Persona impacta contra unidad del Metropolitano cerca de estación Caquetá, según la ATU

Un incidente se registró la tarde del 18 de febrero a la altura del puente del Ejército, en el distrito de San Martín de Porres, cuando una persona cayó a la vía exclusiva del Metropolitano e impactó contra una unidad del servicio. La información fue confirmada por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) a través de sus canales oficiales.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:13 p. m., generando la activación inmediata de los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones. La entidad precisó que la persona involucrada aún no ha sido identificada y fue trasladada a un centro de salud para recibir atención médica.

TE RECOMENDAMOS KEIKO SEGUIRÁ BLINDANDO A JERÍ DE LA “DENUNCIA” CAVIAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

ATU activa protocolos tras accidente en la vía exclusiva del Metropolitano cerca del puente Caquetá

De acuerdo con el reporte difundido por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao en su cuenta de X (antes Twitter), tras producirse el hecho en la zona del puente del Ejército, se dio aviso inmediato a los servicios de emergencia. La intervención permitió asistir a la persona afectada y coordinar su traslado a una clínica, donde permanece bajo evaluación médica.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

El incidente tuvo lugar en la vía exclusiva del Metropolitano, corredor que cuenta con carriles segregados para la circulación de buses del sistema. Debido al impacto contra una de las unidades, se aplicaron las medidas de seguridad correspondientes mientras se atendía la emergencia.

Comunicado de la ATU sobre el incidente que involucró a una persona cerca del puente Caquetá. Foto: ATU en X

PUEDES VER: Mujer pierde la vida tras intentar escapar de operativo policial en un búnker de banda criminal en San Martín de Porres

Servicio del Metropolitano se restablece tras breve suspensión

Tras la atención de la emergencia y la intervención de los equipos correspondientes, el tránsito de buses en el corredor exclusivo fue restablecido. La entidad informó que, actualmente, las unidades del Metropolitano circulan con normalidad en el tramo afectado.

Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre las circunstancias en las que se produjo la caída.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.