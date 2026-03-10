HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

Científicos de EE.UU. crean un diamante que mantiene fríos los dispositivos electrónicos, como los celulares, ante el calor

Esta tecnología promete revolucionar la industria tecnológica, reduciendo costos operativos en refrigeración hasta un 30%.

La creación del diamante surge de un proceso disruptivo que reemplaza los métodos industriales tradicionales.
La creación del diamante surge de un proceso disruptivo que reemplaza los métodos industriales tradicionales. | Composición LR/Freepik/Rice University

Investigadores de la Rice University en Estados Unidos diseñaron una capa de diamante cultivado capaz de disminuir la temperatura en chips electrónicos hasta 23 °C. Esta innovación aborda el sobrecalentamiento en procesadores de inteligencia artificial y centros de datos, sectores donde la saturación térmica limita la eficiencia operativa.

Aunque la alta conductividad térmica del mineral supera a metales como el cobre, su integración en la microelectrónica resultaba compleja por la extrema dureza del material, un dato confirmado por el científico Xiang Zhang. El nuevo método facilita la unión directa del diamante sobre semiconductores, lo cual optimiza el potencial del hardware sin requerir infraestructuras de enfriamiento complementarias.

Esta innovación con diamante promete revolucionar la industria electrónica. Foto: Rise University

Esta innovación con diamante promete revolucionar la industria electrónica. Foto: Rise University

PUEDES VER: Científicos suizos podrían cambiar el futuro de la electrónica cuántica con circuitos controlados por luz

lr.pe

Así se desarrolla un diamante ‘anticalor’

La creación surge de un proceso disruptivo que reemplaza los métodos industriales tradicionales. El equipo científico utiliza la técnica de deposición química en fase vapor (CVD) mediante plasma de microondas para generar una nube de carbono ionizado. El sistema deposita partículas sobre semillas cristalinas con una exactitud milimétrica. "Este enfoque 'bottom-up' nos permite crear capas de diamante donde más lo necesitamos", explicó Pulickel Ajayan, líder del grupo.

Con el uso de la fotolitografía, el patrón mineral se ajusta al dispositivo electrónico para optimizar la gestión del calor de forma radical. El avance técnico permite escalar la producción a superficies de hasta 5 cm de diámetro, ideal para el mercado de electrónica de consumo. Este hallazgo elimina el empleo de químicos corrosivos o fases operativas complejas que limitaban los intentos anteriores. Al respecto, Zhang subrayó la viabilidad comercial del proyecto: "Ahora podemos fabricar de manera más limpia y eficiente, lo que facilita la adopción de este material en productos comerciales".

PUEDES VER: Científicos españoles crean un sistema que genera energía solo con agua de mar y es resistente a las duras condiciones del océano

lr.pe

Expectativas a futuro

Esta innovación promete revolucionar la industria electrónica al resolver problemas críticos de gestión térmica en componentes de alta potencia. La implementación inicial en centros de datos y aceleradores de inteligencia artificial optimiza el consumo energético, pues estos entornos destinan recursos masivos a la refrigeración. Según la Semiconductor Research Corporation, "la adopción de este tipo de tecnologías podría reducir los costos operativos de refrigeración en hasta un 30%".

A largo plazo, el uso del diamante facilita la fabricación de dispositivos robustos para sectores estratégicos como la movilidad eléctrica y las energías renovables. Esta integración técnica impulsa el desarrollo de redes inteligentes bajo un esquema de sostenibilidad superior.

La capa de diamante puede disminuir la temperatura en chips electrónicos hasta 23 °C. Foto: Rise University

La capa de diamante puede disminuir la temperatura en chips electrónicos hasta 23 °C. Foto: Rise University

