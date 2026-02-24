HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

¿Desastre natural o desastre de autoridades? | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Minedu entregará bono a docentes en marzo 2026: requisitos para cobrar hasta S/ 500

Los incentivos también incluirán beneficios adicionales para profesores de Educación Intercultural Bilingüe y se podrán consultar los listados de beneficiarios en el portal oficial del Minedu.

Beneficios adicionales para docentes.
Beneficios adicionales para docentes. | Foto: composición LR/Andina

El Ministerio de Educación (Minedu) confirmó que desde marzo de 2026 efectuará el pago de bonificaciones y asignaciones temporales para docentes y auxiliares a nivel nacional. La medida, oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 037-2026-MINEDU, contempla una inversión de S/813 millones y alcanzará a más de 200.000 trabajadores del sector educativo.

Beneficios adicionales con incentivo del Minedu. Foto: difusión

Beneficios adicionales con incentivo del Minedu. Foto: difusión

El financiamiento está dirigido a reconocer labores desarrolladas en contextos complejos, especialmente en instituciones ubicadas en zonas rurales, de frontera o con necesidades pedagógicas específicas. Las autoridades señalaron que el incentivo busca compensar el esfuerzo adicional que implica desempeñar funciones en territorios alejados o con limitaciones de acceso.

TE RECOMENDAMOS

¿DESASTRE NATURAL O DESASTRE DE AUTORIDADES? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Fuerza Aérea se pronuncia sobre presencia de niños y familias en el helicóptero Mi-17: ''Acciones cívicas''

lr.pe

Bono del Minedu: ¿Quiénes recibirán el pago desde marzo?

Dentro del esquema aprobado se incluyen montos por ruralidad que van entre S/70 y S/500 mensuales, calculados según la distancia respecto a la capital provincial.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Minedu anuncia pago de bonificaciones y asignaciones para docentes a nivel nacional. Foto: difusión

Minedu anuncia pago de bonificaciones y asignaciones para docentes a nivel nacional. Foto: difusión

También se consideran asignaciones diferenciadas: S/300 para quienes laboran en el VRAEM, S/100 en áreas fronterizas y pagos adicionales para escuelas unidocentes (S/200), multigrado (S/140) y programas de educación bilingüe (S/50).

PUEDES VER: Perrito chihuahua sobrevivió a caída de helicóptero FAP: fue encontrado cuidando el cuerpo de su dueño

lr.pe

El beneficio también alcanza a profesores de Educación Intercultural Bilingüe que acrediten dominio de una lengua originaria, quienes recibirán S/100 extra. Estas transferencias tienen carácter compensatorio, por lo que no se incorporan a la remuneración base ni generan efectos pensionables, de acuerdo con la normativa vigente.

¿Cómo saber si estoy incluido en la lista de beneficiarios?

Para verificar si forman parte del padrón, docentes y auxiliares pueden ingresar al portal oficial del Minedu y revisar los listados aprobados en este enlace. Con esta medida, el Ejecutivo busca fortalecer el inicio del año escolar 2026 y asegurar la permanencia de profesionales en instituciones ubicadas en sectores de mayor vulnerabilidad.

Notas relacionadas
¿Colegios públicos y privados iniciarán clases el mismo día? Esto aclaró el Minedu sobre el inicio del año escolar

¿Colegios públicos y privados iniciarán clases el mismo día? Esto aclaró el Minedu sobre el inicio del año escolar

LEER MÁS
¿Cuándo inicia el año escolar 2026 en Perú? Revisa el calendario OFICIAL del Minedu para el regreso a clases

¿Cuándo inicia el año escolar 2026 en Perú? Revisa el calendario OFICIAL del Minedu para el regreso a clases

LEER MÁS
Avance en obras de emblemático colegio en San Juan de Lurigancho ya supera el 56%: recibió una inversión de más 1.100 millones de soles y proyecto estaría listo en junio

Avance en obras de emblemático colegio en San Juan de Lurigancho ya supera el 56%: recibió una inversión de más 1.100 millones de soles y proyecto estaría listo en junio

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

LEER MÁS
Un solo colegio de Lima logra seis de los ocho primeros puestos en el examen de admisión de la UNI con original método

Un solo colegio de Lima logra seis de los ocho primeros puestos en el examen de admisión de la UNI con original método

LEER MÁS
Perrito chihuahua sobrevivió a caída de helicóptero FAP: fue encontrado cuidando el cuerpo de su dueño

Perrito chihuahua sobrevivió a caída de helicóptero FAP: fue encontrado cuidando el cuerpo de su dueño

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO: juegan HOY por la vuelta de la fase 2 en Copa Libertadores

Minedu entregará bono a docentes en marzo 2026: requisitos para cobrar hasta S/ 500

Reportan fuerte incendio en Parque Industrial, Villa El Salvador: el segundo en menos de una semana

Sociedad

Reportan fuerte incendio en Parque Industrial, Villa El Salvador: el segundo en menos de una semana

Lluvias en Perú hoy EN VIVO: Máncora inundada y más regiones en emergencia por fase inicial del Niño Costero

Estado de carreteras en Perú hoy: revisa cuáles son las vías bloqueadas por lluvias y huaicos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Nuevo gabinete EN VIVO: José Balcázar juramentará HOY a Hernando de Soto y 18 ministros

Hernando de Soto EN VIVO: presidente José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete HOY martes

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025