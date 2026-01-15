Decenas de usuarios del Metropolitano de Lima reportaron demoras en la llegada de los buses, lo que ha ocasionado la formación de largas colas en las estaciones Colmena y Jirón de la Unión durante la tarde del jueves 15 de enero. Según los pasajeros consultados por La República, algunos han esperado hasta 45 minutos por el transporte.

De acuerdo con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), la demora se debe al intenso tráfico en la plaza Ramón Castilla. Aunque la autoridad indica retrasos de 10 minutos, los pasajeros señalan que el tiempo de espera es mucho mayor. "Llevamos más de 45 minutos esperando. Acabo de salir de mi trabajo y las colas son inmensas solo para ingresar a la estación", lamentaron usuarios del servicio.

TE RECOMENDAMOS ÁNGEL PÁEZ Y LAS INVESTIGACIONES CONTRA RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Largas colas para ingresar a la estación Colmena. Foto: Lia Peralta

Caos en el Metropolitano por intenso tráfico

La ATU explicó que los buses de las rutas regulares A y C presentan demoras debido a la intensa congestión vehicular en la plaza Ramón Castilla, que se extiende a lo largo de la avenida Emancipación.

Pasajeros reportan demoras en la llegada de los buses. Foto: Lia Peralta

"Las personas están gritando para que vengan los buses", "Solo hemos visto la C y yo tengo que ir hasta el norte con la A, pero no aparece", "Seguimos esperando en el Jirón de la Unión, pero no hay buses", son algunos de los reclamos de los pasajeros. Mientras tanto, ATU lamentó los inconvenientes y aseguró que "siguen trabajando para optimizar la operación del servicio".

Control del tránsito y llegada de buses

Según precisaron los usuarios, el tránsito también se extiende por ambas vías de la avenida Tacna, lo que provoca demoras en la intersección con la avenida Emancipación, ruta por donde se desplaza el Metropolitano de Lima.

Al cierre de esta nota, los pasajeros indicaron que los buses de la ruta A han empezado a llegar. Sin embargo, la congestión vehicular en la plaza Ramón Castilla sigue generando molestias y demoras, dificultando que el servicio continúe su viaje hacia el norte de la capital.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.