Minedu entregará bono a docentes en marzo 2026: requisitos para cobrar hasta S/ 500

El Ministerio de Educación (Minedu) confirmó que desde marzo de 2026 efectuará el pago de bonificaciones y asignaciones temporales para docentes y auxiliares a nivel nacional. La medida, oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 037-2026-MINEDU, contempla una inversión de S/813 millones y alcanzará a más de 200.000 trabajadores del sector educativo.

Beneficios adicionales con incentivo del Minedu. Foto: difusión

El financiamiento está dirigido a reconocer labores desarrolladas en contextos complejos, especialmente en instituciones ubicadas en zonas rurales, de frontera o con necesidades pedagógicas específicas. Las autoridades señalaron que el incentivo busca compensar el esfuerzo adicional que implica desempeñar funciones en territorios alejados o con limitaciones de acceso.

TE RECOMENDAMOS ¿DESASTRE NATURAL O DESASTRE DE AUTORIDADES? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Bono del Minedu: ¿Quiénes recibirán el pago desde marzo?

Dentro del esquema aprobado se incluyen montos por ruralidad que van entre S/70 y S/500 mensuales, calculados según la distancia respecto a la capital provincial.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Minedu anuncia pago de bonificaciones y asignaciones para docentes a nivel nacional. Foto: difusión

También se consideran asignaciones diferenciadas: S/300 para quienes laboran en el VRAEM, S/100 en áreas fronterizas y pagos adicionales para escuelas unidocentes (S/200), multigrado (S/140) y programas de educación bilingüe (S/50).

El beneficio también alcanza a profesores de Educación Intercultural Bilingüe que acrediten dominio de una lengua originaria, quienes recibirán S/100 extra. Estas transferencias tienen carácter compensatorio, por lo que no se incorporan a la remuneración base ni generan efectos pensionables, de acuerdo con la normativa vigente.

¿Cómo saber si estoy incluido en la lista de beneficiarios?

Para verificar si forman parte del padrón, docentes y auxiliares pueden ingresar al portal oficial del Minedu y revisar los listados aprobados en este enlace. Con esta medida, el Ejecutivo busca fortalecer el inicio del año escolar 2026 y asegurar la permanencia de profesionales en instituciones ubicadas en sectores de mayor vulnerabilidad.