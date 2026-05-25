Gustavo Gorriti sobre Keiko Fujimori: "En los hechos, fue ella quien gobernó desde su dominio en el Congreso"

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Gustavo Gorriti, periodista y director de IDL-Reporteros, comentó durante una transmisión en vivo el panorama político en torno a la segunda vuelta electoral. Durante su intervención, consideró que la erosión de las instituciones democráticas se produce desde la caída del fujimorismo. Además, se refirió al papel de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, en este proceso de deterioro institucional. Según el periodista, tanto ella como su partido han mantenido, en la práctica, un control significativo sobre el Gobierno nacional.

“Desde 2016, salvo el corto periodo de la presidencia de Vizcarra, los candidatos del mal menor solo lograron evitar que Keiko Fujimori ocupe formalmente la presidencia. Pero, en los hechos, fue ella quien gobernó desde su dominio en el Congreso. En los últimos años, ese control se afianzó con una coalición mafiosa que unió a derechas con izquierdas, en la que esos enemigos de la democracia se dedicaron a subvertirla y destruirla desde adentro”.

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Gorriti sostuvo que un eventual gobierno de Fujimori podría derivar en un escenario sin contrapesos constitucionales ni instituciones capaces de limitar una concentración excesiva de poder.

“En la práctica, ya sabemos qué significará un gobierno de Keiko Fujimori. Lo hemos visto desde 2015 y mucho más en los últimos años. De hecho, lo estamos viviendo ahora. Será, por supuesto, peor con el control total de los mecanismos de poder y sin ningún tipo de contrapeso”, apuntó.

Sánchez, una alternativa debilitada

Gorriti también se refirió al papel de Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú y rival de Fujimori en esta segunda vuelta. El periodista señaló que un eventual gobierno suyo enfrentaría un escenario complejo debido a la falta de una mayoría favorable en el próximo Senado.

“Incluso si fuera electo, Sánchez mantendría una debilidad estructural. Tiene apenas 14 representantes en el Senado y es altamente vacable. Y ahora, que ya conocemos la conspiración contra Castillo gracias a la confesión de Miki Torres, sabemos exactamente qué esperar”.

Asimismo, Gorriti cuestionó algunas ambigüedades de Sánchez, como su posición durante la vacancia de Pedro Castillo, proceso en el que se abstuvo de votar, y el hecho de que no fuera desaforado del Congreso debido, según indicó, a que buena parte del Parlamento lo prefería a él antes que a su accesitaria, Gahela Cari.