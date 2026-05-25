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Machu Picchu sigue en riesgo de perder su título como Maravilla del Mundo: N7W alerta escasos avances en su protección

El comunicado destaca la falta de respuesta de las autoridades peruanas ante los problemas de conservación y gestión turística en Machu Picchu desde septiembre pasado.

New7Wonders advirtió que Machu Picchu necesita acciones urgentes y un mayor compromiso político para garantizar su conservación y mantener su título.
New7Wonders advirtió que Machu Picchu necesita acciones urgentes y un mayor compromiso político para garantizar su conservación y mantener su título. | Foto: composición LR
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La organización internacional New7Wonders volvió a encender las alertas en Perú sobre la situación de Machu Picchu. Según advirtió en un comunicado emitido este lunes en sus redes sociales, el sitio arqueológico aún enfrenta el riesgo de perder su reconocimiento como una de las “Nuevas 7 Maravillas del Mundo” debido a la escasa respuesta de las autoridades frente a los problemas que afectan su conservación y gestión turística.

Asimismo, señaló que no existen avances relevantes respecto de las observaciones realizadas el pasado 13 de septiembre, cuando alertó sobre posibles consecuencias para el prestigio internacional de la ciudadela inca. Según indicó, continúan las preocupaciones relacionadas con las deficiencias en los servicios turísticos y con las dudas sobre la adecuada preservación del patrimonio histórico.

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“Observamos que, desde nuestro importante comunicado de septiembre del año pasado, no se ha producido ningún progreso ni cambio en todos los problemas que están socavando específicamente la credibilidad de Machu Picchu como Maravilla oficial. Todos los desafíos y, por lo tanto, todos los riesgos permanecen. Entendemos que esta falta de progreso, a pesar de los mejores esfuerzos de algunas personas bien intencionadas, se debe principalmente a la cuasi parálisis político-administrativa que enfrenta todo el Perú desde entonces”, se lee en el comunicado.

New7Wonders pide al próximo gobierno priorizar la protección y recuperación de Machu Picchu

La organización internacional New7Wonders señaló que, ante la próxima elección del nuevo liderazgo político en el Perú, resulta fundamental que los desafíos que enfrenta Machu Picchu sean colocados dentro de las prioridades de la futura gestión gubernamental. Según indicó, la ciudadela inca necesita una nueva estrategia orientada a garantizar su preservación, sostenibilidad y credibilidad como una de las maravillas más importantes del mundo.

Asimismo, la entidad informó que ya tomó contacto con ambos candidatos presidenciales, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, para dialogar sobre posibles soluciones y plantear acciones concretas frente a los problemas que afectan al sitio arqueológico. En ese contexto, remarcó que la inacción ya no sería aceptable y expresó su expectativa de que el próximo gobierno asuma un compromiso firme, con apoyo del plan PEMARA, para revitalizar Machu Picchu e incluso convertirlo en un modelo de conservación para las demás maravillas reconocidas.

“Esperamos y confiamos en que quien sea elegido se comprometa plenamente, con nuestro asesoramiento y determinación a revitalizar Machu Picchu para que pueda volver a ser una Maravilla verdaderamente creíble (…) Todos deben comprender que el statu quo y la inacción no serán aceptables para nosotros, ni tampoco para ningún peruano decente y orgulloso. El mundo también nos exige a todos nosotros un cambio positivo”, sentenció.

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