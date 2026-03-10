Suben pasajes del transporte público en S/0,50 por incremento del precio de combustibles

Varias empresas de transporte público en Lima han anunciado incrementos en sus tarifas desde S/0,50, debido a la crisis energética y alza de combustibles. | Foto: Andina/difusión/Composición LR

Varias empresas de transporte público en Lima han anunciado incrementos en sus tarifas desde S/0,50, debido a la crisis energética y alza de combustibles. | Foto: Andina/difusión/Composición LR

Varias empresas de transporte público en Lima han informado incrementos en el costo de sus pasajes en S/0,50, en el marco de la crisis energética y el alza de combustibles. Los anuncios se difundieron entre el lunes 9 y el martes 10 de marzo de 2026, mediante avisos en las propias unidades y publicaciones en redes sociales.

Las compañías atribuyen la medida al encarecimiento de la gasolina y del diésel tras el desabastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV), vinculado a la deflagración en ductos asociados al traslado de gas hacia Lima, y a factores internacionales que han presionado el precio del petróleo. En sus comunicados, varias empresas señalan que los ajustes serán temporales y que buscan mantener la operación de sus rutas.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES EN LLAMAS: LAS PROMESAS DE BALCÁZAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Comunicados de las empresas de transporte respecto al alza de pasajes por la crisis de GNV y combustibles.

Empresas de transporte emiten comunicados sobre el alza de precios en los pasajes: “Esperamos su comprensión”

Entre las compañías que reportaron un incremento de S/0,50 figura EVIFASA (Virgen de Fátima), que opera entre San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres. También, VIPUSA (Virgen de la Puerta) comunicó un ajuste similar para sus recorridos, que incluyen rutas entre Pachacámac y Ancón, Ancón y San Juan de Miraflores, y Ventanilla y La Victoria.

En la misma línea, ETUL4 S.A. informó un reajuste de S/0,50 en sus servicios, asociados a trayectos que conectan distritos como Villa María del Triunfo, Ate, San Juan de Lurigancho, Lurín, Chorrillos y Ñaña. Asimismo, Corporación Roma Internacional y El Rápido S.A. comunicaron modificaciones en su tarifario; en el caso de esta última, el aviso menciona también la coyuntura de inseguridad como un factor adicional.

La empresa de transportes 'El rápido' también se suma al aumento de precio de los pasajes en Lima.

Combustibles en Perú: las razones detrás del alza y escasez

El incremento de pasajes se explica, principalmente, por el desabastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV) que se registró tras la deflagración en ductos vinculados al transporte de gas hacia Lima. Con menos disponibilidad de GNV, una parte del transporte migró a gasolina y diésel, lo que elevó la demanda de estos combustibles y presionó sus precios. A ese escenario se sumó el encarecimiento del petróleo a nivel internacional, asociado también a la coyuntura externa mencionada por las empresas en sus comunicados.

En ese contexto, varias compañías justificaron los reajustes como una respuesta al mayor costo operativo y remarcaron que el aumento sería temporal hasta que el precio del combustible se regularice. Algunas precisaron que el ajuste será de S/0,50 y que no aplicará a escolares, mientras que otras empresas no señalaron si los precios volverían a la normalidad tras el fin de la crisis energética.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.