Siete exministros del Interior se reúnen para evaluar medidas inmediatas contra el crimen

Siete exministros del Interior se reunieron con el titular de ese portafolio, Hugo Begazo, con el objetivo de recoger sus experiencias y fortalecer la estrategia del sector orientada a mejorar la seguridad ciudadana. Los exfuncionarios le expresaron su preocupación por la coyuntura difícil para nuestra fuerza pública y por ende para nuestro país.

Los exministros Carlos Morán, Gastón Rodríguez, César Gentille, Cluber Aliaga, Alfonso Chávarry, Walter Ortiz y Mauro Medina indicaron que al no haber compromisos reales por la eliminación de la extorsión y el sicariato, nos ha llevado al recrudecimiento de la inseguridad y la violencia.

Como bien sabemos, estamos viviendo el aumento de riesgos y amenazas a la seguridad nacional y ciudadana por el incremento de las extorsiones y asesinatos.

De igual forma, advierten que las amenazas contra la seguridad ciudadana no dan tregua. En efecto, a Perú han regresado el aumento exponencial de la extorsión y el sicariato.

En esa línea, añaden que, ninguna amenaza debe subestimarse y la multiplicidad de actores ilegales que entraron a disputar territorialmente las ciudades y cascos urbanos, generan un ambiente de zozobra y temor, socavando la capacidad competitiva del país, afectando familias y comunidades enteras ante el silencio de funcionarios que minimizan los fenómenos urbanos de violencia reconociendo el aumento cuantitativo de estos delitos, pero ignorando su profundo impacto.

POLÍTICA DE ESTADO INTEGRAL

“La seguridad ciudadana requiere de una política de Estado integral. Escuchar las experiencias de quienes han conducido antes el sector nos permite tomar decisiones más firmes frente al crimen”, señaló el ministro del Interior, Hugo Begazo.

Durante la reunión también se abordaron los principales desafíos que enfrenta el país frente al avance de la criminalidad, y se plantearon acciones orientadas a fortalecer la capacidad operativa del Estado y mejorar la respuesta frente a las organizaciones criminales.

En un espacio de diálogo reservado, desarrollado bajo un pacto de confidencialidad, se expusieron y evaluaron medidas inmediatas para los próximos 30 días.

Asimismo, se plantearon lineamientos estratégicos que permitan consolidar una ruta de trabajo para el país, en el marco de la implementación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad, con el propósito de fortalecer las políticas de seguridad ciudadana.

CON CUATRO EXPRESIDENTES

Los siete exministros son exoficiales de la Policía Nacional del Perú que asumieron sus cargos durante las gestiones de Martín Vizcarra, Manuel Merino, Pedro Castillo y Dina Boluarte.

Carlos Morán Soto es un abogado y general de la PNP en situación de retiro. Fue Ministro del Interior del Perú desde el 19 de octubre de 2018 hasta el 24 de abril de 2020, durante la gestión del expresidente Martín Vizcarra.

Morán enfrentó una denuncia constitucional que lo sindicó como presunto autor de delitos contra la fe pública. La modalidad específica fue la de falsedad ideológica.

La investigación señaló que, en conjunto con el entonces presidente Vizcarra, Carlos Morán otorgó ascensos indebidos.

Otro de los convocados fue Gastón César Augusto Rodríguez Limo exteniente general de la PNP. Fue Ministro del Interior desde el 12 al 17 de noviembre de 2020 durante el Gobierno de Manuel Merino y del 24 de abril al 15 de julio de 2020 en el Gobierno de Martín Vizcarra.

Regresó al cargo de ministro del Interior de la mano del premier Antero Flores - Aráoz. Su primera gestión inició después de la salida de Carlos Morán, y en los primeros días una sombra de dudas envolvió su presencia en el gabinete.

“Quiero aclarar a la opinión pública que no tengo nada que ver con Los Intocables Ediles, no fui comprometido, en ningún momento me llamó la Fiscalía”, manifestó en Palacio de Gobierno.

También participó César Gentille Vargas, general en retiro de la PNP. Fue Ministro del Interior desde el 10 de septiembre e 2020 hasta el 10 de noviembre del 2020, también en el gobierno de Martín Vizcarra. Cuenta con una maestría en Administración en la Universidad Nacional Federico Villarreal, así como un diplomado de Alta Especialización en Inteligencia Estratégica.

Sobre Cluber Fernando Aliaga Lodtmann se sabe que es general de la PNP, abogado, administrador, profesor de educación superior y político peruano.​ Fue ministro del Interior del Perú desde el 3 de diciembre de 2020​ hasta su posterior renuncia al cargo cinco días más tarde.

Aliaga había criticado las decisiones que tomó su antecesor en el cargo, Rubén Vargas, en torno al pase al retiro de 18 generales de la Policía Nacional, tras la violenta represión policial a manifestantes que protestaban en el centro de Lima contra la gestión de Manuel Merino.

Otro de los asistentes, Alfonso Gilberto Chávarry Estrada, coronel de la Policía Nacional y político peruano, fue Ministro del Interior, desde el 1 de febrero hasta el 22 de mayo de 2022; en el gobierno de Pedro Castillo. El Congreso de la República lo interpeló respecto a la actuación de la Policía Nacional durante las protestas por el paro de transportistas en diversas regiones del país en abril del 2022.

Chavarry respondió por las personas muertas y heridas que dejaron las protestas, así como las condiciones bajo las cuales se utilizaron escopetas de perdigones como arma de control de multitudes. También sobre el daño a la infraestructura causado en Lima y el informe de inteligencia que justificó el estado de emergencia, dictado para el pasado 5 de abril de ese año.

Otro de los asistentes a la reunión fue Walter Ortiz Acosta, general retirado de la Policía Nacional que fue ministro del Interior durante el gobierno de Dina Boluarte, desde el 1 de abril, ​​ hasta el 16 de mayo de 2024. Sin embargo, a un mes y medio de haber asumido la tutela presentó su carta de renuncia al cargo.

Dos días antes, Ortiz había felicitado el trabajo de los policías en la lucha frontal contra la corrupción y presentó los resultados de un operativo contra ‘Los Cómicos de Apolo’, en el cual capturaron a tres efectivos y un civil que exigían dinero a personas intervenidas.

Días antes, Ortiz también había ratificado la decisión de su despacho de desactivar el grupo especial de apoyo PNP al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) del Ministerio Público.

Por eso, se dijo que asumía la responsabilidad de esta medida, la cual fue señalada como una interferencia en las investigaciones a la mandataria y a Nicanor Boluarte, su hermano.

Por último, Mauro Arturo Medina Guimaraes, otro de los que estuvo en la reunión, es un general retirado de la PNP. En abril de 2018, durante el Gobierno de Martín Vizcarra, fue nombrado Ministro del Interior dentro de su primer gabinete.

Sin embargo, presentó su renuncia después de confirmarse la fuga hacia España del destituido juez supremo César Hinostroza, considerado el líder de una gran red de corrupción en la Judicatura.