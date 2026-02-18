HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Persona impacta contra unidad del Metropolitano cerca de estación Caquetá, según la ATU

La persona herida tras impactar un vehículo del Metropolitano aún no ha sido identificada y fue llevada a un centro de salud.

Incidente en el Metropolitano
Incidente en el Metropolitano

Un incidente se registró la tarde del 18 de febrero a la altura del puente del Ejército, en el distrito de San Martín de Porres, cuando una persona cayó a la vía exclusiva del Metropolitano e impactó contra una unidad del servicio. La información fue confirmada por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) a través de sus canales oficiales.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:13 p. m., generando la activación inmediata de los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones. La entidad precisó que la persona involucrada aún no ha sido identificada y fue trasladada a un centro de salud para recibir atención médica.

lr.pe

ATU activa protocolos tras accidente en la vía exclusiva del Metropolitano cerca del puente Caquetá

De acuerdo con el reporte difundido por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao en su cuenta de X (antes Twitter), tras producirse el hecho en la zona del puente del Ejército, se dio aviso inmediato a los servicios de emergencia. La intervención permitió asistir a la persona afectada y coordinar su traslado a una clínica, donde permanece bajo evaluación médica.

lr.pe

El incidente tuvo lugar en la vía exclusiva del Metropolitano, corredor que cuenta con carriles segregados para la circulación de buses del sistema. Debido al impacto contra una de las unidades, se aplicaron las medidas de seguridad correspondientes mientras se atendía la emergencia.

Comunicado de la ATU sobre el incidente que involucró a una persona cerca del puente Caquetá. Foto: ATU en X

Comunicado de la ATU sobre el incidente que involucró a una persona cerca del puente Caquetá. Foto: ATU en X

lr.pe

Servicio del Metropolitano se restablece tras breve suspensión

Tras la atención de la emergencia y la intervención de los equipos correspondientes, el tránsito de buses en el corredor exclusivo fue restablecido. La entidad informó que, actualmente, las unidades del Metropolitano circulan con normalidad en el tramo afectado.

Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre las circunstancias en las que se produjo la caída.

