factores internacionales que han presionado el precio del petróleo. En sus comunicados, varias empresas señalan que los ajustes serán temporales y que buscan mantener la operación de sus rutas.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES EN LLAMAS: LAS PROMESAS DE BALCÁZAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Comunicados de las empresas de transporte respecto al alza de pasajes por la crisis de GNV y combustibles.

Comunicados de las empresas de transporte respecto al alza de pasajes por la crisis de GNV y combustibles.

PUEDES VER: Asesinan a agente de seguridad de empresa de transporte Lipetsa para robarle S/90.000 en San Martín de Porres

lr.pe

Empresas de transporte emiten comunicados sobre el alza de precios en los pasajes: “Esperamos su comprensión”

Entre las compañías que reportaron un incremento de S/0,50 figura EVIFASA (Virgen de Fátima), que opera entre San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres. También, VIPUSA (Virgen de la Puerta) comunicó un ajuste similar para sus recorridos, que incluyen rutas entre Pachacámac y Ancón, Ancón y San Juan de Miraflores, y Ventanilla y La Victoria.

En la misma línea, ETUL4 S.A. informó un reajuste de S/0,50 en sus servicios, asociados a trayectos que conectan distritos como Villa María del Triunfo, Ate, San Juan de Lurigancho, Lurín, Chorrillos y Ñaña. Asimismo, Corporación Roma Internacional y El Rápido S.A. comunicaron modificaciones en su tarifario; en el caso de esta última, el aviso menciona también la coyuntura de inseguridad como un factor adicional.

La empresa de transportes 'El rápido' también se suma al aumento de precio de los pasajes en Lima.

La empresa de transportes 'El rápido' también se suma al aumento de precio de los pasajes en Lima.

PUEDES VER: Alerta de lluvias y descargas eléctricas para 19 regiones: Senamhi advierte fenómeno hasta el 12 de marzo

lr.pe

Combustibles en Perú: las razones detrás del alza y escasez

El incremento de pasajes se explica, principalmente, por el desabastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV) que se registró tras la deflagración en ductos vinculados al transporte de gas hacia Lima. Con menos disponibilidad de GNV, una parte del transporte migró a gasolina y diésel, lo que elevó la demanda de estos combustibles y presionó sus precios. A ese escenario se sumó el encarecimiento del petróleo a nivel internacional, asociado también a la coyuntura externa mencionada por las empresas en sus comunicados.

En ese contexto, varias compañías justificaron los reajustes como una respuesta al mayor costo operativo y remarcaron que el aumento sería temporal hasta que el precio del combustible se regularice. Algunas precisaron que el ajuste será de S/0,50 y que no aplicará a escolares, mientras que otras empresas no señalaron si los precios volverían a la normalidad tras el fin de la crisis energética.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Gobierno afirma que solo queda GNV para 6.000 buses de transporte público: no se considera a taxis ni combis

Gobierno afirma que solo queda GNV para 6.000 buses de transporte público: no se considera a taxis ni combis

LEER MÁS
Nada ni nadie frena la extorsión a transportistas: 93 fallecidos y 76 lesionados

Nada ni nadie frena la extorsión a transportistas: 93 fallecidos y 76 lesionados

LEER MÁS
Transportistas anuncian marcha en Lima para hoy jueves 5 de marzo debido a falta de implementación de ley contra las extorsiones

Transportistas anuncian marcha en Lima para hoy jueves 5 de marzo debido a falta de implementación de ley contra las extorsiones

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hijo de Abencia Meza es acusado de golpear y dejar grave a músico en Puente Piedra: "Queremos justicia"

Hijo de Abencia Meza es acusado de golpear y dejar grave a músico en Puente Piedra: "Queremos justicia"

LEER MÁS
Tiktoker peruano es detenido por estafa y suplantación de identidad: vendía iPhone a seguidores y bloqueaba chips

Tiktoker peruano es detenido por estafa y suplantación de identidad: vendía iPhone a seguidores y bloqueaba chips

LEER MÁS
Maretazos en San Bartolo provocan cierre temporal de playas tras alerta de la Marina por oleajes anómalos

Maretazos en San Bartolo provocan cierre temporal de playas tras alerta de la Marina por oleajes anómalos

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son ampayados por 'Magaly TV, la firme' en aeropuerto con destino a Colombia

Transportistas de carga pesada realizarán paro nacional indefinido por crisis energética y de inseguridad: ''Colapso total''

Corte de La Libertad dispone nueve meses de prisión preventiva para presunto integrante de la organización criminal "Los Pulpos"

Sociedad

Transportistas de carga pesada realizarán paro nacional indefinido por crisis energética y de inseguridad: ''Colapso total''

Chiclayo: asesinan a joven padre en Chongoyape para robar su motocicleta

Tiktoker peruano es detenido por estafa y suplantación de identidad: vendía iPhone a seguidores y bloqueaba chips

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford sobre contrato de Suheyn Cipriani en Congreso: "Parece que Salhuana también es a toda máquina"

¿Quién es Wolfgang Grozo, candidato presidencial que sube en las encuestas?

Empresa china construye en Chilca sin licencia ni estudio de impacto ambiental

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025